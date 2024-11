Sold out Milano21 FollowYourPassion. Record con oltre 11.000 runner. Al via le olimpiche Giovanna Epis ed Elena Bellò

MILANO – Milano21 vince. Ancora prima di prendere il via. E lo fa con numeri da record . D omenica 24 novembre , saranno oltre 11.000 i runner che parteciperanno all’evento organizzato da MG Sport con il brand FollowYourPassion e che si correrà su due distanze: la mezza maratona (21,097 km) e la 10 km, quest’ultima anche in formula non competitiva. Entrambe le gare hanno fatto registrare il sold out segnando un nuovo record di partecipazione per l’importante evento milanese.

Numeri

Il dato record degli “oltre 11.000 runner al via” racconta anche un altro successo della Milano21: il 35% degli iscritti sono stranieri, oltre 100 i Paesi rappresentati, tra i quali i più numerosi sono Francia, Regno Unito e Spagna. Si contano podisti anche dalle più lontane Australia e Nuova Zelanda. Una percentuale che è cresciuta negli anni e che premia il costante lavoro e impegno di un team organizzatore che sa garantire una gara a “cinque stelle”. Il DNA del percorso, interamente cittadino e molto veloce, misto al fascino della città, e le due distanze proposte hanno fatto della Milano21 un appuntamento a cui non mancare per nessuna ragione.

Mezza maratona, i favoriti al via

Sono diversi i campioni che hanno deciso di correre la Milano21, caricando di ulteriore attesa la gara: conquistare la vittoria non sarà semplice. In campo femminile ci sarà l’azzurra Giovanna Epis (C.S. Carabinieri), una delle atlete più forti di sempre nella storia dell’atletica italiana. Nel palmares spiccano le due partecipazioni ai Giochi olimpici – a Tokyo nel 2021 e a Parigi nel 2024 – nella maratona e il titolo italiano sulla distanza conquistato nel 2020. 1:10’15” il suo tempo migliore sulla mezza maratona. Per lei anche due titoli italiani in maratona e un primato personale di 2:23’46”, terzo tempo femminile italiano di sempre.

In gara anche Giulia Sommi (Cus Pro Patria Milano), nei suoi risultati spicca l’oro al Tricolore di maratona del 2022. Arriva alla mezza di Milano dopo un periodo “grigio”, condizionato da una contrattura al gluteo, ora risolta e desiderosa di migliorare l’11^ posizione dello scorso anno. Per la milanese un primato personale di 1:15’22” stabilito nel 2021. Da non sottovalutare grinta e gambe di Bianca Campidelli (Atl. Rimini Nord Santarcangelo), che ce la metterà tutta per riconfermarsi sul gradino più alto del podio della Milano21 dopo la vittoria al fotofinish sull’amica Francesca Generali nel 2023.

Tra gli uomini i nomi su cui fare attenzione sono quelli di Martin Rusina, campione slovacco di maratona con un primato di 1:07’57”, degli azzurri René Cuneaz (Cus Pro Patria Milano), un titolo italiano in maratona e vincitore della Milano21 nel 2018 e un primato personale di 1:04’56”, e Xavier Chevrier (Atl. Valli Bergamasche), specialista della corsa in montagna, in cui ha vinto un titolo europeo ed è salito diverse volte su podi internazionali. Atleta poliedrico che sempre più spesso si mette alla prova su strada ottenendo risultati di rilievo, tra cui il suo personal best sulla mezza maratona: 1:01’58” che appare dunque come il vero grande favorito della vigilia.

10 km i favoriti al via

La 10 km competitiva promette spettacolo. Atleti “da podio” sono, tra gli uomini, Riccardo Mugnosso (Atl. Vis Nova Giussano), che con le gare organizzate da FollowYourPassion sembra avere un feeling particolare: è stato il migliore alla Monza21 di quest’anno sulla distanza dei 30 km e alla Milano21 mezza maratona nel 2022. Si presenta al via dell’edizione 2024 fresco dominatore della Verona Run Marathon, che ha chiuso da vincitore domenica scorsa con il crono di 2:14’31”, suo nuovo primato nella distanza regina, mentre ha un primato di 1h03’20” sulla mezza maratona A rendergli le cose difficili ci proverà Hugo Humberto Alarcon, terzo alla Milano10K nel 2023.

In campo femminile, occhi puntati su Elena Bellò (G.S. Fiamme Azzurre), azzurra ai Giochi olimpici di Parigi 2024 e tra le più forti atlete del panorama internazionale negli 800m (personal best 1’58”89), che cercherà di centrare il bis dopo la vittoria nel 2022 con il primato personale di 33’50”. Tra le favorite della vigilia anche Ivana Iozzia, 24 anni di carriera sportiva trascorsi tra la corsa in montagna e la maratona. E a proposito di maratona lo scorso anno è tornata a gareggiare a New York conquistando il 14° posto. Sara Galimberti (Bracco Atletica) e Greta Cerea (Pro Sesto Atl. Cernusco) tornano al via della Milano21: la prima era stata tra le protagoniste nel 2022 ma sulla mezza maratona dove si piazzò in seconda posizione, mentre Gretalo scorso anno è salita sul terzo gradino del podio della 10 km.

