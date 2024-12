Tecnocasa Bologna City Run 5 km, la solidarietà sfila nel centro storico di Bologna il 2 marzo

BOLOGNA – E’ il momento di mettere sotto l’albero della festa buoni propositi e solidarietà, l’occasione giusta è partecipare alla Tecnocasa Bologna City Run , la corsa o camminata non competitiva di 5 km in programma durante la Bologna Marathon di Domenica 2 marzo 2025.

Tecnocasa City Run

Aperte oggi le iscrizioni per una grande festa della solidarietà, sarà una corsa o camminata non competitiva di circa 5 km nel centro del capoluogo emiliano, un’occasione per vivere una giornata di sport e benessere nel pieno segno della condivisione con famiglia e amici.

Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con CSI Comitato di Bologna e con il supporto di Banca di Bologna, permetterà a tutti di indossare la maglia rossa della solidarietà e porgere la propria mano ai più deboli, grazie alla donazione che le charity aderenti alla manifestazione riceveranno per ogni iscritto. Al momento dell'iscrizione, infatti, sarà possibile scegliere tra diciotto progetti di altrettanti Enti benefici (per conoscere i progetti visita il sito).

Il percorso della Tecnocasa Bologna City Run

Domenica 2 marzo il centro storico di Bologna sarà invaso pacificamente dall’allegria di almeno 3mila partecipanti, anche in compagnia del proprio amico fido, circa 5 km tutti nel centro cittadino. Bologna aprirà le sue porte per mostrarsi in tutta la sua bellezza, nel riverbero rosso di mura e torri, tra palazzi nobiliari e monumenti storici, tra edifici dove si respira il sapere antico della millenaria università e vecchie palazzine dai colori accesi, lungo i portici, Patrimonio Unesco, che hanno reso il capoluogo emiliano famoso in tutto il mondo.

Tutti gli eventi

Bologna Marathon è una manifestazione altamente inclusiva grazie ai diversi eventi ai quali è possibile partecipare tutti possono sentirsi protagonisti, dagli agonisti amatori alle famiglie e ai bambini. Per gli agonisti, la maratona, la distanza regina e olimpica con i suoi 42,195 Km, la 30 km dei Portici e la Run Tune Up, storica mezza di 21,097 Km giunta all’edizione XXI.

Gli amanti delle camminate o chi volesse misurarsi su distanze più brevi, potranno partecipare alla Tecnocasa Bologna City Run, per i più piccoli prevista anche la Tigotà Kids Marathon di sabato 1 marzo.

Iscrizioni Tecnocasa Bologna City Run

La partecipazione è aperta a tutti, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico.

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 26 Febbraio 2025 o al raggiungimento della quota massima di 3mila iscritti. In caso di disponibilità di pettorali sarà possibile iscriversi venerdì 28 febbraio dalle ore 15:30 alle ore 19:00 in Piazza Maggiore. L’iscrizione comprende pettorale di partecipazione, donazione di 5 euro ad una delle charity aderenti, t-shirt, welcome pack da ritirare presso l’Area Expo Tecnocasa del Marathon Village in Piazza Maggiore, assistenza sul percorso e ristoro finale. Per ulteriori informazioni info@bolognamarathon.run

Iscrizioni eventi competitivi

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 24 febbraio 2025, prossimo cambio quota venerdì 10 gennaio 2025. Gli iscritti dal 18 al 24 Febbraio 2025 riceveranno un pettorale non nominale in ultima griglia. Fino alle 23:59 del 31 gennaio 2025 è possibile iscriversi alla combinate Bologna Marathon + Romeo&Giulietta Run Half Marathon di domenica 16 febbraio 2025. L’iscrizione comprende pettorale di partecipazione, t-shirt tecnica, pacco gara con gadget sponsor da ritirare presso il Marathon Village in Piazza Maggiore, assicurazione, assistenza e ristoro sul percorso, ristoro finale. Per ulteriori informazioni info@bolognamarathon.run