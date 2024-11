Domenica 17 novembre la XXIX Maratona di Palermo, patrimonio di una intera città

Palermo. Si annuncia una edizione da record la numero 29 della Maratona di Palermo. La manifestazione, in programma domenica 17 novembre e organizzata dall’ASD Media@, è stata presentata stamattina presso la sede Unicredit di Palermo alla presenza, tra gli altri, di Salvatore Malandrino Regional Manager Sicilia di UniCredit Italia, Pippo Martino capo di Gabinetto dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, Alessandro Anello, assessore al turismo e allo sport del Comune di Palermo, Salvatore Gebbia direttore tecnico della Maratona di Palermo e Vincenzo Alaimo responsabile Marketing e comunicazione della Maratona Palermo. Intervento telefonico per il presidente della FIDAL Nazionale Stefano Mei che ha voluto dare un segno tangibile della vicinanza della Federazione ad una manifestazione che grazie anche ai numeri di quest' anno e alla bellezza del percorso, “si sta ritagliando sempre più un posto di primo piano tra le maratona internazionali, in Italia ma anche in Europa.” E’ RECORD DI PRESENZE, BOOM DI ATLETI STRANIERI. QUASI RADDOPPIATI I MARATONETI

Poco più di 2300 gli atleti ai nastri di partenza tra maratona, mezza e staffette. Oltre 700 gli atleti che correranno la distanza dei 42,195 km. Praticamente sono raddoppiate le presenze nella distanza regina, rispetto all’edizione dello scorso anno. Aumentate, sempre rispetto alla passata edizione, anche le staffette (4x10,50 km) con 112 team al via. Lievitano anche coloro che correranno la mezza maratona saranno 1400.

Ma il dato che vale la pena sottolineare è il boom di atleti stranieri, certificato dalla presenza di oltre cinquanta nazioni al via. Da Polonia (103), Francia (93), Gran Bretagna (90), Belgio (43), Germania (37), Spagna (31), Stati Uniti (28), Austria (24), Svezia (23), il contingente più numeroso.

Ma a Palermo sono attesi anche podisti che arriveranno da Malesia, Russia, Olanda, Canada, Australia, Norvegia, Messico, Cina, Portogallo e Singapore solo per citare alcune nazioni. Ben un quarto del totale degli atleti iscritti all’evento, arriva da oltre confine.

IL VIA ALLE ORE 8.30 POI FULL IMMERSION NELLA “GRANDE BELLEZZA”

Lo start verrà dato alle ore 8.30 nei pressi di piazza Ruggero Settimo, dove è previsto anche l’arrivo. Due giri identici, che toccheranno il cuore della città e il parco della Favorita. Gli atleti che correranno la Maratona di Palermo, passeranno accanto al Teatro Massimo, alla Palazzina Cinese, attraverseranno l’atrio di Palazzo dei Normanni, i Quattro Canti, sfioreranno San Domenico e la Cattedrale, immergendosi in un patrimonio culturale unico al mondo, con il suo itinerario arabo-normanno entrato a far parte nel 2015, del patrimonio dell’Unesco. Dallo scorso anno tra l’altro, la Maratona di Palermo ha ottenuto la Certificazione Ufficiale internazionale del percorso (che include anche la mezza maratona). L’evento palermitano, infatti, trova posto nel prestigioso World Athletics Global Calendar, marcando ancora di più il suo rango internazionale. Partenza unica, al via ci saranno anche coloro che hanno scelto di correre la mezza maratona (un giro del percorso) e la staffetta (4x10.5 chilometri). Ventuno i Giudici Gara a garantire sulla regolarità dell'evento.

LA GARA DEI TOP RUNNER

Nella distanza della maratona la sfida sarà tutta in casa Kenia. Tra gli uomini i nomi sono quelli di MURITHI PETER WAHOME con un personale di 2h09’40 del 2023. MASAI GILBERT, 2h11’59 nel 2021. KIMUTAI NICODEMUS KIPKURUI 2h11’55 nel 2022. Il più giovane del gruppo è il 27enne WAITHIRA SIMON WANGI 2h16’28 lo scorso anno, che farà da lepre per tre quarti di gara. Tra gli italiani in gara da segnalare la presenza di Italo Giancaterina (Atletica Vomano) con un PB di 2h23’05. Anche tra le donne la sfida è tutta in casa Kenia. Favorite d'obbligo sono infatti JEPKORIR PERIS con un personale di 2h35’17 e la trentenne CHERONO BEATRICE al suo esordio nella distanza della maratona. Tricolore in gara con l’italiana originaria del Perù DE LA CRUZ AGUIRRE LUZ NADINE, 2h52’36 lo scorso anno, THOMPSON JANE BETHANY con un personale di 2h59’03, IVANA DI MARTINO, GIORGIA ZOCCATELLI, LORELLA BUZZELLI e ANNALISA BOMBELLI. Il keniano NJERI SIMON KAMAU si occuperà di vivacizzare la gara facendo da pacer alle donne, per l’intera gara.

