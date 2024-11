La toccante lettera degli organizzatori di Valencia Marathon ai maratoneti

"Sappiamo che aspettavi questa e-mail. Grazie per la pazienza dimostrata nei nostri confronti. Come ben sai, questi sono stati giorni di grande dolore, paura, incertezza e ansia per la città di Valencia e tutta la sua provincia.

Avremmo voluto che tu avessi nostre notizie prima. Ma è stato impossibile. Stavamo facendo tutto il possibile per aiutare chi ne aveva più bisogno in quel momento. Sappiamo che, da bravo atleta, capirai perfettamente la situazione.

Fortunatamente, come sempre, dopo ogni tempesta arriva il sole. Ecco perché vogliamo condividere con te che il 1° dicembre Valencia ti aspetta per celebrare una maratona che sarà molto più di una gara.

Sarà un abbraccio a questa città ferita e una promessa di ripresa, un momento in cui lo sport diventa speranza e aiuto per chi ne ha più bisogno.

Quest'anno, il record che vogliamo battere è quello della solidarietà, il record di una maratona che ricorderà a ciascuno di noi il potere di stare insieme. L'immensa forza del collettivo come società e dello sport come veicolo di ricostruzione e ripresa.

Vogliamo che la Maratona di Valencia, la vostra gara, sia un simbolo di sostegno per ogni famiglia che ha sofferto, per ogni strada e ogni angolo di Valencia che è in fase di ricostruzione.

Celebrare la Maratona di Valencia è il nostro modo di dire che insieme, come società, possiamo superare qualsiasi ostacolo. Sappiamo che correre significa salute e significa anche speranza. Sappiamo che per alcuni di voi potrebbe non essere il momento giusto e rispettiamo profondamente questi sentimenti.

Vogliamo che la Maratona di Valencia Trinidad Alfonso Zurich sia un potente aiuto per aiutare coloro che hanno sofferto di più per l'impatto di DANA

Per questo motivo, vogliamo dirvi che la Maratona di Valencia avrà 3 linee di raccolta fondi per aiutare a ricostruire strutture sportive e scuole sportive nelle aree colpite:

Una relativa ai nostri sponsor

Un'altra relativa agli organizzatori stessi, utilizzando le proprie risorse, donando 3 euro per ogni corridore che raggiungerà il traguardo il 1° dicembre. E infine, uno che riguarda voi, i corridori, o chiunque voglia unirsi, donando un pettorale numero zero sulla piattaforma di donazioni creata a questo scopo.

Tutti i proventi degli sponsor, i fondi propri dell'organizzazione e i corridori saranno donati in modo trasparente a uno o più progetti per la ricostruzione delle aree colpite. Annunceremo la destinazione esatta in modo trasparente e pubblico nel prossimo futuro.

La maratona del 1° dicembre sarà una maratona che va ben oltre la sua natura puramente sportiva. L'unico record che vogliamo battere quest'anno è quello legato alla nostra solidarietà con la nostra comunità.

Grazie per aver reso possibile, attraverso la vostra partecipazione, che la Maratona di Valencia faccia la sua parte per aiutare Valencia a ritrovare la sua vitalità sociale, economica e sportiva. E grazie per essere stati lì nei momenti belli e in quelli brutti.

Ci vediamo il 1° dicembre. E grazie per aver pensato così tanto alla nostra terra".