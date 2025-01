Adigeo Verona è il nuovo title sponsor della staffetta Romeo&Giulietta Run Half Marathon RELAY

VERONA – Ad un mese dalla gara arriva la conferma che una delle realtà più amate del territorio veronese, ilha scelto di sposare in qualità di title sponsor lala staffetta non competitiva 13+8 km al via domenica 16 febbraio 2025.

Un matrimonio che conferma agli organizzatori che l’evento è ben consolidato sul territorio ed è in grado di attrarre realtà virtuose locali, oltre che i partecipanti che, in concomitanza con il weekend di San Valentino, possono vivere le emozioni di una gara di coppia.

“Siamo orgogliosi che un partner blasonato come Adigeo abbia scelto di far parte della nostra famiglia” – ha esordito Stefano Stanzial, Direttore eventi Gaac 2007 Verona Marathon Asd. “Questa vicinanza conferma che i nostri eventi sono amati dai nostri cittadini, come prova la longevità della manifestazione, e che hanno saputo trasformarsi in un’opportunità che il territorio restituisce al territorio. Con la Adigeo RELAY, non competitiva, sarà festa per tutti”.

"Siamo onorati di sostenere questo evento che consente a migliaia di persone di correre per le vie della nostra bellissima città. Il nostro centro commerciale vuole dimostrarsi anche in questo caso concretamente vicino a chi si impegna in manifestazioni che rendono Verona ancora più viva e attrattiva. Adigeo fa il tifo per tutti i corridori che si impegneranno nella staffetta!" Il percorso di Adigeo Romeo&Giulietta Run Half Marathon RELAY”, ha commentato Fabio Fornasier, Center Manager del Centro Commerciale Adigeo.

Emozioni per due, questo è l’obiettivo della Adigeo Romeo&Giulietta Run Half Marathon RELAY, due cuori per un unico traguardo, da conquistare dopo aver corso le frazioni di 13 e 8 km. Grazie al suo carattere non competitivo, l’evento chiama a raccolta tutte le coppie di amici, fidanzati e colleghi, mogli e mariti, purché sopra i 18 anni, che vogliano sfilare lungo le strade della città scaligera in un’atmosfera di massimo divertimento.

Il percorso è condiviso con gli atleti della ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K, seppure con partenza differita, alle 9.30, e vedrà il via da Piazzale Olimpia, nei pressi dello Stadio Bentegodi. Per il primo staffettista sono 13 i chilometri da percorrere e l’arrivo coinciderà con la zona cambio testimone, il secondo staffettista percorrerà i successivi 8 chilometri all’interno dello Stadio Bentegodi.

Riepilogo gare

Domenica 16 febbraio gare per tutti con la manifestazione competitiva su percorso omologato Fidal ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21k, Adigeo Romeo&Giulietta Run Half Marathon RELAY e la festa delle famiglie, Avesani Romeo&Giulietta Family Run, queste ultime due non competitive, aperte a tutti, senza obbligo di tesseramento e certificazione agonistica.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino all’11 febbraio 2025. Sarà possibile iscriversi anche nella giornata di venerdì 14 e sabato 15 Febbraio presso l'area EXPO (AGSM FORUM - Piazzale Atleti Azzurri D'Italia) al costo di € 50,00 per la Half Marathon, € 90,00 per la RELAY e € 20,00 per la Half Marathon. Non si effettuano iscrizioni nella giornata di gara, domenica 16 febbraio 2025. Fino al 31 Gennaio 2025 è possibile iscriversi alla promo combinata con Bologna Marathon/Run Tune Up 21k/30 km dei Portici del 25 febbraio 2024. E' possibile iscriversi alla combinata Bergamo21 (21km) o Bergamo21 (10km) + Romeo&Giulietta Half Marathon.