LA MEZZA MARATONA SI CORRE VELOCE Tra gli uomini, ci sarà il vincitore degli ultimi due anni SOUMAILA DIAKITE, atleta del Mali che da circa dieci anni vive a Palermo. Diakite, 24 anni, corre con la canotta dell'ASD Universitas Palermo e punta non solo al tris di vittorie ma anche ad un crono di rilievo, vantando un PB di 1h06’20. Al femminile pronostico tutto per FEDERICA CERNIGLIARO di recente seconda italiana alla mezza maratona di Valencia con il crono di 1h15’54.



LA MARATONA DI PALERMO ASSEGNA I TITOLI TRICOLORI MASTER

Quest' anno la Maratona di Palermo sarà valida come campionato italiano individuale Master sulla distanza dei 42,195 km. Le maglie tricolore saranno assegnate ai vincitori di tutte le categorie Master, a partire dalla SM35 per gli uomini e dalla SF35 per le donne. Palermo riceve il testimone da Verona, dove lo scorso anno, sempre nel mese di novembre, i titoli tricolori si assegnarono nell’ambito della Verona Run Marathon. 385 gli atleti iscritti al campionato italiano.



FRANCESCO INGARGIOLA OSPITE D'ONORE TORNA A CORRERE LA MARATONA

Cinquantuno anni, originario di Mazara del Vallo, FRANCESCO INGARGIOLA è il siciliano più veloce di sempre in maratona con il tempo di 2h08'48 (Maratona di Roma del 2000). Due volte campione del Mondo militare in maratona (1995 e 2003) con la maglia azzurra ha conquistato la medaglia di bronzo a squadre agli europei di Goteborg 2006, insieme a Danilo Goffi e Stefano Baldini. Per Ingargiola anche un successo alla Maratona di Palermo nel 2003, con il tempo di 2h14'51. L’ultima distanza regina corsa da non professionista risale al gennaio 2020 a Ragusa dove colse anche il titolo regionale.



L’EXPO DELLA MARATONA: APERTURA VENERDI’ 15 NOVEMBRE

Un appuntamento fisso e atteso della Maratona di Palermo è il suo expo che nei tre giorni di apertura, accoglie atleti (consegnando loro il pettorale) accompagnatori, media e addetti ai lavori, presentando sponsor, partner ed iniziative legate all’evento. Come ormai consuetudine da qualche anno, l’expo, avrà la sua sede nel cuore di Palermo a piazza Castelnuovo, nell'ampia area pedonale limitrofa al Palchetto della Musica. Non mancheranno eventi che intratterranno e coinvolgeranno i presenti e questo grazie anche alle attività proposte dall’A.S.C ente di promozione sportiva, nelle giornate di venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e di sabato dalle 16.00 alle 19.00.

Questi invece i giorni e gli orari di apertura dell'expo: venerdì 15 (09.30 – 19.30) sabato 16 (09.30 – 19.30) e domenica 17 novembre (06.00 – 14.30).

Vito Massimo Catania e Giusi La Loggia insieme per correre la Maratona: In gara, per un altro genere di sfida, Vito Massimo Catania che spingerà la carrozzina con a bordo Giusi La Loggia, affetta da atassia. Impegno probante visto che correranno la distanza dei 42,195 chilometri. Un connubio divenuto ormai indivisibile, dal 2017 hanno percorso insieme la bellezza di 1195 chilometri. Gli ultimi 21,097 domenica scorsa in occasione della Maratonina del Golfo disputata a Gela.

PALERMO SI VESTE ANCORA PLASTIC FREE

In occasione della 29esima edizione della Maratona di Palermo, Plastic Free Odv Onlus associazione di volontariato nata con lo scopo di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, insieme al consorzio Coripet, recupererà, nelle zone dei rifornimenti, tutte le bottigliette di plastica utilizzate e abbandonate dai podisti. Le bottigliette, conferite nei contenitori dedicati, saranno successivamente riciclate e rigenerate. Previsto anche una raccolta di cicche di sigarette, abbandonate nelle strade.

L’associazione Plastic Free nasce nel 2019, le due attività principali sono quella di Clean Up lungo le spiagge e i fiumi e quella di sensibilizzazione all’interno delle scuole, in modo da informare le nuove generazioni sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica.

A livello nazionale l’associazione, con la sua rete di circa 1.100 referenti, di cui circa 130 in Sicilia, collabora con tantissime associazioni di vari settori, tra cui anche quelle sportive.

