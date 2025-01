Bergamo21 apre il circuito FollowYourPassion, in 6mila al via

BERGAMO – Si apre il circuito FollowYourPassion 2025, Bergamo21 con la sua molteplicità di percorsi e possibilità, dalla mezza maratona certificata e misurata Fidal 21,097km, la 10k competitiva e non competitiva e l’Urban Night Trail, segna il primo grande evento di un circuito che porterà decine di migliaia di runner , triatleti, ciclisti e nuotatori a gareggiare in diverse località italiane.

A Bergamo21 nel complesso attese quasi 6mila persone da tutta Italia e da 60 Nazioni del mondo, le nazioni più rappresentate, in ordine di numerosità, sono Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania e Grecia.

Correre tra le bellezze storico-artistiche di Bergamo a inizio stagione è un’esperienza sempre più apprezzata, come dimostra la continua crescita dell’evento, che quest’anno ha registrato un record di partecipanti. Bergamo, inoltre, è stata riconosciuta come la ‘Città più sportiva d’Italia’ in una classifica annuale promossa da Il Sole 24 Ore ed elaborata da Pts Consulting, che valuta le 107 province italiane sulla base di diversi parametri legati allo sport. A conferma del suo crescente prestigio internazionale, lo scorso autunno Bergamo ha ufficialmente candidato la città a diventare Città Europea dello Sport 2027.

Le gare

Il via dell’Urban Night Trail sarà dato sabato 1° febbraio alle 18:00 in Largo Gianandrea Gavazzeni. Domenica 2 febbraio, invece, ad aprire l’edizione 2025 di Bergamo21 sarà la 10 km competitiva con partenza in Viale Roma alle 9:00, seguita a stretto giro dalle partenze della 10 km non competitiva. Dopodiché, alle 9:40 toccherà alla 21 km competitiva e turistico sportiva chiudere il programma.

I nomi al via della Bergamo21

Al via della mezza maratona anche il rapper e cantautore italiano Giovanni Luca Picariello (Runaway Milano ASD), in arte Ghemon che proverà a migliorare il suo crono di 1h36’54” ottenuto a Monza nel 2022.

Sulla linea di partenza ci sarà Marco Corti (Zerotrenta Triathlon Brescia), habitué di questa gara, come dimostra il quarto posto del 2023 sulla 10km e il terzo posto dell’ultima edizione sulla distanza di mezza maratona.

Tra le donne, l’attenzione è su Claudia Andrighettoni (US Quercia DAO Conad) capace di 1h20:51 a Pinzolo nel 2024.

I nomi al via della 10k



Nella 10k torna per il bis il campione in carica Roberto Delorenzi (Swiss Atheltics), lo scorso anno al traguardo di questa gara con un vantaggio di ben 17” sul secondo classificato. Delorenzi è uno specialista della corsa in montagna tanto da essere il Campione Europeo in questa specialità nel 2024 ma è anche campione del mondo di SkyMarathon 2022 e 2024. Ancora nel 2024, alla 10k di Valencia, ha strappato il primato personale sui 10 km, concludendo le sue fatiche in 29:51.

Attenzione anche all’ex azzurro Ahmed El Mazoury (ASD Sicilia Running Team), argento agli Europei U23 10000m nel 2011, che con il primato personale di 28:46 a Dalmine del 2017 proverà a dire la sua. El Mazoury conosce bene il percorso di gara per aver partecipato alla Bergamo21, sulla distanza di mezza maratona, nel 2018, quando aveva concluso la sua prova conquistando la piazza d’onore.

Con lui il compagno di squadra Luca Magri (ASD Sicilia Running Team), già vincitore di questa gara nel 2019 e che pochi giorni fa, a Bentivoglio, ha messo a segno il personale di 29:26”.

Non starà di certo a guardare Andrea Elia (La Recastello Radici Group), sul gradino più basso del podio lo scorso anno ma capace di un personale di 29:38 pochi giorni fa a Valencia.

Anche al femminile in gara la vincitrice del 2024. In questo caso per l’azzurra di corsa in montagna Vivien Bonzi (La Recastello Radici Group) l’obiettivo è il tris. Sarà senz’altro lei la protagonista, già campionessa in carica dopo la vittoria del 2024 e del 2022, Bonzi porta in dote il primato di 34:26 strappato a Calimera nel 2023.

