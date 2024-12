Presentata la XXV Maratona di Pisa. L’Assessore Scarpa: “Evento di grande impatto, un volano economico per il territorio”

PISA – E’ stata presentata oggi presso la Sala Storica delle Baleari del Comune di Pisa la XXV Maratona di Pisa in programma domenica 15 dicembre 2024, evento organizzato da 1063AD SSDARL, un’edizione speciale e molto sentita, si festeggiano le nozze d’argento, 25 anni di grandi e importanti pagine di sport scritte per la città di Pisa.

Sono cominciati il 25 gennaio i preparativi per festeggiare la 25^ edizione, gli organizzatori hanno scelto di aprire le iscrizioni in questa data simbolica proprio per sottolineare questa speciale ricorrenza. Per 25 giorni, e quindi fino al 18 febbraio, è stato possibile iscriversi con tariffa ridotta, ancora simbolismo giocando con il numero 25, questa volta per la tariffa dei gruppi da 25 persone che hanno avuto in omaggio ben tre iscrizioni per la maratona. Infine, non poteva mancare un premio speciale per chi compie 25 anni che ha potuto usufruire anche in questo caso di una tariffa ridotta.

Sono intervenuti:

“Sarà un evento speciale – dichiara l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa – per il quale attendiamo circa 4mila atleti da tutto il mondo, un risultato che testimonia la crescita costante dei partecipanti rispetto agli anni passati, nonostante le difficoltà legate negli anni recenti alla pandemia. Quest’anno possiamo contare sul supporto di uno sponsor di prestigio come Puma e su un programma ricco di eventi collaterali dedicati a temi cruciali come la sostenibilità, il coinvolgimento dei giovani, la solidarietà e la storia femminile nello sport, realizzati in collaborazione con istituzioni e associazioni delle città. La maratona, con l’arrivo previsto sotto la suggestiva Torre Pendente, porterà in città almeno 10mila persone tra gli sportivi iscritti, i familiari e gli staff tecnici, come certificato dalla Federazione Internazionale di Atletica Leggera. Un evento di grande impatto non solo per il nostro territorio, ma anche per le strutture ricettive e la ristorazione locale, dimostrando come lo sport possa essere un volano economico. Come amministrazione, continuiamo a lavorare per valorizzare Pisa, città d’arte, anche attraverso eventi turistico-sportivi di rilievo. La Maratona di Pisa rappresenta un’occasione perfetta per concludere in bellezza l’anno sportivo”.

Elena Giuliani, Prorettrice alla sostenibilità e l’Agenda 2023 Università di Pisa: “L’Università di Pisa saluta con grande favore la Maratona di Pisa all’interno della quale si configura una iniziativa sostenibile,a il riciclo delle scarpe da running usate a cui può essere data nuova vita grazie alla collaborazione con esosport. Accanto al valore immediato, il progetto lancia un messaggio importante per le nuove generazioni. Lo scorso 7 maggio, Università e Comune di Pisa hanno siglato un accordo per promuovere iniziative sostenibili in vista della Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare stiamo spingendo per migliorare il quadro della raccolta differenziata. In bocca al lupo a tutti”.

Simone Ferrisi, Presidente 1063AD: “Ringrazio l’assessore Scarpa per averci dato fiducia e tutti i partner, in particolare Puma che ha scelto il nostro evento nel panorama italiano del running. Il nostro è un evento sportivo ma non esclusivo, si tratta di un’occasione di promozione del territorio con particolare invito alla platea internazionale, questo spiega anche perché abbiamo scelto come data il fine settimana prima delle festività natalizie. Quest’anno festeggiamo il 25° compleanno, io sono stato sempre presente e per noi è un momento simbolico che andremo a celebrare insieme al 250esimo anno dalla fondazione del Corpo della Guardia di Finanza”.

Colonnello Salvatore Salvo, comandante del Comando provinciale delle Fiamme Gialle di Pisa: “Nell’ambito delle iniziative collegate alle celebrazioni per il 250° Anniversario della fondazione del Corpo, parteciperanno alla «Maratona di Pisa 2024» anche Finanzieri, indossando una maglietta realizzata appositamente per l’evento e recante il logo commemorativo dell’anniversario. La partecipazione alla «Maratona di Pisa 2024» costituisce un’ulteriore occasione per far conoscere alla collettività l’impegno del Corpo in ambito sociale, sia come diretta espressione delle attività di servizio istituzionalmente svolte, sia quale contributo individuale che le donne e gli uomini in «gialloverde» esprimono nell’ambito dell’impegno civico, nonché attraverso la promozione dello sport, anche tra ragazzi portatori di handicap, indispensabile per trasmettere ai giovani i valori fondamentali per la crescita dell’individuo e della società.” Presente in sala il Tenente Colonnello Sergio Oriolo Vinciguerra Comandante Gruppo Pisa.

