Tutti i numeri e le curiosità della 40^ Estra Firenze Marathon

Un totale di oltre 12mila podisti provenienti da ogni parte del mondo insieme ad accompagnatori quali familiari o amici che a Firenze per diversi giorni oltre a correre visiteranno la città.

I numeri

La linea di partenza è uno spaccato del mondo, con atleti da 90 nazioni venuti a Firenze a festeggiare il 40° compleanno della manifestazione. Podio indiscusso per i francesi che contano per il 10% degli iscritti con 1082 partecipanti, seguiti da Regno Unito con 950 e Belgio con 419 presenze. Prima Nazione oltreoceano per numerosità sono gli USA con circa 250 atleti e non mancano rappresentanze da tutti i continenti, tanti provenienti da lontanissimo, come da Australia, Sudafrica e Nuova Zelanda. Degna di nota la rappresentanza dai Paesi scandinavi con Norvegia, Svezia, Danimarca e Islanda che insieme contano 175 maratoneti.

Il Bel Paese è tutto ai nastri di partenza, dopo la Toscana con 1953 runner prima in classifica, segue la Lombardia con 1078 atleti seguita da Lazio (783) ed Emilia-Romagna (631). Tanti gli atleti provenienti dalle isole maggiori, dati che si riflettono nella numerosità per provincia con Firenze leader indiscussa di questa classifica. I fiorentini in gara sono quasi mille, 994 per la precisione. Sul podio delle province poi c’è Roma con 592 runner e Milano con 396 presenti.

Angelo Squadrone

Solo applausi per un mito della corsa di livello mondiale, Angelo Squadrone (ASD Marathon Club Pisa), 95 anni, classe 1929, plurimedagliato e primatista mondiale di categoria 10 km su strada.

Maratonabili

Partiranno cinque minuti prima dello start ufficiale gli spingitori MaratonAbili, il gruppo colorato di persone con abilità fisiche miste, obiettivo divertimento per tutti ed essere portatori del messaggio che lo sport è inclusione. L’appuntamento con la distanza regina sulle strade di Firenze per i MaratonAbili è una tradizione irrinunciabile.

Mauro Tomasi

Grande protagonista Mauro Tomasi, atleta paralimpico categoria T51 che può contare sulla forza di un solo arto, quella del braccio destro, al via con la sua speciale carrozzina con la quale corre una maratona ogni domenica. Nelle ultime settimane, infatti, ha partecipato alle maratone di Lago Maggiore, Venezia, Ravenna e Verona, per citarne alcune.

Curiosità

Con 10 e 17 anni, rispettivamente, sono Alessandro e Evelyn i più giovani in gara. Al 95enne Angelo Squadrone e alla 76anni Bianca Bertaccini i complimenti per essere i più esperti al via.

La quota rosa è del 26& mentre i team più numerosi sono Asd Passo Capponi Asd, Asd Piano Ma Arriviamo e LBM Sport Team.

2514 candeline

Aleksander Lakomski, Alessio Ferranti, Alessio Rossin, Aubin Christophe, Fabio Ciarcia, Tomáš Mrva, Devon Clark, Eleanor Dean, Elena Angiolini, Emily Joyce, Franco Zedda, Giuseppina Verzanini, Grace Gemma Scrufari Hedges, Grazia Ranfagni, Hannah Knight, Haris Khawaja, Inge Weiss, Jan Goetz, Jean-Marc Gillot, Jong Hyuk Park, Julio Cesar Baldi, Kerry Regan, Kevin O'riordan, Lapo Pistolesi, Lorenzo Baroncelli, Luca Ghelli, Luca Occhipinti, Magdalena Peruzzi, Mageren Maxime, Julien Prostak, Maria Ines Cracco, Martin Loughnane, Michael Stark-Ahl, Minton Coats, Monika Grieco, Nicolas Bekaert, Nicolas Terray, Philippe Lucari, Riccardo Incaini, Richard Turney, Roel Martens, Roman Khorolskyi, Scarlett Flourendzou, Sebastiano Borgogni, Stefano Pezzotta, Stefano Zanesi, Tomas Renaudo, Tomer Mayrav, Valeria Pantana, Violet Werner, William Vandezande, Carlotta Leonardi, Salvatore Del Vecchio, Harrison Pellatt, Gaetano Casertano e Nicole Munzet. Tutti insieme spegneranno 2514 candeline.

Il programma di venerdì

Ore 10.30 – Cerimonia di apertura expo

Ore 11.00 – 11.30 – Tavola rotonda: Eventi sportivi a Firenze…Assessori a confronto, 12 anni di racconti, una vision da realizzare

Ore 11.30 – 12.00 – Presentazione Joma

Ore 12.00 – 12.40 – Alimentarsi nel pre-gara

Ore 13.00 – 13.40 – Presentazione percorso con Fulvio Massini

Ore 14.30 – 15.00 – Presentazione percorso con Fulvio Massini

Ore 16.00 – 16.30 – Presentazione Joma

Ore 17.30 – 18.00 – Presentazione Game7Athletics

Ore 18.00 – 18.40 – Presentazione percorso con Fulvio Massini

Il programma di sabato

Ore 10.00 – 10.30 – Presentazione percorso con Fulvio Massini

Ore 11.00 – 12.00 – Prevenzione degli infortuni nel maratoneta, Dr. Luca Magni e Rosario Palazzolo

Ore 12.30 – 13.00 – Presentazione percorso con Fulvio Massini

Ore 14.00 – 14.30 – L’importanza del caffè nel running, Francesco Senapo

Ore 14.30 – 15.00 – Presentazione gara e sponsor, con Dr. Maurizio Dal Maso, Direttore Sanitario Gruppo Fanfani

Ore 16.30 – 17.00 – Presentazione Top Runner, con Fulvio Massini

Ore 17.00 – 18.00 - Presentazione Pacer e 7 maratone in 7 giorni in 7 continenti con Alessandro Marianiello

Ore 18.00 – 18.30 – Presentazione percorso con Fulvio Massini

Il programma di domenica

Ore 8.25 Piazza Duomo, partenza “Maratonabili”

Ore 8.30 Piazza Duomo, partenza maratona

Ore 8.30 Via Tornabuoni, partenza 10k Firenze Marathon

Ore 10.40, arrivo primi concorrenti maratona in Piazza Duomo

Ore 11.15, premiazioni ufficiali podio maschile e femminile in Piazza Duomo

Ore 14.30, fine del tempo massimo per concludere la gara

Prossimo appuntamento media

Presentazione top runners dell’evento. Sabato 23 novembre, ore 16.30, Leopolda.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla 40^ Estra Firenze Marathon e alla 10K Firenze Marathon sono chiuse.

Le iscrizioni alla Fanfani Charity Run Staffetta 3x7 online sono chiuse. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi anche il sabato mattina a partire dalle 9.00, direttamente all’Ippodromo del Visarno. Ciascun atleta dovrà completare la propria iscrizione, la quota sarà interamente devoluta in beneficenza alla ODV prescelta all’atto della registrazione.

Le iscrizioni alla San Benedetto Ginky Family Run sono aperte sul sito fino al 22 novembre. Le iscrizioni sono gratuite per minori fino a 11 anni. Costo iscrizione adulti 10 €.