San Benedetto Ginky Family Run e Fanfani Charity Run Staffetta 3x7, è festa per quasi 2mila

Con questa tappa da 3 km, si chiude ufficialmente la Marathon School Cup, che unisce la classifica della Ginky Family Run con quella della Mini GuardaFirenze per premiare le scuole più numerose, un evento promosso da ASD Firenze Marathon per incoraggiare a trascorrere del sano tempo in famiglia divertendosi e contribuendo a nutrire la cultura dello sport come strumento di benessere psico-fisico e sociale.

Fanfani Charity Run Staffetta 3x7

Oltre un migliaio gli staffettisti che hanno aderito al charity program, condividendo le emozioni della gara e allo stesso tempo facendo del bene ad una delle tante ODV rappresentate. La prima compagine a presentarsi al traguardo è stata “Podistica Empolese” costituita da Andrea Taddei, Mirco Salvini e Simone Nanninin.

Premiata per numerosità la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer che opera esclusivamente a favore dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze e svolge attività di raccolta fondi con strumenti di marketing sociale, comunicazione e rapporti di partnership fra il settore profit e il non profit. Grazie alle donazioni di privati e imprese, la Fondazione Meyer è in grado di sostenere la ricerca scientifica, acquistare nuove attrezzature tecnologiche e rendere più confortevole l’ambiente ospedaliero e la permanenza di bambini e famiglie in Ospedale. Sosteniamo l’accoglienza, la cura e il benessere del bambino e della famiglia al Meyer. Investiamo nella ricerca scientifica, nell’innovazione tecnologica, nella formazione di tutti gli operatori della cura, requisiti essenziali e fondamentali per una appropriata assistenza in ospedale

Alla 15esima partecipazione

Tra le varie attività, durante la mattinata è stato premiato con una targa Andrea Galbiati, maratoneta e Presidente di Monza Marathon Team, amico della Firenze Marathon, alla sua 15esima partecipazione continuativa.

Palinsesto TV

Differita su RAI Sport canale 58 ore 23.00 di domenica 24 novembre e replica martedì 26 novembre ore 22.45. Telecronaca di Luca Di Bella e commento tecnico di Guido Alessandrini. Regia affidata a Pietro Sollecchia.

Il programma di sabato pomeriggio

Ore 14.00 – 14.30 – L’importanza del caffè nel running, Francesco Senapo

Ore 14.30 – 15.00 – Presentazione gara e sponsor, con Dr. Maurizio Dal Maso, Direttore Sanitario Gruppo Fanfani

Ore 16.30 – 17.00 – Presentazione Top Runner, con Fulvio Massini

Ore 17.00 – 18.00 - Presentazione Pacer e 7 maratone in 7 giorni in 7 continenti con Alessandro Maraniello

Ore 18.00 – 18.30 – Presentazione percorso con Fulvio Massini

Il programma di domenica

Ore 8.25 Piazza Duomo, partenza “Maratonabili”

Ore 8.30 Piazza Duomo, partenza maratona

Ore 8.30 Via Tornabuoni, partenza 10k Firenze Marathon

Ore 9.00 Arrivo primi concorrenti 10K in Piazza Duomo

Ore 10.40 Arrivo primi concorrenti maratona in Piazza Duomo

Ore 11.15 Premiazioni ufficiali podio maschile e femminile in Piazza Duomo

Ore 14.30 Fine del tempo massimo per concludere la gara

