Sport Marketing Awards 2024, premiata la staffetta Run4Rome di maratona di Roma

ROMA - Ci sono giorni splendenti, fatti di sorrisi e grandi traguardi. Che sono vittorie, che danno soddisfazione e rendono tutto più piacevole. Con questi successi ci si rende conto che la strada intrapresa è quella corretta e che bisogna continuare a percorrerla per arrivare ad altri grandi e importanti traguardi futuri.

Pochi giorni fa il Project Manager di Run Rome The Marathon Lorenzo Benfenati ha ritirato il premio conquistato con l'evento solidale Run4Rome Relay, la staffetta legata alla maratona di Roma, agli Sport Marketing Awards 2024 come Miglior Progetto di Sport per il Bene Comune.

Un grande riconoscimento per un’iniziativa che trasforma ogni passo di corsa in un importante gesto di solidarietà, sostenendo le no profit aderenti al progetto e chi ne ha più bisogno.