Alessio Pierucci, Puma Running Category Leader Southern Euope: “Ringrazio gli organizzatori per l’invito, sono onorato di essere qui in rappresentanza di Puma, brand che non ha bisogno di presentazioni e che ha appena compiuto 75 anni di storia durante i quali abbiamo sempre avuto l’obiettivo di rinnovarci e proporre soluzioni e prodotti per migliorare le prestazioni di atleti di tutti i livelli, dai professionisti ai principianti, grazie alla collaborazione con atleti professionisti dai cui feedback costruiamo il prodotto. Siamo contenti di essere cresciuti molto, al punto da rientrare tra i brand più noti a livello mondiale, dopo aver supportato manifestazioni running in altre nazioni, con Maratona di Pisa facciamo l’ingresso nel mercato del running italiano in qualità di sponsor. Siamo felici di iniziare da questo bellissimo evento perché non è solo una competizione ma che ha una profonda connessione con la comunità come abbiamo potuto constatare in occasione del Puma product test di qualche settimana fa, al quale hanno partecipato tantissimi runner”.

"Siamo davvero felici di rinnovare la nostra partnership con la Maratona di Pisa" - ha dichiarato l'Avv. Andrea Madonna, CEO della Casa di Cura San Rossore, che ha aggiunto come -"Lo sport è uno dei pilastri fondamentali per il miglioramento e il mantenimento della salute psico-fisica a tutte le età, lo sport è un’attività che promuove l’inclusione sociale e l’amicizia, ed è, come nel caso della Maratona di Pisa che compie venticinque anni, identità stessa del territorio, del suo sviluppo, del suo essere accogliente e dedito al benessere della comunità, il cui senso comune si crea e consolida grazie a iniziative come questa.”

“In questo 25° compleanno della Maratona di Pisa, siamo orgogliosi di inaugurare una collaborazione per noi preziosissima” - spiega il Dr. Luciano Ciucci, in rappresentanza di Monasterio – “La partnership con la Maratona ci offre l’occasione per riportare all’attenzione temi come la prevenzione e la cardioprotezione. E parlare di prevenzione significa mettere al centro la persona rendendola soggetto attivo e promotore del proprio benessere. La Maratona ci aiuta a diffondere la cultura di un corretto stile: i nostri medici hanno realizzato un vademecum destinato a tutti i partecipanti con indicazioni e consigli distinti in base al livello di performance aiutando tutti i Maratoneti ad affrontare la gara con piena consapevolezza e con la migliore preparazione psico-fisica”.

Sergio Costanzo, vicepresidente 1063AD: “Per onorare il 25esimo anno abbiamo lavorato più duramente di sempre, sono felice di annunciare che le iscrizioni stanno crescendo molto velocemente, ad un ritmo di un centinaio al giorno, che ci ha permesso di raggiungere la quota di 3700 iscritti e potremo accoglierne al massimo altri 300, il che significa che andremo a toccare il tetto massimo. Siamo stati ripagati negli sforzi anche in termini di investimento perché oltre il 40% degli iscritti proviene dall’estero, abbiamo 80 nazioni al via alcuni partiti da lontanissimo il che si traduce nella capacità della Maratona di Pisa di costituire un richiamo. Abbiamo lavorato al progetto #bringyourflag per comporre un puzzle di bandiere sulla piazza che è simbolo di storia, cultura e fede per il mondo intero”.

Presente anche Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle), pisano e marciatore azzurro ai mondiali 2022 e agli Europei di Roma 2024, che si cimenterà nella Pisanina Mezza Maratona.

Le gare

Confermate al via le due distanze competitive: maratona 42,195km su percorso misurato AIMS-World Athletics e Fidal, e Pisanina Mezza Maratona 21,097km, che da questa edizione entra a far parte delle mezze maratone omologate dalla Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Per gli amanti delle camminate e corse non competitive confermata anche la 4 Miglia Family Run.