Personaggi della televisione, del calcio e della musica al via

Anche alcuni personaggi dello spettacolo e del calcio hanno deciso di sfidarsi sulle strade della Milano21. Tra questi anche gli ex calciatori Massimo Ambrosini e Massimo Oddo. Ad accomunarli non è soltanto la passione per il pallone e il running, ma anche il loro esordio nella maratona. Entrambi hanno corso la loro prima 42 km a New York. Ambrosini nel 2016, Oddo quest’anno. Della “partita” sarà anche Joseph Lasiri, campione del mondo di muay thai nel 2022.

Rientrati dalla Grande Mela, dopo aver corso l’ultimo lungo alla Monza21, torneranno a indossare un pettorale anche i personaggi della tv Edoardo Stoppa e Juliana Moreira. Conferma il suo amore per la corsa il rapper Ghemon, che a ottobre ha tagliato il traguardo della maratona di Chicago.

Milano e il percorso

Grazie a questa competizione, chi non conosce Milano così come chi vi abita o la frequenta occasionalmente potrà godersi la sua versione più inedita - quella fatta di silenzio e assoluta assenza di traffico - e nello stesso tempo ammirare tutti quegli angoli, monumenti e dettagli che fanno del capoluogo lombardo una tappa fissa del turismo mondiale.

Il percorso della Milano21 passerà da piazza del Duomo, corso Vittorio Emanuele, via Manzoni, la Darsena, CityLife, il Castello Sforzesco e l’Arco della Pace, sfiorando la maggior parte delle antiche porte di entrata in città, quali Porta Romana, Porta Venezia, Porta Nuova, Porta Vittoria, Porta Garibaldi, Porta Vigentina e Porta Lodovica.

A ospitare partenza e arrivo è CityLife, uno dei nuovi quartieri della città che coniuga edifici all’avanguardia con grandi aree verdi e piste ciclabili. Il via sarà dato in viale Eginardo, la finish line sarà posizionata all’interno del Gate 16 delll’Allianz MiCo – Fiera Milano Congressi, con entrata da via Gattamelata.

Distanze e partenze

Come ormai da tradizione, la Milano21 si correrà su due distanze: 21,097 km (mezza maratona), omologata e certificata FIDAL, e 10 km (anche non competitiva). Entrambe partiranno alle 9 di domenica 24 novembre. A seguire sarà dato il via alla non competitiva.

Expo Village, capitale del running per tre giorni

Sarà l’Allianz MiCo - Fiera Milano Congressi a ospitare l’expo village di Milano21. Un’area indoor che venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 novembre sarà una vera e propria città del runner. Per tre giorni si trasformerà in una vera capitale del running, in cui scoprire le novità delle aziende del settore, ma anche vivere e partecipare a incontri e iniziative che spaziano dal training - anche mentale - a storie di vita da raccontare.

Orari. Venerdì 22, dalle 14 alle 19; sabato 24: dalle 9.30 alle 19; domenica 24: dalle 7 fino al termine dell’evento.

Ingresso: dal Gate 3, viale Eginardo 29, Milano.

Tutti gli appuntamenti dell’Expo Village

Venerdì 22 novembre

14.00-19.00: apertura segreteria per ritiro pettorali e pacchi gara

16.00: workshop Rebliss: nutrizione consapevole per lo sport

Sabato 23 novembre

9.30-19.00: apertura segreteria per ritiro pettorali

10.00: Sabrina Schillaci presenta Race Across Limits, promozione dello sport per i caregiver

10.30: briefing sul percorso gara

11.00: Lotta contro la violenza sulle donne – Diritto sportivo e sport e integrazione a cura di CPO (Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Brescia, Monza e Lombardia)

11.00: allenamento Shake-Out Run by FILA

11.30: talk su sport e inclusione con Luca Venturelli

12.30: presentazione pacer “Gli Originali” con ritmi da 1:20’ a 2:30’.

14.30: Sport e sensibilizzazione sul diabete con Simone Carniglia

15.00: workshop Rebliss: nutrizione consapevole per lo sport

16.00: briefing sul percorso gara

16.30: Raffles Milano presenta il progetto “T-shirt” per il circuito FollowYourPassion 2025

17.00: Jennifer Isella con Sportfulness: mental coaching per atleti di endurance

17.30: Marco Caroppo presenta il suo libro Dipende

Domenica 24 novembre

7.00-8.15: apertura segreteria (solo per residenti fuori provincia)

7.30: apertura deposito borse.

8.00-8.30: riscaldamento by Marco Francone in Piazza Sud

dalle 10.00: sessioni di Yin Yoga defaticante by Rebliss

10.30: premiazioni 10 km assoluti in Piazza Sud (terrazza del MiCo)

10.50: premiazioni 21 km assoluti in Piazza Sud (terrazza del MiCo)

12.00: premiazioni 21 km categorie all’interno dell’expo.

2025: l’anteprima

Sono già ufficiali le prime date del circuito FollowYourPassion 2025. Sarà ancora Bergamo a tenere a battesimo il nuovo anno sportivo del brand, con gli ormai tradizionali appuntamenti del Bergamo Urban Night Trail (1 febbraio) e della Bergamo21 (2 febbraio).

Le gare 2025 già ufficiali:

1 febbraio – Bergamo Urban Night Trail

2 febbraio – Bergamo21

25 aprile – ChiaSWIM (Chia Sport Week)

26 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week)

27 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)

4 maggio – Olbia21

26 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon

28 settembre – Monza21

