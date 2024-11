La maratona di New York: quando la corsa diventa crescita

ROMA - Hanno tagliato il traguardo oltre cinquantacinquemila atleti, professionisti e non. Ma le richieste avevano superato quota 165mila, il secono dato di sempre. La maratona di New York si conferma uno spettacolo planetario che va molto al di là del, pur significativo, dato sportivo. A consumare le scarpe della cinquantatreesima edizione c'era chi cercava il tempo, chi se stesso. Le capacità sono nella corsa stessa, il movimento fisico che fiacca ma fortifica. Un traguardo che si avvicina e che ti regala un sorriso enorme con le ultime energie rimaste in corpo. La gara maschile ha visto il trionfo di un atleta dei Paesi Bassi, in quella femminile ha vinto una keniota ma questa che raccontiamo è una storia diversa. Che arriva direttamente da chi ha da poco ritrovato il fiato, perché portare a termine la maratona fino a poco tempo fa le sembrava davvero un'utopia.

IL BRIVIDO. «Quando vuoi davvero qualcosa nessuno può fermarti, nemmeno te stesso». Queste le prime parole di Loredana Mattaliano, una degli oltre duemila italiani che hanno partecipato. «Sì perché spesso siamo proprio noi stessi a non credere nelle nostre possibilità e a limitare le nostre grandissime potenzialità. Chi l’avrebbe mai detto! A 50 anni la mia prima a New York, la regina delle maratone! La più impegnativa per il percorso spesso in salita. Non avevo mai fatto sport ed ero tra le classiche persone che pensano di non poterlo fare a livelli importanti. Piena di malesseri tipici di chi ha abitudini sedentarie. Eppure attraverso un percorso di crescita personale al Micap, Master internazionale in coaching ad alte prestazioni, tutto è cambiato. Le mie nuove potenti convinzioni di riuscita, di voglia di farcela e il forte desiderio di dimostrare a me stessa che io sono di più di ciò che penso di essere, mi hanno portata a essere oggi una donna più consapevole, più forte e più determinata. Questa esperienza, più di tante altre, mi ha dimostrato e confermato che quando hai obiettivi chiari e quando ti impegni con costanza, tenacia e determinazione puoi raggiungere ogni cosa e si aprono inaspettati nuovi scenari che ti arricchiscono. Dedico questa maratona a tutte le persone che come me, sentono dentro qualcosa di grande ma hanno il timore di realizzarlo. Posso assicurare, con esperienza diretta, che oltre l’ostacolo, dietro l’angolo si apre un meraviglioso mondo di riscoperta di potenzialità importanti di te stesso che ti liberano e ti offrono la possibilità di vivere una vita piena di soddisfazioni. Basta solo uscire dalla zona di comfort e darti la possibilità di provarci».