Non sarà facile però ottenere ancora il successo per Vivien Bonzi, in gara anche la compagna di squadra e azzurra di corsa in montagna Alice Gaggi che lo scorso anno ha firmato qui la vittoria della distanza di mezza maratona e che può contare sull’ottimo primato personale di 33:55 ottenuto a Molfetta nel 2013.

Tra le donne, occhi puntati anche sulla ex campionessa italiana di maratona Eleonora Gardelli (Polisportiva Moving SSD ARL) che vanta un personale sulla distanza di 36:54 ottenuto a Misano Adriatico nel 2020. La Gardelli ha già partecipato a questa competizione classificandosi al quarto posto sulla distanza di mezza maratona nel 2023.

Tra le protagonista ci sarà anche l’ex azzurra ultramaratoneta Paola Sanna (Bergamo Stars Atl.) vincitrice, tra le altre, della 100 km del Passatore e della 50 km di Romagna nel 2007 e di diverse edizioni della Strasimeno.

Percorsi

I due percorsi della Bergamo21 di domenica 2 febbraio ricalcano sostanzialmente quelli che hanno caratterizzato l’edizione 2024 ma con una leggera modifica che darà modo a tutti i partecipanti di ritoccare ulteriormente i propri personal best siglati nella manifestazione. Confermato il suggestivo passaggio all’interno dell’Accademia della Guardia di Finanza. Tuttavia, rispetto allo scorso anno, nella mezza maratona e nella 10 km non è più previsto il tratto ad anello in leggera salita attorno alle Piscine Italcementi: al suo posto, un segmento più lungo e completamente pianeggiante su via Broseta. Meno dislivello, più velocità e una chance concreta di limare secondi preziosi dal cronometro per chi ama spingere fino all’ultimo metro.

Nessuna modifica invece per il Bergamo Urban Night Trail di sabato 1 febbraio: i partecipanti potranno ancora una volta divertirsi lungo un tracciato ricco di emozioni, snodandosi per 12,5 km tra i vicoli e le mura veneziane della Città Alta. Questo gioiello, Patrimonio UNESCO e simbolo di Bergamo, offrirà uno spettacolo unico grazie all’atmosfera magica creata dall’illuminazione notturna. Il percorso, vario e affascinante, si sviluppa per il 70% su superfici asfaltate, ciottolate e lastricate, con l’aggiunta di tratti sterrati e scalinate che renderanno la corsa ancora più avvincente.

Alla conferenza stampa di presentazione per il Comune di Bergamo è intervenuta Marcella Messina, Assessora alle politiche sociali, sport, salute e longevità: “La Bergamo21, e il suo preludio con la Bergamo Urban Night Trail, tornano in città rinnovando un appuntamento sempre più atteso e importante per diversi aspetti. Quello competitivo, che riguarda atleti italiani e internazionali impegnati a misurarsi sul tracciato cittadino più ampio animando la vera e propria gara. E quello amatoriale, in grande espansione in città, che rappresenta un’opportunità, per chi pratica la corsa come attività sportiva più o meno occasionale, di condividere un’esperienza collettiva impegnativa e divertente. Da Assessora allo sport e alle politiche sociali mi piace particolarmente sottolineare come la corsa può essere vissuta certamente in una dimensione individuale, in solitaria, ma anche e soprattutto in una di gruppo, più o meno ampia, attraverso cui nascono, crescono e si sviluppano relazioni e nuovi legami. Quindi divertimento, aggregazione, scoperta di itinerari inediti, tutto in una due giorni di sport che sono certa raccoglierà una partecipazione numerosa e coinvolgerà anche l’organizzazione della manifestazione e l’amministrazione comunale, che ringrazio, in un impegno importante.”

