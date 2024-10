Cento giorni alla Maga Circe, la maratona che incanta

L’evento giunto alla sua quinta edizione è patrocinato da Sport e Salute, Coni, Regione Lazio, Fidal, Comune Di San Felice Circeo, Comune Di Sabaudia, Provincia Di Latina, Parco Nazionale Del Circeo, Opes ed è inserito nel calendario nazionale FIDAL come tappa Bronze con percorso omologato ed inserito nel World Athletics Global Calendar.

Dallo scorso 2020 la Maratona Maga Circe ha ottenuto il consenso di migliaia di atleti che hanno deciso di mettersi alla prova sui tracciati ideati nel territorio pontino. Grazie ad un percorso mozzafiato apprezzato in tutto il mondo e grazie all’incredibile qualità dei servizi offerti dall’organizzazione di “In Corsa Libera” capitanata da Davide Fioriello, la corsa ha raggiunti alti standard qualitativi e si accinge a diventare una delle maratone più influenti in Italia. Quest’anno oltretutto, il noto marchio di abbigliamento sportivo Joma si affiancherà alla Maratona Maga Circe come sponsor tecnico ufficiale per la fornitura delle maglie dell’edizione 2025.

“Siamo in piena organizzazione dell’evento – commenta Davide Fioriello presidente della asd In Corsa Libera e neo eletto nel consiglio regionale Fidal Lazio – Da sempre credo fortemente in questa gara e nel suo potenziale che di anno in anno si accresce. Dopo la fiducia riposta dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera con l’attribuzione del titolo di Campione Italiano Individuale Assoluto di Maratona della scorsa edizione, lavoriamo duramente al fine di migliorarne il livello innalzando le prestazioni ed i servizi offerti. Anche quest’anno avrò al mio fianco i direttori tecnici Antonello Cipullo e Sergio Zonzin che ringrazio, così come le amministrazioni, le istituzioni, la federazione e tutti i partner che si stanno affiancando a questo ambizioso progetto. Vi aspetto numerosi nelle tre giornate che precederanno la manifestazione con numerose attività collaterali e stand promozionali, presso l’expo della Maga Circe”.

Nulla a che invidiare dunque, alle più blasonate gare che con anni di esperienza hanno raggiunto un grande pubblico. La Maratona Maga Circe al suo esordio ha registrato ben duemila iscritti in gara e questo parterre è destinato a crescere esponenzialmente grazie a diversi fattori. Partiamo dal clima mite che nelle zone di San Felice Circeo e Sabaudia si registra anche in un mese come febbraio. L’incredibile aspetto territoriale alle pendici del Monte Circeo, tra le dune patrimonio Unesco ed il lago di Paola.

C’è molto da offrire ai runners, che una volta scoperto questo gioiello incontaminato, non riescono a fare a meno di ritornare sulle orme di Circe. Si passa poi ai servizi offerti dall’organizzazione che, nonostante i prezzi di iscrizione contenuti, spaziano dal servizio di foto gratuito per i partecipanti, alle navette che trasportano dalla stazione dei treni al luogo di ritrovo, e di bus che portano gratuitamente allo start presso il porto di San Felice Circeo. Si prosegue con un expo di 600mq che nei due giorni antecedenti la manifestazione, sarà il luogo dove i runners potranno incontrarsi e completare le operazioni pre-gara alla vigilia della maratona, ma soprattutto il centro di promozione per espositori, associazioni, enti ed istituzioni pubbliche, la location dove si potrà trovare sport activity, stand degli sponsor e brand specializzati nel mondo del running, ma anche sede di intrattenimento, convegni, talk show, e dove verranno presentati gli atleti elité, i pacer e le altre gare nazionali.

I podisti che giungono nelle terre di gara troveranno oltretutto numerose attività collaterali sotto il profilo sportivo e culturale, che coinvolgono il podista a insieme alla sua famiglia o amici. Inoltre, a tal proposito, è confermata la Family Walk, passeggiata gratuita aperta a tutti che condurrà alla scoperta delle bellezze di Sabaudia. Per le mamme ed i papà che non vogliono privarsi di mettersi alla prova insieme sui tracciati della Maratona Maga Circe, anche quest’anno sarà messo a disposizione gratuitamente il servizio di Baby Parking, dove tutti i bambini saranno seguiti da personale addetto specializzato che li intratterrà per tutto il tempo della corsa. L’organizzazione, che coccola a 360° i suoi atleti, mette a disposizione il servizio booking, il quale fornirà tempestive soluzioni a tutti i runners. Per soggiornare in zona basterà scrivere di cosa si necessita alla mail booking@maratonamagacirce.it o contattare il numero 350 074 4212.

Ricordiamo che sarà possibile iscriversi alla Maratona Maga Circe e vivere un’esperienza indimenticabile che arricchisce fisico e anima, tramite il sito di Endu entro e non oltre il 29 gennaio 2025.