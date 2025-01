Tigotà Kids Marathon: una festa di sport, gioco e comunità nel cuore di Bologna!

Bambine e bambini dai 4 ai 10 anni saranno i veri protagonisti di questo evento, che non è solo una corsa ludico-motoria, ma un’occasione per vivere il piacere del movimento in uno scenario unico.

A partire dalle ore 11:00, i piccoli runner potranno divertirsi in una corsa pensata per loro, tra sorrisi, amicizia e il calore della comunità, nello stesso luogo dove, il giorno successivo, gli adulti si sfideranno nella gara principale.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bologna e dal CSI – Comitato Territoriale Bologna, e realizzata grazie al prezioso supporto di Emil Banca, mira a promuovere non solo lo sport, ma anche i valori di inclusione, benessere e rispetto per il territorio. Correre insieme diventa un modo per riscoprire la gioia di stare all’aria aperta, tra cultura e natura, creando legami e vivendo un’esperienza che lascia il segno.

Un’esperienza da ricordare!

Ogni partecipante riceverà un kit gara che include fantastici gadget offerti dal name sponsor TIGOTÀ, la maglietta ufficiale dell’evento firmata JOMA, una medaglia da “finisher” e un mini ristoro finale. Inoltre, grazie a Culligan, acqua ufficiale dell’evento, sarà fornito un kit educativo per sensibilizzare i più piccoli sull'importanza dell'acqua e dell'ambiente.

Non mancheranno attività e laboratori dedicati alle famiglie e ai bambini, che animeranno Piazza Maggiore per tutta la giornata, rendendo l’evento una vera festa per tutta la comunità.

Come partecipare

Le iscrizioni sono aperte online fino al 27 febbraio 2025, per un massimo di 500 partecipanti, al costo di 5 euro, commissioni incluse. Se ci saranno ancora pettorali disponibili, sarà possibile iscriversi di persona presso il race office situato a Palazzo D’Accursio (Piazza Maggiore) il 28 febbraio dalle 15:30 alle 19:00 e il 1 marzo dalle 9:00 alle 10:00, momento in cui verranno distribuiti anche i pettorali, i kit di partecipazione e le maglie. Sarà presto possibile iscriversi anche nei negozi Tigotà di Bologna e provincia.

Le corse in programma il 2 Marzo

Sono già 5000, di cui circa 1800 stranieri, gli atleti competitivi iscritti nelle corse Fidal in programma: la 21 Km Run Tune Up, la 30 Km dei Portici e la Termal Bologna Marathon. Per quest’ultima sono rimasti pochissimi pettorali e si avvicina velocemente il sold out, anche in vista del cambio tariffa previsto Sabato 11 Gennaio.

In tutto saranno ammessi 7000 runner a cui andranno ad aggiungersi i 3000 partecipanti attesi per la Tecnocasa Bologna City Run, corsa non competitiva benefica di 5 Km aperta anche a camminatori e famiglie.

Unitevi a noi per un evento all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione: l’appuntamento è Sabato 1 Marzo per la Tigotà Kids Marathon e Domenica 2 Marzo per la Termal Bologna Marathon con le distanze di 42, 30, 21 e 5 km.

Iscrizioni eventi competitivi

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 24 febbraio 2025, prossimo cambio quota venerdì 10 gennaio 2025. Gli iscritti dal 18 al 24 Febbraio 2025 riceveranno un pettorale non nominale in ultima griglia. Fino alle 23:59 del 31 gennaio 2025 è possibile iscriversi alla combinata Termal Bologna Marathon + Romeo&Giulietta Run Half Marathon di domenica 16 febbraio 2025. L’iscrizione comprende pettorale di partecipazione, t-shirt tecnica, pacco gara con gadget sponsor da ritirare presso il Marathon Village in Piazza Maggiore, assicurazione, assistenza e ristoro sul percorso, ristoro finale. Per ulteriori informazioni info@bolognamarathon.run

Iscrizioni Tecnocasa Bologna City Run 5 km

La partecipazione è aperta a tutti, senza obbligo di tesseramento e certificate medico agonistico.

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 26 Febbraio 2025 o al raggiungimento della quota massima di 3mila iscritti. In caso di disponibilità di pettorali sarà possibile iscriversi venerdì 28 febbraio dalle ore 15:30 alle ore 19:00 in Piazza Maggiore. L’iscrizione comprende pettorale di partecipazione, donazione di 5 euro ad una delle charity aderenti, t-shirt, welcome pack da ritirare presso l’Area Expo Tecnocasa del Marathon Village in Piazza Maggiore, assistenza sul percorso e ristoro finale. Per ulteriori informazioni info@bolognamarathon.run

Per informazioni e iscrizioni sul sito bolognamarathon.run