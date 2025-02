Silvia Salis, ex atleta azzurra e Vice Presidente del Coni si racconta a Rome is Woman

E’ cresciuta lì, fino a diventare una grande atleta della nazionale italiana, lanciatrice del martello, due Olimpiadi nel palmares: Pechino 2008 e Londra 2012. Ha appeso il martello al chiodo, ma lo sport è ancora e sarà sempre al centro della sua vita, dal 2021 è Vicepresidente Vicario del Coni e anche madre del piccolo Eugenio dall’ottobre 2023.

Dopo quattro mesi dal parto è diventata una runner, per benessere, socialità, divertimento, serenità. Si è rimessa in campo, fisicamente e mentalmente, con un obiettivo: correre una mezza maratona. E ce l’ha fatta.

Silvia Salis ci parla di sport e delle donne nello sport, della parità di genere nello sport, della corsa e della sua famiglia. Perché la famiglia è una squadra, dal marito ai nonni, se può fare tante cose dagli impegni lavorativi alla corsa è grazie anche a loro e a questo team familiare.

La maratona? Sì, prima o poi arriverà al traguardo di una 42,195km. La promessa è che sarà a Roma, la Run Rome The Marathon… Rome is Woman è il nuovo progetto di Run Rome The Marathon dedicato a tutte le donne. Il grande obiettivo è accompagnare tutte le donne a poter cullare il proprio sogno sportivo iniziando a prendersi cura di sé stesse attraverso l’attività fisica, in particolare la corsa o il cammino.

Insieme alla ex maratoneta azzurra Lucilla Andreucci oggi conosciamo Silvia Salis!