Sabato 9 novembre la 4^ Donne in Corsa di Affari&Sport con Gelsomino, Iozzia e Magda

Villasanta (MB) – Sta per arrivare l’appuntamento più rosa dell’anno, la “ 4^ Donne in Corsa ”, evento organizzato dai negozi Affari&Sport di Michele Cecotti con la collaborazione del Gruppo Poddistico Villasantese, la presenza delle Pink Ambassador di Monza e Brianza della Fondazione Umberto Veronesi ed il patrocinio di Comune di Villasanta e Reggia di Monza per sabato 9 novembre.

L'evento

Partenza alle 10.00 per andare a tingere di rosa il Parco di Monza sulla scia dell’entusiasmo del gruppo, obiettivo allenarsi, divertirsi e porre attenzione al tema della prevenzione delle patologie oncologiche della sfera femminile. E’ una tradizione ormai ben consolidata la presenza delle Pink Ambassador di Monza e Brianza della Fondazione Umberto Veronesi, che coglieranno l’occasione per raccontare l’impatto dello sport sulla qualità della vita di donne con diagnosi e terapia di patologie oncologiche femminili. Spazio per tanti ospiti tra cui la Dr.ssa Marta Maria Magda – FisioSportLife Milano e le atlete del Racing Team “Rosa” di Affari&Sport, Ivana Iozzia (Calcestruzzi Corradini di Rubiera) e Claudia Gelsomino (Atl. Casone Noceto).

Marta Maria Magda

Fisioterapista e posturologa, nata in Polonia e residente a Milano da diversi anni, la Dr.ssa Magda ha arricchito le sue competenze in tema di sport con master e specializzazioni mirate alla riabilitazione sportiva, attività che svolge a Milano presso lo studio medico. La filosofia della Dr.ssa Magda è che per la guarigione è necessario agire e sottoporsi a terapie mirate per il completo e duraturo recupero psicofisico, perché è importante trattare il paziente nella sua integrità. Accanto alla passione per la propria professione, la Dr.ssa Magda è appassionata di sport e di corsa ma di recente ha dovuto affrontare una dura battaglia contro un tumore femminile. In qualità di fisioterapista, segue il gruppo delle Pink Ambassador di Milano, dando il suo contributo sia in studio medico che sul campo. “Ringrazio tutto lo staff di Affari&Sport della ficucia e l’invito a questo bellissimo evento. Sono molto onorata di trovarmi nuovamente tra tanti atleti, persone disciplinate e determinate a superare ogni ostacolo. Per me andare avanti, nonostante la malattia, e proseguire come fisioterapista sportivo, accanto ad ogni atleta, è un motivo in più per combattere ogni giorno e non arrendermi mai!”, il suo commento.

Ivana Iozzia

Classe 1973, Ivana Iozzia (Calcestruzzi Corradini) ha all’attivo 10 maglie azzurre assolute, 4 nella corsa su strada e 6 nella corsa in montagna/trail. Una carriera cominciata per caso grazie ad un viaggio premio messo in palio dall’azienda per cui lavorava e che l’ha catapultata alla maratona di New York, dove, all’esordio, aveva fatto segnare un ottimo 2h48’. Solo il primo di tanti traguardi, nel palmares un primato personale di 2h34’07” sulla maratona, tre titoli italiani assoluti e innumerevoli podi, soprattutto nella corsa in montagna. Lo scorso anno, in occasione del suo 50° compleanno, Ivana si è regalata il sogno di tagliare il traguardo della Maratona di New York con il crono di 2h41’16”, conquistando la quattordicesima posizione assoluta, prima SF50 e prima italiana. Pochi giorni fa, Ivana ha fatto ancora parlare di sé alla 38^ Wizz Air Venicemarathon che ha concluso in 2h45’22”, aggiungendo al suo palmares la sesta posizione assoluta, seconda italiana e prima SF50. “Mi sono allenata bene e ho creduto molto in me stessa, nonostante le difficoltà legate all’ennesimo intervento per l'asportazione di un altro melanoma (dal 2008 totale 9 tumori maligni della pelle: 5 melanomi e 4 carcinomi), un problema che mi porto dietro da tanti anni, legato ad un melanoma e che da sempre combatto con la prevenzione” – il commento di Ivana. “Ringrazio Michele Cecotti e tutto lo staff di Affari&Sport, la sua fiducia, il suo entusiasmo e la sua vicinanza da tanti anni sono uno sprone per il mio successo, sono orgogliosa di far parte del suo Racing Team”, ha concluso Ivana.

Claudia Gelsomino

Trova sempre il modo di far balzare il suo nome agli onori della cronaca Claudia Gelsomino, F55 in forze all’Atl. Casone Noceto e atleta del Racing Team Affari&Sport da oltre 10 anni. Un palmarès strabiliante fatto di primati che continua a inanellare a tutte le età, maglia azzurra, medaglie d’oro, onorificenze a cui Claudia punta ogni volta che allaccia le scarpette su una linea di partenza e che la hanno iscritta tra le F50 e F55 più medagliate d’Italia.

Nel 2024, anno del passaggio tra le F55, ha fatto registrare il primato di categoria nei 10 km su strada, con il crono di 36'54”, quello di mezza maratona con il crono di 1h19’59” e di 5 km su strada, obiettivo centrato in 18’15”. “Nella corsa ho trovato piena consapevolezza di me stessa, l’impegno ed i sacrifici vengono ripagati dai risultati ma so che devo molto alla forza del team, dal mio allenatore Rosario Lopresti a Michele Cecotti che mi ha accolta nel gruppo ormai più di dieci anni fa, supportandomi non solo tecnicamente e professionalmente ma anche con la sua straordinaria energia. Voglio dire a tutte le donne di seguire sempre i propri sogni”, ha detto Claudia.

Dopo l'allenamento

Il rientro a casa Affari&Sport dopo l’allenamento è l’occasione per condividere un rinfresco ma anche per acquistare gadget al banchetto delle coloratissime Pink (offerta minima 2 euro in base al gadget scelto) dalla cui vendita si ricaveranno fondi per la ricerca scientifica, perché le neoplasie siano individuabili con maggior anticipo e curabili con maggior successo.

Iscrizioni

La partecipazione è gratuita, ai primi 200 iscritti verrà regalata la T-shirt tecnica personalizzata dell'evento. Info e prenotazione sul sito.

Altri eventi

