Cinquanta giorni alla Maratona Maga Circe: tutte le informazioni

Mancano 50 giorni allo start della Maratona Maga Circe che, sarà sede del Campionato Italiano Individuale Assoluto di Maratona e novità di quest’anno l’attribuzione dei titoli italiani Master. Grande spettacolo il prossimo 2 febbraio 2025 nei noti territori di Sabaudia e San Felice Circeo. Tre le distanze: 42.195 km, 28 km e 10 km , oltre che la passeggiata gratuita per le famiglie. Il percorso mozzafiato è tanto apprezzato dai runners e si distingue dalla partenza e arrivo in due differenti località: lo start dal porto di San Felice Circeo, per poi proseguire sul lungomare, costeggiando le dune patrimonio Unesco, Torre Paola e le lingue di entroterra, fino ad arrivare alla Piazza del Comune di Sabaudia.

L’evento giunto alla sua quinta edizione è patrocinato da Sport e Salute, Coni, Regione Lazio, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Fidal, Comune Di San Felice Circeo, Comune Di Sabaudia, Provincia Di Latina, Parco Nazionale Del Circeo, Opes ed è inserito nel calendario nazionale FIDAL come tappa Bronze con percorso omologato ed inserito nel World Athletics Global Calendar.

Dal 2020, la Maratona Maga Circe ha ottenuto il consenso di migliaia di atleti che hanno deciso di mettersi alla prova sui tracciati ideati nel territorio pontino, usufruendo della qualità dei servizi offerti dalla asd “In Corsa Libera” capitanata da Davide Fioriello. La corsa si accinge a diventare una delle maratone più influenti in Italia e si è affiancata quest’anno a Joma sponsor tecnico ed al Corriere dello Sport come media partner.

“Mancano poche settimane all’evento – commenta Davide Fioriello presidente della asd In Corsa Libera e consigliere regionale Fidal Lazio – Abbiamo registrato il sold out in tutte le più grandi strutture ricettive della zona e quest’anno giungeranno a San Felice Circeo e Sabaudia tantissimi atleti anche dall’estero. Questo è un forte segnale di espansione della gara, che nel giro di sole quattro edizioni svolte, sta facendo il giro del mondo. Esportando mito, territorio e cultura, accresciamo il potenziale della Maratona Maga Circe e vederla crescere è una grande soddisfazione. Tengo a dire grazie alla fiducia del consiglio federale Fidal che ci ha scelti nuovamente come sede ospitante del campionato italiano e dal canto nostro, cerchiamo di migliorare sempre più l’organizzazione ed i servizi. A mio supporto, i direttori tecnici Antonello Cipullo e Sergio Zonzin, così come la sinergia con le amministrazioni comunali e tutti i partner che stanno sposando l’evento. Dal 31 gennaio, rinnovo l’invito per eventi, appuntamenti, stand promozionali e quanto altro, presso il nostro Expo”.

La Maratona Maga Circe, si distingue per la vastità servizi offerti, coccolando tutti i suoi runners a cominciare dalle foto gratuite per i partecipanti, navette che trasportano dalla stazione dei treni al luogo di ritrovo e bus che portano gratuitamente allo start presso il porto di San Felice Circeo. Un expo di 600mq, servizio pacer, family walk gratuita, baby parking gratuito, servizio Booking gratuito, deposito bagagli gratuito, servizio docce gratuito, parcheggio gratuito a Sabaudia. I podisti che giungono nelle terre di gara troveranno oltretutto numerose attività collaterali sotto il profilo sportivo e culturale, che coinvolgono il podista a insieme alla sua famiglia o amici.

L’organizzazione ha lanciato la maglia ufficiale (a breve anche la medaglia), che omaggia passato e presente. Il profilo del promontorio del Circeo scolpito nella roccia, simbolo di realtà e mito, natura, magia e forza abbracciato dalle acque del Tirreno che si prolungano nelle onde. Infine, uno scudetto dedicato al Campionato Italiano per poter dire davvero di aver “Sognato in grande” partecipandovi.

Provare per credere questa esperienza, nel segno della Maga Circe che affascina e lascia il segno, tanto da non poterne più farne a meno.

È possibile iscriversi alla Maratona Maga Circe tramite il sito di Endu entro e non oltre il 29 gennaio 2025. L’organizzazione mette a disposizione di tutti gli atleti il servizio booking, il quale fornirà tempestive soluzioni a tutti i runners. Per soggiornare in zona basterà scrivere di cosa si necessita alla mail booking@maratonamagacirce.it o contattare il numero 350 074 4212.