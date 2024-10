E’ rosa la Eurospin Verona Run Marathon con le Pink Ambassador di Fondazione Veronesi

Solidarietà

Tra le buone tradizioni della manifestazione, organizzata come sempre da G.a.a.c. 2007 Veronamarathon A.S.D. con il patrocinio del Comune di Verona e la collaborazione di Città Sane, c’è grande attenzione per il sociale, negli anni declinata attraverso solidarietà nei confronti di diversi programmi charity.

Per questa edizione, Eurospin Verona Run Marathon si colora di rosa grazie alle Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi ETS. “Niente ferma il rosa, niente ferma le donne”, è il ben noto motto dell’iniziativa che da anni racconta la storia di tantissime donne che hanno superato un tumore femminile. Dal 2014, infatti, Fondazione Umberto Veronesi ETS lancia un appello a tutte le donne che hanno affrontato un tumore tipicamente femminile – ossia seno, utero, ovaio - per diventare Pink Ambassador con l’obiettivo di dimostrare che dopo la malattia si può tornare a vivere più forti di prima.

Ogni anno il gruppo di Pink Ambassador cresce sempre di più e ad oggi è diventata una vera e propria rete di sostegno fra donne che hanno vissuto la difficile esperienza di un tumore femminile. L’attività delle Pink Ambassador ricopre anche il ruolo di informazione rispetto all’importanza della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita nella lotta contro i tumori. Oltre ad essere una testimonianza di coraggio e volontà di affrontare la malattia, le Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi ETS, sono impegnate nel raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza.

Verona si veste di rosa

Le Pink Ambassador selezionate per la nuova undicesima edizione del progetto sono impegnate in un intenso allenamento gratuito, coordinato e gestito dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, che le prepara a correre la mezza maratona di Verona che si terrà domenica 17 novembre dove saranno quasi duecento. Un team tecnico di specialisti, come allenatori, medici, nutrizionisti e psicologi guideranno le ambassador chilometro dopo chilometro.

Le gare

Al via, con partenza in Piazza Bra alle 8.30, domenica 17 novembre la Eurospin Verona Run Marathon, la maratona che corre nella città dell’amore, su un percorso che attraversa il centro cittadino, dichiarato Patrimonio Unesco. Tracciato in comune per i primi 20 km con gli atleti della Eurospin Verona Run Half Marathon, che raggiungeranno il traguardo in Piazza Bra dopo aver percorso la distanza ufficiale di mezza maratona. Partenza da Via del Pallone alle 11.00 per le migliaia di partecipanti della Eurospin Verona Family Run, con arrivo in Piazza Bra dopo aver percorso circa 10 km, tutti nel centro cittadino, in compagnia di famiglia, amici e i propri quattrozampe.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito. Fino al 31 ottobre è attiva la promo “Novembre da Sogno” per l’iscrizione combinata a € 50,00 a Mezza Maratona di Ravenna del 10 novembre 2024 e Eurospin Verona Run Marathon 21K del 17 novembre 2024.??

Chi è Fondazione Umberto Veronesi ETS

Fondazione Veronesi, anche con il progetto delle Pink Ambassador, è impegnata da più di vent’anni nella lotta ai tumori femminili e ogni anno finanzia medici e ricercatori che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura del tumore al seno, utero e ovaio. Ogni anno, infatti, in Italia più di 55.000 donne si ammalano di tumore al seno, oltre 12.000 all’utero e oltre 5.000 alle ovaie. Dalla sua nascita Fondazione ha sostenuto 608 eccellenti ricercatori e ricercatrici impegnati sui tumori femminili e allo stesso tempo finanzia progetti di ricerca di altissimo profilo, come ad esempio lo Studio P.I.N.K.: il progetto di ricerca nazionale dedicato alla diagnostica oncologica e alla medicina personalizzata per avvicinare sempre più al 100% la quota di donne che superano il tumore al seno. Da quest'anno Fondazione è impegnata nell'avviamento e implementazione di una piattaforma innovativa sul tumore al seno, il cui obiettivo principale è quello di personalizzare sempre di più la presa in carico delle donne con diagnosi di tumore al seno positivi agli ormoni e negativi a HER2 (HR+/HER2-) in fase iniziale. Attraverso la tipizzazione genetica dei tumori delle singole pazienti, l’obiettivo è capire quali pazienti possono evitare la chemioterapia adiuvante a seguito di intervento chirurgico di rimozione e radioterapia, mantenendo inalterate le probabilità di superare la malattia ma riducendo gli effetti collaterali delle cure e migliorando la qualità della vita.