VENERDI’ E SABATO IL CAMPER DELL’ASP ALL’INTERNO DELL’EXPO DELLA MARATONA DI PALERMO

Prende il via venerdì 15 novembre da Piazza Politeama la campagna di vaccinazione antinfluenzale itinerante dell’Asp di Palermo. Un ambulatorio mobile sarà presente all’interno dell’EXPO della Maratona di Palermo per promuovere e somministrare la vaccinazione. Dalle 10 alle 16.30 sia di venerdì 15 che di sabato 16 novembre, sarà possibile vaccinarsi esibendo un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria. Sono finora 255 mila i vaccini antinfluenzali già acquistati dall’Asp di Palermo, di cui 187 mila già distribuiti, mentre altri 50.500 sono in distribuzione.

JOMA abbraccia ancora la Maratona di Palermo con una nuova maglia fortemente evocativa del territorio. Il marchio è della casa spagnola Joma, sponsor tecnico della Maratona di Palermo per il secondo anno. Il colore predominante è il blu con sfumature viola. In stampa sublimatica, ci consegna lo skyline di Porta Nuova e la Chiesa di San Cataldo, in piazza Bellini, presentandoli nella bellezza della penombra. L’accattivante grafica è stata realizzata da Manfredi Alaimo.

LA MARATONA DI PALERMO ABBRACCIA IL SOCIALE CON IL PROGETTO “abBICIniAMOci”

Si chiama “abBICIniAMOci” ed è un progetto ideato e voluto da Giuseppe Profita atleta amatore e padre di due ragazze entrambe affette da ritardo psico-motorio. L’obiettivo è quello di riuscire a condurre in bici le sue figlie per donare loro quel movimento che è vita, inclusione e che, grazie anche al vasto eco di eventi come le paralimpiadi, sta finalmente entrando nelle case, nelle vite e nella cultura di coloro che vivono direttamente o indirettamente lo stato di disabilità. Il progetto, voluto fortemente da Profita, con la collaborazione dell’Associazione Trinacria Accademy Bike Team di Termini Imerese, ha come fine l’acquisto di un HUGBIKE (la bici degli abbracci), mezzo che nasce proprio per rispondere alle esigenze di sicurezza dei ragazzi e delle ragazze conndisabilità. E a tal proposito, per promuovere il progetto, in occasione della Maratona di Palermo del prossimo 17 novembre, Giuseppe Profita accompagnato da alcuni atleti della società termitana, percorrerà, con una fiaccola in mano, un giro del percorso (mezza maratona) per sensibilizzare i presenti e promuovere la cultura dell’inclusione. .

I PACER DELLA MARATONA DI PALERMO E LORO ANDATURE

Ad “accompagnare” le andature dei podisti ci saranno i pacer, pronti a tenere un passo costante lungo tutta la gara, con l’obiettivo di condurre gli atleti al traguardo nel tempo prefissato. E’ previsto un servizio di pacer per le seguenti fasce di tempo: 3h -3h15′-3h30’-3h45’-4h00′-4h15’. La presenza dei PACER sarà segnalata da palloncini di vario colore.

MARATONA DI PALERMO TRA GLI EVENTI DI GRANDE RICHIAMO TURISTICO

Nell’ottica di una pianificazione biennale ed in vista dell’edizione del trentennale, attesa per il prossimo anno, la Maratona di Palermo è stata inserita dalla Regione siciliana, nel “Calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico” strumento fondamentale per la programmazione, pianificazione e destagionalizzazione del turismo nella nostra regione.

LE VOCI DELLA MARATONA

A commentare e a raccontare la cronaca ma anche le mille emozioni della XXIX Maratona di Palermo ci saranno Michele Marescalchi, Paolo Mutton e Giuseppe Marcellino.



VISIBILITA’ INTERNAZIONALE GRAZIE A MML (MEDITERRANEAN MARATHON LEAGUE)

Si tratta di un consorzio che comprende quattro maratone, che vantano caratteristiche comuni sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto di visto storico. Della lega fanno parte la Palma de Mallorca Marathon, la Logicom Cyprus Marathon, la greca Alexander The Great International Marathon e naturalmente la Maratona di Palermo.

Obiettivo fare rete per promuovere, in Europa e nel Mondo questi eventi che legano sport e turismo. Ma c’è di più perché nelle scorse settimane Maratona di Palermo ha stipulato un accordo con “TUI Group”, con la multinazionale dei viaggi, pronta a finanziare in toto, l’operazione che vedrà il prossimo anno, l’evento palermitano, presente agli expo delle Maratone di Londra, Berlino, Valencia e Parigi.