Così Luca Lamera, Direttore Tecnico di gara: “Ringrazio il Comune di Bergamo per averci accolti nuovamente in città e per l’appoggio in tutte le fasi della sua organizzazione. Io e Migidio Bourifa abbiamo iniziato a lavorare per questo evento tantissimi anni fa ed è per noi un evento del cuore, da bergamaschi l’abbiamo sentito nostro e ci siamo impegnati per farlo crescere. Bergamo21 apre la stagione di MG Sport, quest’anno in maniera ancora più importante, in primis per i numeri, siamo felicemente sorpresi per aver superato i 5mila partecipanti sulla somma di tutte le distanze, Urban Trail notturno di sabato sera, 10 km competitiva e non competitiva e mezza maratona Fidal. Quasi quadruplicato il numero di stranieri con 60 nazioni. Bergamo Città più sportiva d'Italia 2024 come da classifica annuale promossa da Il Sole 24 Ore. Bergamo è anche candidata a Città Europea dello Sport 2027 grazie alla profonda rete di collaborazione con tante realtà del territorio.”

Suggestivo e attesissimo ancora una volta il passaggio degli atleti all’interno dell’Accademia della Guardia di Finanza. E’ intervenuto il Colonnello Stefano Pietrosanto, Comandante dei Corsi e Applicazioni Speciali Accademia della Guardia di Finanza: “Grazie per l’invito, porto i saluti del Comandante Generale Cosimo Di Gesù. Come Accademia facciamo parte della rete di storiche collaborazioni della Bergamo21 perché il percorso della mezza maratona sfila all’interno dell’Accademia da diverse edizioni. Siamo custodi di una struttura, ex Ospedali Riuniti, dalla forte memoria storica, uno scrigno di ricordi e sentimenti per tanti bergamaschi, è per noi un orgoglio e un dovere custodirla e offrirla al meglio a tutti i partecipanti. Ho inoltre il piacere di rinnovare il concetto che lo sport è uno dei driver fondamentali nella nostra formazione accademica, i nostri allievi frequentano la Facoltà di Giurisprudenza ma costruiamo i leader del domani attraverso una formazione militare ed impegnandoli nelle discipline sportive. Da ex sportivo sostengo che lo sport include valori come sacrificio, resistenza, abnegazione, applicazione di regole precise a cui possono conseguire obiettivi, tra questi il migliorare sé stessi. Quest’anno aderiremo con 120 partecipanti, un altro segnale del nostro convinto appoggio all’evento”

BPER per il secondo anno sostiene eventi del circuito FollowYourPassion, a Bergamo21 sarà il main sponsor dell’evento. Luca Gotti, responsabile Direzione Regionale Lombardia Ovest di BPER, aggiunge: “Siamo lieti nel proseguire il rapporto di collaborazione con MG Sport che ci vede ora coinvolti con la mezza maratona di Bergamo21. Un’occasione unica e coinvolgente che valorizza la città, lo sport e il benessere della comunità. Siamo convinti, in BPER, che iniziative di questo tipo non solo incentivino uno stile di vita salutare, ma favoriscano anche l’aggregazione e la condivisione, valori a cui teniamo molto e che fanno parte del nostro lavoro quotidiano”.

Solo qualche giorno fa era stata annunciata la nuova partnership con il brand tecnico On per gli eventi running e triathlon di FollowYourPassion e Bergamo21 rappresenta l’esordio assoluto, In conferenza Carlotta Romeo, On Senior Lead - Marketing, Italy: "Siamo entusiasti di dare il via a questo ambizioso progetto con il primo grande evento dell'anno, la Bergamo21. È l'inizio di un percorso che celebra la passione per la corsa e lo sport come stile di vita. Non vediamo l’ora di connetterci con la straordinaria community di runner che anima questi eventi, creando insieme momenti indimenticabili. Invitiamo tutti a unirsi a noi sabato mattina per la Shake Out Run di On: il ritrovo è alle 10.15 presso il gazebo On all’expo village. Sarà un'occasione per scaldarci insieme e condividere l'entusiasmo che ci accompagnerà per tutta la stagione."

IL CALENDARIO 2025 DEGLI EVENTI MG Sport

1 febbraio – Bergamo Urban Night Trail

2 febbraio – Bergamo21

13 aprile – Roma Appia Run

25 aprile – ChiaSWIM (Chia Sport Week)

26 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week)

27 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)

3 maggio – MilanoTRI

3 maggio – Milano10K

4 maggio – Olbia21

11 maggio - StaiSano! Run

29 giugno – LovereTRI

26 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon

28 settembre - Monza21

4/5 ottobre - PeschieraTRI

23 novembre – Milano21