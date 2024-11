Partono dall’Istituto San Vincenzo de’ Paoli di Reggio Calabria i festeggiamenti per la 25^ Maratona di Pisa

PISA – E’ stata una idea innovativa che ha portato la Torre Pendente a guardare in un’altra direzione, quella del Prof. di Scienze Motorie dell’Istituto San Vincenzo de’ Paoli di Reggio Calabria Adriano Sudano che, in occasione dell’ultima edizione della Maratona di Pisa, ha ricreato l’evento sulle strade di Reggio Calabria.

L'edizione 2023

Con una settimana di anticipo, il 16 dicembre 2023, il Prof. di Scienze Motorie Adriano Sudano aveva radunato quasi quaranta allievi dell’Istituto San Vincenzo de’ Paoli di Reggio Calabria che insieme avevano corso a distanza la 4 Miglia Family Run che rientra tra gli eventi della Maratona di Pisa. Un modo di accorciare le distanze che ha permesso di far correre Pisa lungo “Il chilometro più bello d’Italia”.

Il 2024

Per questa edizione, l’entusiasmo del Prof. Sudano è ancora maggiore, complici la grande partecipazione da parte degli studenti e dei loro familiari, nonché di parte del personale docente. “Quando ho presentato il piano di attività di quest’anno scolastico riproponendo la partecipazione a distanza alla 4 Miglia Family Run nell’ambito della Maratona di Pisa della prossima domenica 15 dicembre, ho subito avuto riscontro positivo da parte del personale. Gli studenti hanno manifestato uno straordinario entusiasmo, è tutto quello che serve per intraprendere questa avventura” – ha detto il Prof. Sudano.

In avvicinamento

Saranno circa un centinaio a “sfidarsi” sabato 7 dicembre al Campo Scuola Aldo Penna di Reggio Calabria, un evento al quale gli alunni si stanno preparando con grande convinzione. “Ora che so che il seme gettato lo scorso anno ha dato dei frutti, che i ragazzi hanno assorbito da questa esperienza i sani valori della competizione, dell’etica sportiva, del migliorare sé stessi attraverso il proprio impegno, posso concentrarmi sull’aspetto tecnico della preparazione. Quest’anno abbiamo deciso di coinvolgere anche i ragazzi della scuola primaria, con i quali sto facendo un lavoro di allenamento specifico sulla distanza. Per i ragazzi più grandi, in ottemperanza al protocollo scolastico, ho pianificato lavori di agilità e tecnica”, ha detto Sudano.

Al via al Campo Scuola Aldo Penna di Reggio Calabria ci saranno anche alcuni familiari e membri del personale docente. “Sono consapevole che la corsa sia uno sport che richiede costanza, per aiutare tutti ad avvicinarsi e rendere questa esperienza ancora più inclusiva, ho pensato di inserire la figura di due pacemaker che guideranno quanti volessero partecipare camminando o praticando fitwalking”, ha aggiunto Sudano. Al termine della corsa, si svolgerà la consegna delle medaglie alla quale parteciperà anche il Preside dell’Istituto San Vincenzo de’ Paoli di Reggio Calabria.

Oltre lo sport

L’entusiasmo per questa esperienza ha portato gli studenti ad esprimersi anche in altre discipline. Tanti i disegni che rievocano monumenti di Pisa, in alcuni dei quali è rappresentato un giovane atleta che corre proprio al cospetto della Torre Pendente. Altri studenti hanno manifestato le proprie emozioni attraverso contenuti testuali. “Mi sono accorto che molti ragazzi hanno trasposto figurativamente la propria corsa a Pisa, questo mi ha fatto capire che la strada che passa dall’atletica è virtuosa e spinge a sognare. Abbiamo inserito nel nostro programma anche la visione di film e documentari che raccontano imprese, gloriose, ma anche di fallimenti, legati all’atletica”, il commento di Sudano.

A Pisa

Domenica 15 dicembre, il prof. Sudano sarà al via della Pisanina Mezza Maratona. “Sono grato agli organizzatori, Chiara Calvani, Sergio Costanzo e Simone Ferrisi, per aver accolto la mia richiesta lo scorso anno e rinnovato questo legame” – ha esordito Sudano - “Correrò a Pisa due volte, la prima con il cuore, la seconda con la gioia di chi da questa città ha avuto l’occasione di tagliare anche un traguardo di crescita professionale”, ha concluso. “Siamo felici di avere al via della nostra manifestazione una rappresentanza così speciale, testimonianza di quanto la corsa possa aprire gli orizzonti” – ha commentato Simone Ferrisi, Presidente di 1063 SSDARL. “Attendiamo con grande trepidazione di ricevere foto e video dal Campo Penna di Reggio Calabria, così come festeggeremo l’arrivo del Prof. Sudano sotto la Torre di Pisa”.

Le gare

Al via domenica 15 dicembre tre eventi: maratona 42,195km su percorso misurato AIMS-World Athletics, Pisanina Mezza Maratona 21,097km, entrambe omologate Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Per gli amanti delle camminate e corse non competitive confermata anche la 4 Miglia Family Run.

Le attrazioni

Nell’ambito delle iniziative, anche convenzioni con i musei di San Matteo, dell’Opera del Duomo, della Grafica, della Storia Naturale, Anatomia Umana, Navi Antiche, Piazza del Duomo, Mura di Pisa, Orto Botanico e Palazzo Blu.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito. Prossimo cambio tariffa giovedì 12 dicembre 2024. Per onorare il 25esimo compleanno, istituita la speciale tariffa dei gruppi da 25 che avranno in omaggio ben tre iscrizioni per la maratona e, fino alla data di chiusura delle iscrizioni, una quota ridotta del 15% per gli iscritti che compiono 25 anni.