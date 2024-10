Oltre 3mila alla #100UniTS Corsa dei Castelli, Trieste in festa domenica 20 ottobre

TRIESTE – E’ in arrivo il weekend della #100UniTS Corsa dei Castelli , manifestazione podistica di 10 km su strada omologata FIDAL, organizzata da Asd Promorun per domenica 20 ottobre 2024 quando, in contemporanea, andranno in scena anche Ten Non Competiva e Family Run 8 km, entrambe aperte a tutti.

I numeri

I numeri di gara anticipano un grande successo, già superate le 3mila presenze, un risultato che gratifica l’impegno organizzativo e motiva Asd Promorun a proseguire sulla strada dell’intreccio di collaborazioni virtuose con il territorio. Colpisce e con piacere il numero di donne, che raggiunge quasi il 50% delle presenze. L’Italia è tutta al via, con la regione di casa a farla da padrona, seguita da Veneto e Lombardia, ma sono degne di nota le partecipazioni delle regioni più lontane, come Sicilia e Calabria. Sulla linea di partenza si parlano ben 24 lingue, sul podio delle nazioni sono Austria, Regno Unito e Francia guidano atleti provenienti da tutti i continenti, tra questi USA, Brasile, Russia e Ghana. Nell’anno delle celebrazioni per il centenario di UniTS, l’Ateneo scende in campo con oltre 800 iscritti, un messaggio di crescita nei valori dello sport e del benessere psico-fisico e sociale ad esso legato.

Gli atleti

I riflettori sono puntati sull’ugandese Martin Kiprotich che quest’anno ha fatto segnare il suo primato di 27’28” a Madrid e di recente si è classificato quarto al Giro al Sas di Trento. Kiprotich conosce bene le strade di Trieste dopo aver trionfato all’ultima edizione della Corri Trieste nel maggio scorso, siglando il primato di gara per aver tagliato il traguardo in 28’20”, crono che, fino a pochi giorni fa, gli era valsa la miglior prestazione dell’anno su suolo italiano. Al via anche il connazionale Dismas Yeko, sesto ai Campionati del Mondo 3000m nel 2001 e, lo scorso anno, medaglia d’oro ai Giochi Universitari Mondiali nei 10000m. Yeko ha un personale sulla distanza di 28’57” fatto segnare a Houilles nel 2022.

Torna anche il keniano Dickson Simba Nyakundi (Caivano Runners) che nel 2022 si era aggiudicato la vittoria della Corri Trieste e vanta sulla distanza un primato personale di 28’11” fatto segnare ad Arezzo nel 2022. Tra gli atleti locali, da segnalare Omar Zampis (Assindustria), Giovanni Silli (Atl. Malignani Libertas Udine) ed Elia Balestra (Atl. Valle Brembana) lo scorso anno settimo, ottavo e nono assoluti. Al femminile, tornano Alice Biz (Vittorio Atl.) e Elena Tirelli (Runcard), rispettivamente quarta e quinta assoluta nell’ultima edizione.

Curiosità

I più giovani in gara sono Emma, di un anno, e Riccardo, che non lo ha ancora compiuto mentre i più maturi sono Claudia Cividin e Franco Boniotto, rispettivamente di 77 e 78 anni. Durante la gara, compiranno gli anni Manuela De Martin, Melissa Fracassini, Paolo Gambini, Maria Cristina Gatto, Mattia Revelant ed Emanuele Ventura, tutti insieme soffieranno su 245 candeline. Tra i partecipanti, è ormai una tradizione la presenza dell’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti.

Palinsesto eventi

La #100UniTS Corsa dei Castelli sarà anticipata dalla 2^ International Road Race Running Match u.23 10k, evento inserito nel calendario di World Athletics, sempre organizzato da ASD Promorun di Trieste con la collaborazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), competizione che conta ben 10 nazioni aderenti: Danimarca, Francia, Inghilterra, Israele, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Svizzera e, ovviamente, Italia.

Lo start successivo è per i runner della #100UniTs Corsa dei Castelli a cui seguiranno le partenze dei partecipanti alla Ten Non Competitiva e Family Run 8 km, queste ultime senza bisogno di tesseramento e certificato medico agonistico.

