Platinum e Gold, nascono i pacchetti esclusivi per vivere Run Rome The Marathon da Vip

ROMA - Volere il massimo per sé stessi e per i propri familiari al seguito, correre Run Rome The Marathon come un Vip e vivere un’esperienza totale e per quanto possibile anche rilassante. Certo ci sono i chilometri, la fatica, il sudore, il cuore che batte forte, le gambe che devono pestare miglia e chilometri, c’è la voglia immensa di tagliare quel traguardo tanto sognato, ma a Roma nel marzo 2025 tutto sarà speciale.

Run Rome The Marathon con questi due trattamenti esclusivi non è mai stata così bella e facile, così emozionante. Proprio come accade nelle più grandi maratone del mondo, nelle blasonate Major Marathon come Boston, Chicago o New York .

Nascono così il Platinum Exclusive Vip Packet , che è il ‘top di gamma’ o la ‘business class’ della maratona a Roma, accessibile solo per 50 persone e il Gold Vip Packet , un trattamento altrettanto speciale ed esclusivo. Quest’ultimo possibile solo per 100 runner.

In occasione del trentennale della mitica maratona di Roma, in programma il 16 marzo 2025, gli organizzatori di Run Rome The Marathon hanno ideato per i partecipanti la possibilità di acquistare oltre al pettorale anche degli importanti servizi speciali.

Un totale di 150 persone che vivranno così alla Run Rome The Marathon una grande esperienza al top e godranno tra i vari servizi esclusivi già nei mesi precedenti così come nei difficili momenti pre-gara che nell’immediato post maratona.

S’inizia fin da subito con la possibilità di avere una tabella di allenamento personalizzata da parte di Marco Caponeri, coach ufficiale di Run Rome The Marathon.

Una volta arrivati a Roma già in Expo Village ad esempio si potrà godere di una corsia riservata, un vero ‘fast track’, per l’ingresso in expo e per il ritiro del pettorale con un con desk dedicato. Tra i vari benefit della vigilia il ticket per il Pasta Party, la maglia Joma ‘Finisher’ in edizione limita, il peluche mascotte ‘VITTORIA’ e un Poncho Special Edition.

La domenica mattina negli importanti momenti pre-gara i ‘Platinum e Gold Runner’ godranno di un’area privata dedicata vicino alla partenza, deposito borse dedicato, colazione pre-gara e partenza con corridoio dedicato per ingresso in testa all'onda di appartenenza.

Terminata la maratona il bene più prezioso è la medaglia, il vero grande trofeo, sacro per ogni maratoneta del mondo. In questo caso avranno la possibilità di marchiare il tempo finale sulla medaglia, un pranzo dedicato per ristorarsi e recuperare subito le energie, la possibilità di un massaggio, la possibilità di abbracciare subito i familiari o amici al seguito e infine il ticket per l’ingresso alla sera del Marathon Party.

Per gli accompagnatori

Benefici anche per gli accompagnatori del maratoneta, inclusi nell’upgrade due pettorali per la Stracittadina Fun Run del sabato, due pass per far accedere gli accompagnatori in zona partenza/arrivo, la possibilità di scegliere (se disponibile) il proprio numero di gara, l’assicurazione con posticipo all’anno successivo nel caso all’ultimo non si possa partecipare ad esempio a causa di un infortunio e, spazio alla cultura, il ticket per l’ingresso ai Musei Vaticani.