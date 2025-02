Run Rome The Marathon e Giubileo, gli atleti passeranno in via Conciliazione  

ROMA – 2025, un anno speciale. Per la maratona di Roma che compie trent’anni e per Roma che con il Vaticano vive il Giubileo che porterà a Roma milioni di persone in pellegrinaggio. Unendo le due cose, sarà semplicemente un anno imperdibile.

Attese 30mila persone a correre Run Rome The Marathon domenica 16 marzo, oltre a diverse migliaia che parteciperanno in contemporanea alla staffetta solidale Run4Rome. Nel giorno di vigilia sabato 15 marzo in programma anche la stracittadina Fun Run.

Il Pro-Prefetto del Dicastero, S.E. Mons. Rino Fisichella, ha concesso a Run Rome The Marathon il Patrocinio ufficiale del Dicastero per l’Evangelizzazione e rientra negli eventi ufficiali del Giubileo 2025.

“Sono contento di questa collaborazione con Run Rome The Marathon per il Giubileo – ha sottolineato il Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, S.E. Mons. Rino Fisichella, incaricato dell’organizzazione dell’Anno santo 2025 -. Gli atleti, giovani e adulti, che correranno la maratona lungo via della Conciliazione, il prossimo marzo, potranno godere di una bellezza unica e la bellezza è di certo una via preferenziale per fare esperienza di Dio. Correndo per le vie della città eterna potranno rendere ancora più suggestiva la bellezza di Roma”.

I maratoneti, provenienti da 110 nazioni del mondo, potranno godere al 16esimo chilometro della gara, dell’importante e suggestivo passaggio in via della Conciliazione, in piazza Papa Pio XII e Largo del Colonnato, il tutto emozionandosi guardando la Basilica di San Pietro proprio davanti agli occhi.

Luoghi unici, di grande rilevanza mondiale, posti che nessuna maratona al mondo può vantare e un luogo quest’anno interdetto a qualsiasi altro evento che non sia strettamente legato agli eventi ufficiali del Giubileo.

"La sinergia con la Santa Sede, nell'anno del Giubileo, renderà ancora più speciale la 30^ edizione della Maratona di Roma, che raggiungerà il record di iscritti. Il passaggio del percorso al Vaticano è la conferma dell'enorme potenzialità di questa manifestazione: non ci sono altre corse al mondo che possono vantare un percorso così suggestivo. Sarà una festa di sport e di inclusione nel weekend con tante iniziative anche a scopo sociale e benefico", lo dichiara Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale.

Città del Vaticano che ancora una volta crede nello sport e in particolare nella corsa con Run Rome The Marathon, confermando l’unione e l’amicizia tra queste realtà che hanno tanti punti in comune, perché la corsa è amicizia, unione, fratellanza, sacrificio, gioia. Da sempre forte unione c’è anche con Athletica Vaticana, la squadra ufficiale del Vaticano, diverse le iniziative svolte insieme negli anni passati e già in programma per questa 30esima edizione della maratona di Roma.

E’ confermata fin da ora la speciale Messa del Maratoneta il sabato 15 alle ore 18, così come senz’altro saranno diversi i team di quattro atleti che parteciperanno alla staffetta Run4Rome, nell’anno passato furono quattro e portarono al traguardo il testimone firmato da Papa Francesco.