Gli iscritti

Le premesse per una festa di compleanno allargata ci sono tutte, grazie all’adesione già confermata di 3700 atleti. Rinnovate anche le tradizioni di una ricca quota rosa, già al 31% e presenza di migliaia di stranieri, che quest’anno fanno segnare un nuovo record toccando il 43%. Protagonisti indiscussi gli oltre 300 dal Regno Unito, seguiti dai cugini francesi, tante le nazioni al via, tra cui Belgio Germania, Malta, Paesi Bassi, Stati Uniti d’America e Ungheria, con oltre 50 presenza. Degna di nota la delegazione brasiliana di 21 atleti.

Turismo sportivo

Maratona e weekend turistico, un binomio sempre più felice e che incoraggia coppie e famiglie a condividere esperienze fatte di sport e cultura. Con il clima natalizio ad aggiungere emozioni alle tante attrazioni che offre la città, Maratona di Pisa di domenica 15 dicembre è la sintesi perfetta per rendere indimenticabile il weekend di gara.

Nell’ambito delle iniziative, anche convenzioni con i musei di San Matteo, dell’Opera del Duomo, della Grafica, della Storia Naturale, Anatomia Umana, Navi Antiche, Piazza del Duomo, Mura di Pisa, Orto Botanico e Palazzo Blu.

Sul sito maratonadipisa.com è presente il menu Scopri Pisa dal quale accedere ai vantaggi esclusivi. Utilizzando il codice PisaMarathon2024 sui siti degli hotel aderenti fino a settembre tutte le prenotazioni hanno goduto di uno sconto del 20% diventato poi del 10% per le prenotazioni successive in data successiva. Garantiti sia la colazione anticipata che il check-out ritardato.

#BringYourFlag

A passo spedito il tam-tam che promuove l’iniziativa #bringyourflag per la quale Maratona di Pisa chiede a tutti gli stranieri di portare la propria bandiera e contribuire alla creazione del puzzle di bandiere più grande del mondo nella magica Piazza dei Miracoli, un tassello al successo della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace 2024.

Solidarietà

Prosegue con grande slancio l’impegno solidale di Maratona di Pisa, al via per festeggiare il suo XXV compleanno domenica 15 dicembre, che pone sotto i riflettori la missione di cinque associazioni senza scopo di lucro ai quali i podisti possono liberamente donare: APS LA Tartaruga, Progetto Homeless, Rare Partners, Mondo Bimbi e Club Scherma di Ciolo.

250 anni della Guardia di Finanza

Sono iniziate mercoledì 20 marzo scorso le celebrazioni per il 250° anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza nell’ambito delle quali è prevista la partecipazione a diversi eventi sportivi. In ambito podistico, già conclusasi l’esperienza della maratona di Milano di domenica 7 aprile alla quale hanno preso parte atleti ed ex atleti delle Fiamme Gialle, ma anche militari che in comune hanno la passione per lo sport, con l’ulteriore obiettivo di sottolineare il valore sociale e sportivo della maratona alla quale sono riconosciute le capacità di promuovere valori come lo spirito di sacrificio, il fair play, il senso di squadra e di appartenenza, condivisi dal Corpo della Guardia di Finanza.

Istituto San Vincenzo de’ Paoli di Reggio Calabria

E’ stata una idea innovativa che ha portato la Torre Pendente a guardare in un’altra direzione, quella del Prof. di Scienze Motorie che, in occasione dell’ultima edizione della Maratona di Pisa, ha ricreato l’evento sulle strade di Reggio Calabria.

Per questa edizione, l’entusiasmo del Prof. Sudano è ancora maggiore, complici la grande partecipazione da parte degli studenti e dei loro familiari, nonché di parte del personale docente, sono stati infatti circa un centinaio a “sfidarsi” sabato 7 dicembre al Campo Scuola Aldo Penna di Reggio Calabria, un evento al quale gli alunni si sono preparati con entusiasmo e grande convinzione. Oggi, martedì 10 dicembre, si è svolta la consegna delle medaglie alla quale ha partecipato anche il Preside dell’Istituto San Vincenzo de’ Paoli di Reggio Calabria. Domenica 15 dicembre, il prof. Sudano sarà al via della Pisanina Mezza Maratona.

