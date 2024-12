We Run Rome: Meucci fa poker, Yaremchuk il tris

ROMA - Alla faccia della scaramanzia: la XIII edizione dell’ATLETICOM WE RUN ROME si è conclusa con un successo straordinario. Oltre 9.000 atleti entusiasti hanno colorato il cuore di Roma, sfidando sé stessi lungo un percorso mozzafiato attraverso i luoghi simbolo della Capitale e trasformando l’ultimo giorno dell’anno in una indimenticabile festa dello sport.

«Siamo davvero felici e soddisfatti – le parole di Camillo Franchi Scarselli, presidente dell’ASD Atleticom – per la perfetta riuscita della nostra manifestazione. Questa XIII edizione è stata probabilmente una di quelle con la maggiore partecipazione, anche di atleti stranieri. La contagiosa atmosfera di festa ha contribuito a creare un’esperienza indimenticabile per i runner e gli spettatori, trasformando la We Run Rome in un vero e proprio evento per tutta la città. Il modo migliore per iniziare l’anno giubilare nella Capitale».

Alle ore 14.00 in punto è stato dato il via alla corsa, vinta con il tempo di 29:38 da Daniele Meucci. L'atleta dell’Esercito ha fatto “poker", conquistando il suo quarto successo alla We Run Rome tra due ali di pubblico festante: «Se penso alle mie quattro vittorie non so se essere più contento o preoccupato per il tempo che avanza. Scherzi a parte, sono molto soddisfatto, gareggiare qui a Roma è sempre una gioia ed è per questo che continuo a tornare nella Capitale per passare l’ultimo dell’anno correndo. Quest’anno poi celebro i miei 20 anni con il gruppo sportivo dell’Esercito, quindi una ragione in più per festeggiare».

Alle sue spalle Freedom Amaniel, di X Solid Sport Lab Asd, che ha chiuso la gara con il tempo di 30:01; terzo gradino del podio, replicando il risultato dello scorso anno, per Daniele D’Onofrio, delle Fiamme Oro Padova, che ha fermato il cronometro sui 30:42. In campo femminile vittoria secondo pronostico di Sofiia Yaremchuk che ha tagliato il traguardo con il tempo di 33:01, conquistando il suo terzo trionfo consecutivo alla We Run Rome: «È sempre una grande gioia chiudere l'anno qui a Roma con un altro grande successo. Qui l’atmosfera è magica, tanto pubblico, tanto tifo, tanto entusiasmo. E adesso voglio concentrarmi sulla prossima stagione che sarà bella tosta con gli Europei su strada e i Mondiali a settembre. L’augurio che voglio fare a tutti è per un 2025 di pace». L’atleta dell'Esercito ha preceduto sul traguardo Sara Carnicelli, dell’atletica Vaticana A.S.D con il tempo di 35:02 e Alessia Tuccitto, della Caivano Runners (35:08).



L'Atleticom We Run Rome, organizzata da Atleticom ASD, si è svolta come ogni anno sotto l’egida della FIDAL, è inserita nel calendario nazionale e insignita del riconoscimento di FIDAL Silver Label, sotto i patrocini del CONI, Sport e Salute, di Roma Capitale e della Regione Lazio.