International Road Race U23

Per le donne, scendono in campo, già al via lo scorso anno, Greta Settino (Toscana Atl. Empoli Nissan) e Isabella Caposieno (Bracco Atl), tra di loro vicinissime con i personal best di 34’00” e 34’01”. A guidarle Aurora Bado (CS Carabinieri sez Atletica) che ha già registrato in carriera il crono di 33’09” mentre, sulla carta, chiude la classifica Melissa Fracassini (Atl. Arcs Cus Perugia) con 34’38”.

I favoriti International

Oltre agli azzurri che senz’altro faranno valere il ‘fattore casa’ ci sono diversi atleti di assoluto livello internazionale che possono ambire al podio della gara. Parliamo ad esempio del danese Joel Ibler Lilleso, nato nel novembre 2003, che ha un personale sui 10k su strada di 28’38” e in carriera ha già vinto la medaglia d’oro under 20 ai campionati europei Juniores nel 2021 nei 5000m e anche del polacco Meciej Megier già vincitore di tre titoli nazionali di Polonia e con un personal best sui 10000m di 29’10”40. Ancora da inserire in lista il francese Baptiste Cardieaux, classe 2003, che ha un primato personale sui 10000m di 29’40”44.

Tra le donne le favorite oltre alle italiane sembrano essere la polacca Olimpia Breza, classe 2022, oro agli European Youth Olimpic Festival di Baku nel 2019 e con un personal best sui 10000m di 33’49”64 e l’inglesina Holly Weedall, davvero giovane con data di nascita 31 dicembre 2004, che una un primato sulla distanza dei 10k su strada di 33’58”.

Sport e turismo

Sport e turismo, questo è il binomio vincente del presente e del futuro. ASD Promorun ha a cuore l’impegno di promuovere il territorio, concettualmente esteso a tutta la regione ancora poco conosciuta a causa della sua posizione geografica, ai confini dello Stivale. Promorun vuole trasformare l’evento in un’occasione per svelare le bellezze paesaggistiche dell’Adriatico e dei promontori montuosi del Carso, la tanta storia di questa città coinvolta in estenuanti e numerose battaglie, l’espressione artistica, qui frutto della fusione delle influenze culturali di vari popoli e la tradizione eno-gastronomica regionale.

Iscrizioni

Le iscrizioni online sono chiuse. Cambio tariffa a slot. Iscrizioni alla Family Run 8 km: per i bambini/ragazzi fino ai 18 anni l’iscrizione è gratuita, la t-shirt tecnica è garantita in omaggio ai primi 500 iscritti, superata questa quota, sarà possibile acquistarla al costo di € 10.00. Due adulti che accompagnano un minore di 16 anni pagheranno una sola quota di iscrizione e avranno diritto a tre pettorali. Fino al raggiungimento del numero di 500 iscritti, l’atleta under 16 avrà diritto alla T-shirt tecnica dell’evento, i due adulti potranno acquistarla al costo di 10€ fino ad esaurimento scorte. Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento dei 4mila iscritti complessivi tra la gara 10k competitiva, Ten non competitiva e Family Run 8k.



ISCRIZIONI SUL POSTO E RITIRO PACCO GARA NON COMPETITIVE - E’ possibile iscriversi e ritirare il pacco gara di Ten non competitiva e Family Run 8 km:

- Da giovedì 17 a sabato 19 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 19.00 presso il centro iscrizioni #100 UniTS Corsa dei Castelli in Piazza Unità d’Italia.



ISCRIZIONI SUL POSTO E RITIRO PACCO GARA 10k COMPETITIVA - E’ possibile iscriversi e ritirare il pacco gara della #100 UniTS Corsa dei Castelli:

- Venerdì 18 e sabato 19 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 19.00 presso il centro iscrizioni #100 UniTS Corsa dei Castelli in Piazza Unità d’Italia.

La Corsa dei Castelli ospita la 2nd International Road Race Running Match u.23 10k

Programma 2nd International Road Race Running Match U23

Sabato 19 ottobre

Ore 16:30, Piazza Unità d’Italia - Cerimonia di apertura. Saluto delle autorità e presentazione dei team nazionali.