261 Fearless, spalle bagnate

In avvicinamento alla XXV Maratona di Pisa, nella serata di martedì 10 dicembre, Daniela Bertini terrà un reading, con regia di Alessandra Pelligra, presso il Caffè Letterario Voltapagina dal titolo “261 Fearless, spalle bagnate” per ricordare alcune delle atlete che hanno cambiato la storia della maratona.

La medaglia della XXV Maratona di Pisa

Maratona di Pisa è da sempre sinonimo di sport e cultura, corsa e arte, anche la medaglia finisher rientra tra gli strumenti attraverso i quali si vuole trasformare la pratica sportiva in uno strumento di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Dorata per la maratona, color argento per la Pisanina Mezza Maratona, la medaglia finisher ha una forma quadrata con gli angoli smussati e riporta sul fronte l’iconica Torre Pendente avvolta dal numero 25, per la distanza regina, e 17 per la mezza maratona, per celebrare le rispettive edizioni della manifestazione. Sul retro la data dell’evento e, per la maratona, la possibilità di incidere nome e crono di gara. Cordino blu per la maratona, arancio per la mezza maratona.

La T-shirt commemorativa

Pensata per celebrare lo spirito della corsa e l’unicità della città di Pisa, combina un design che richiama la storia e la bellezza di Pisa con materiali tecnici di alta qualità. Sia il fronte che il retro hanno la trama tutta in halftone, con il motivo della torre costituito da miniature del testo «Maratona di Pisa». Sul fronte è riportato il logo della manifestazione mentre sulla manica è presente il logo dei 250 anni dell’anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. La T-shirt tecnica accompagnerà tutti i runner al traguardo oltre che essere una compagna di tanti allenamenti.

Puma

Il 25° anno della Maratona di Pisa aggiunge un’altra pietra miliare alla sua incredibile storia: la firma della partnership con PUMA che sarà il nuovo Technical Sponsor dell’evento e fornirà a tutti i partecipanti la maglia ufficiale della gara.

La storia del Global Sports Brand nel mondo dello sport è ricca di successi e innovazioni che in oltre 75 anni hanno aiutato i più grandi campioni dello sport a raggiungere i loro ambiziosi obiettivi, dalle spikes che hanno aiutato Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo, a stabilire i suoi record mondiali e che hanno spinto Merlene Ottey, Shericka Jackson, Heike Drechsler, Mondo Duplantis, Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e molti altri a conquistare record, podi e medaglie o alle scarpe da calcio con cui giocatori leggendari come Diego Maradona e Pelé hanno segnato i loro numerosi gol: PUMA è da sempre al fianco degli atleti di maggior successo al mondo.

Monasterio

Monasterio è un ente pubblico di alta specialità nel settore cardiologico e cardiochirurgico fa l’ingresso nella famiglia di Maratona di Pisa per promuovere la cultura della prevenzione e l'importanza dei controlli periodici, soprattutto in chi svolge attività sportive e che richiedono sforzi prolungati. La collaborazione prevede la stesura di un vademecum di corretto approccio alla pratica sportiva in forma digitale. Un altro importante aspetto di questo sodalizio consiste nell’attività di formazione BSLD (Basic Life Support and Defibrillation) del personale volontario afferente ad associazioni sportive che collaborano con 1063AD che presta la propria opera presso i ristori, un valore inestimabile in caso di necessità di intervento di urgenza durante la competizione, che permette di prestare con competenza il primo soccorso, fino all’arrivo dei mezzi e del personale sanitario in servizio per la gara.

I pacer

Maratona di Pisa ha scelto di affidare la gestione del Team dei pacer della XXV edizione a Federica Romano, responsabile del Team dei pacer della Run Rome The Marathon, ponendo le basi di una sinergia tra l'evento di Pisa e quello della Capitale.

Questa decisione e la conseguente selezione dei pacer attraverso un form di candidatura aperto a tutti, ha permesso di costruire un team di maratoneti entusiasti ed esperti, provenienti da ogni parte del mondo. “Sono stata felicissima per questa inaspettata convocazione” - ha dichiarato Federica Romano – “Spero di poter dare il mio massimo contributo alla realizzazione di questo bellissimo evento”.

