Medaglia 40^ Estra Firenze Marathon: la Cupola di Brunelleschi è un’opera d’arte

Gli eventi del compleanno

La 40^ Estra Firenze Marathon si presenta in grande spolvero con tantissimi eventi. Sabato 23 novembre, i protagonisti sono bambini, ragazzi e famiglie impegnati nella San Benedetto Ginky Family Run, la corsa ludico-motoria di circa 3 km che rientra nel circuito della Marathon School Cup, e gli atleti della Fanfani Charity Run Staffetta 3x7, anche questa a carattere non competitivo ma che aggiunge anche l’attenzione per il sociale attraverso il charity program.

Già raggiunti i 10mila, più della metà stranieri, atleti che vogliono associare il proprio nome alla storia della Firenze Marathon proprio in occasione del 40° anniversario, un evento che verrà festeggiato insieme a 3mila runner che parteciperanno alla prima edizione della Firenze 10K.

La medaglia

Il traguardo della Firenze Marathon è da sempre associato ad una medaglia speciale, un concentrato di arte, storia e stile che rappresenta il premio perfetto per le fatiche dei maratoneti. Il compito di realizzarla è stato affidato, come da tradizione, alla designer orafa Susanna Alisi.

Per i 40 anni dell’evento, ha raccolto la sua ispirazione dalla Cupola di Brunelleschi che domina sul Duomo del capoluogo toscano, la più grande cupola in muratura mai costruita, ancora considerata la più importante opera architettonica mai edificata in Europa dall'epoca romana. La Cupola di Brunelleschi è il simbolo di Firenze, del Rinascimento dell’Umanesimo occidentale costruita tra il 1420 e il 1436.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla 40^ Estra Firenze Marathon chiuderanno il 15 Novembre. Prossimo cambio quota sabato 15 novembre. Iscrizioni agevolate per gruppi, per info contattare direttamente la segreteria all’indirizzo mail iscrizioni@firenzemarathon.it. Sul sito sono disponibili pacchetti che includono pettorale e pernottamento oltre ai riferimenti del tour operator ufficiale, Intertravel, per eventuali servizi esclusivi.

Le iscrizioni alla Fanfani Charity Run Staffetta 3x7 sono aperte sul sito, fino a mercoledì 20 Novembre 2024. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi anche il sabato mattina a partire dalle 9.00, direttamente all’Ippodromo del Visarno. Ciascun atleta dovrà completare la propria iscrizione, la quota sarà interamente devoluta in beneficenza alla ODV prescelta all’atto della registrazione.

Le iscrizioni alla 10K Firenze Marathon chiuderanno mercoledì 20 novembre o al raggiungimento del numero massimo di 3mila iscritti, CLICCA QUI. Cambio tariffa a slot, primo step al raggiungimento di 2mila iscrizioni.