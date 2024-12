Presentate le maglie ufficiali della Mezza Maratona d’Italia "Memorial Enzo Ferrari”

MODENA - Continua il conto alla rovescia verso la prima edizione della Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari” , che si svolgerà il prossimo 30 marzo 2025 . Questa mattina, presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Modena, sono state presentate le ultime novità della manifestazione organizzata da Master Group Sport , azienda leader in Italia nello sportmarketing e protagonista dei più? importanti eventi sportivi in collaborazione con la società sportiva ASD La Fratellanza 1874. Nell’occasione sono state presentate le maglie ufficiali della manifestazione realizzate in collaborazione con il partner tecnico Brooks Running , storica azienda americana leader nel campo della corsa ad alte prestazioni, che da sempre si impegna ad offrire prodotti innovativi e tecnologici ai runner e a tutti coloro che conducono uno stile di vita attivo. In particolare, sono due le maglie dedicate alla Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari”e che richiamano i colori e il logo della manifestazione: una destinata agli iscritti alla 21,0975 km e una destinata agli iscritti delle due distanze minori di 10 e 5 km.

Run The Race Track: Ferrari protagonista

Si tratterà di un appuntamento unico nel suo genere e che vedrà la Ferrari grande protagonista in qualità di Hosting Partner della manifestazione. Per la prima volta, infatti, alcuni viali aziendali e la Pista di Fiorano saranno aperti a tutti gli appassionati, che potranno visitare già quattro mesi prima dell'evento il Marathon Village allestito a Spazio Ferrari. Il claim scelto per la manifestazione, Run The Race Track, gioca infatti sul duplice ruolo di corsa e corse. Tutti i runner, dai professionisti agli amatori, dagli appassionati alle famiglie, potranno vivere un’esperienza straordinaria visitando i luoghi simbolo di Ferrari. Già assicurato il successo della manifestazione, che per la 21 km ha già raggiunto la quota massima di 6000 partecipanti, mentre ci sono ancora alcuni posti per iscriversi alla 10 e alla 5 km. Il ricavato dell'evento, contribuirà poi alla realizzazione di un nuovo campo multisport all’aperto nel cuore del Parco dello Sport di Maranello, come spazio sportivo e sociale. L’impianto consentiràagli appassionati di giocare a basket, pallavolo o calcio a 5 grazie alla flessibilità della superficie, delle reti e dei canestri, che potranno essere adattati di volta in volta alle diverse discipline.

"Un evento unico"

"Un evento eccezionale, che unisce idealmente corsa e mondo della corsa, attraversando le terre del mito, di Enzo Ferrari e della sua storia. Un grande evento sportivo, un grande appuntamento di promozione e valorizzazione del nostro territorio", così Andrea Bortolamasi, Assessore del Comune di Modena con deleghe a Cultura, Industrie culturali e creative, Turismo, Centro storico, Promozione della citta?, Sport, Politiche giovanili.

Dello stesso avviso Luigi Zironi, Sindaco del Comune di Maranello "Questo progetto darà ulteriore lustro al nostro territorio su un tema per noi prioritario, quello dei sani stili di vita, e allo stesso tempo donerà alla comunità maranellese un’opera che resterà nel tempo: un nuovo impianto multisport. Quando un territorio può contare su queste sensibilità e su queste sinergie, il gioco di squadra tra pubblico e privato è in grado di fare davvero la differenza a favore della collettività”.

Concorda Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport “Evento unico nel suo genere e frutto di un grande lavoro di squadra partito mesi addietro e che siamo orgogliosi di poter organizzare. Siamo sicuri che, con il supporto e la collaborazione tra le parti, saràun evento straordinario.Siamo qui oggi a presentare le maglie ufficiali e siamo molto contenti di avere Brooks Running al nostro fianco. Il design delle maglie rappresenta appieno lo spirito e l’unicità della manifestazione. Vi aspettiamo il 30 marzo 2025”.

Martina Fogagnolo, Marketing Manager di Brooks Running Italia: “Siamo orgogliosi di questa partnership: la Mezza Maratona d’Italia rappresenta un evento unico nel panorama delle competizioni sportive, capace di combinare la passione per la corsa con la storia e il prestigio di luoghi iconici. Per Brooks, accompagnare i runner non significa solo fornire prodotti adeguati ad ogni performance, ma soprattutto essere parte di esperienze che ispirano, coinvolgono e lasciano un segno. Le maglie ufficiali che abbiamo sviluppato in quest'occasione, rappresentano un omaggio all’unicità di questa manifestazione e ai runner che la vivranno. Il nostro obiettivo è offrire a ogni partecipante un simbolo di appartenenza a un’esperienza irripetibile”.

Per informazioni: www.mezzamaratonaditalia.it.