Ben 90 i pacer che, con un occhio al cronometro ed uno alla coda di runner che si affidano a loro per trasformare la fatica in allegria e centrare l’obiettivo tempo, saranno riconoscibili dalla canotta dedicata e dai palloncini legati sulla schiena. Sono 55 i pacer impegnati nella maratona, di questi, 43 sono italiani e 12 stranieri provenienti da Belgio, Estonia, Germania, Olanda, Spagna, UK e USA. All’interno di questa compagine sono presenti 37 uomini e 18 donne che copriranno i tempi da 3h00’00” a 6h00’00” con la possibilità di seguire anche i pacer fitwalker, previsti dalle 5h30’00” alle 6h00’00” ad intervalli di 15 minuti.

Per la Pisanina Mezza Maratona, saranno presenti 35 pacer, 32 italiani e 3 stranieri provenienti da Olanda e Spagna. Il gruppo è costituito da 21 uomini e 14 donne che andranno a coprire i tempi da 1h24’00” a 3h00’00” e, anche in questo caso, la possibilità di accodarsi ai pacer fitwalker per chiudere la propria gara nei tempi che vanno dalle 2h45’00” alle 3h00’00” ad intervalli di 15 minuti.

Tra i pacemaker, merita una menzione speciale la newyorkese di origini ucraine Julia Khvasechko, che ha sconfitto un tumore cerebrale e grazie a tenacia, voglia di vivere, estenuanti fisioterapie ha portato a termine oltre 300 maratone in tutto il mondo, tante anche da pacemaker.

Di corsa verso la sostenibilità con esosport

Attivata la collaborazione con il partner di ecosostenibilità esosport, in occasione del suo 25° compleanno. L’invito per i runner è quello di consegnare le proprie scarpe sportive e affidarle al riciclo per generare nuova materia prima seconda per la realizzazione di pavimentazioni sportive e ludiche, contribuendo così alla sostenibilità ambientale.

Da venerdì 13 dicembre, dalle 12.00 alle ore 20, a sabato 14 dicembre dalle ore 10 alle ore 22, lo staff di esosport sarà a disposizione al villaggio expo per spiegare il progetto di raccolta di rifiuti sportivi e avvio al riciclo.

Nel dettaglio, tutte le calzature raccolte saranno rigenerate nell’impianto ESO RECYCLING a Tolentino nelle Marche prima di essere trasformate in materia prima seconda per nuove iniziative e affrontare un nuovo capitolo di vita.

San Rossore Sport Village

San Rossore Sport Village, a fianco di tutti gli appassionati di running, sarà presente all'interno della zona Expo con un'area dedicata, dove i partecipanti potranno scoprire i servizi del Centro e ricevere consigli dagli esperti. Inoltre, sarà presente un esclusivo Selfie Point per immortalare i momenti più belli della giornata. Confermato anche il prestigioso premio per il Miglior Pisano e la Migliore Pisana, un omaggio agli atleti della città che si distinguono per passione e determinazione.

Il testimonial d'eccezione – Daniele Meucci

San Rossore Sport Village ha annunciato la vicinanza dell’azzurro e ingegnere pisano Daniele Meucci (CS Esercito) che ha condiviso la sua esperienza dando preziosi consigli per affrontare al meglio la Maratona di Pisa o la Pianina Mezza Maratona attraverso i canali social.

Meucci è uno dei più forti atleti che l’Italia abbia mai avuto. Nel suo infinito curriculum e ormai ventennale carriera ad altissimo livello, vi sono ben tre partecipazioni alle Olimpiadi, Londra 2012, Rio De Janeiro 2016 ed infine pochi mesi fa a Parigi 2024. Vanta un brillantissimo oro ai campionati europei di maratona a Zurigo 2014, tre medaglie agli Europei, una d'argento nei 10000 metri piani a Helsinki 2012 e due di bronzo: nei 10000 m piani a Barcellona 2010 e nella mezza maratona ad Amsterdam 2016. Ha inoltre vinto 10 titoli nazionali assoluti in 5 specialità diverse. In maratona Daniele Meucci ha fissato proprio quest’anno, a 39 anni di età, il suo nuovo primato personale fermando il cronometro in 2h07’49”.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito. Prossimo cambio tariffa giovedì 12 dicembre 2024. Per onorare il 25esimo compleanno, istituita la speciale tariffa dei gruppi da 25 che avranno in omaggio ben tre iscrizioni per la maratona e, fino alla data di chiusura delle iscrizioni, una quota ridotta del 15% per gli iscritti che compiono 25 anni.