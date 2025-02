I top runner di ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21k, in 10 per la vittoria

VERONA – ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon al via, Verona attende ancora una volta runner da tutto il mondo. L’atmosfera per aggiudicarsi la vittoria si fa sempre più calda, domenica 16 febbraio è vicinissima ed i top runner cominciano a sgomitare per conquistare un posto nell’albo d’oro di questa prestigiosa manifestazione che compie 18 anni.

La linea di partenza sarà affollatissima, con oltre 8.500 atleti al via delle tre manifestazioni. Accanto alla gara competitiva, infatti, si svolgeranno la Adigeo Romeo&Giulietta Run Half Marathon e la Avesani Romeo&Giulietta Family Run, entrambe a carattere non competitivo, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico.

I top runner - Uomini

Otto gli uomini, un etiope, un tunisino, un francese, un tedesco e quattro portacolori dell’Italia, a cui è affidata la missione di garantire lo spettacolo tecnico. Il primato da battere è nella cavalcata dell’etiope Mikesa Mengesha che nel 2023 vinse in 1:00:15. Per la vittoria, seppure al debutto, l’etiope Alazar Tefera che porta in dote il crono di 13:31 nei 5 km su strada (2:42/km). Torna l’ex azzurro Ahmed El Mazoury (ASD Sicilia Running Team) Campione Nazionale 10000m 2015, 2016 e 2017, argento ai Campionati Europei U23 10000m 2011 e bronzo alla Coppa Europa 10000m nel 2013. El Mazoury ha già dimostrato, a Berlino, nel 2018, di valere il crono di 1:03:26 e conosce le strade di Verona per aver conquistato il quinto posto nel 2016. Dietro di lui c’è Francesco Nardone (GP Parco Alpi Apuane) che può contare sul personale di 1h05:31 staccato a Cittadella nel 2023 e che ha già preso parte alla manifestazione nel 2019 e nel 2020. Il fiato sul collo è del tunisino Aymen Ayachi (CUS Pro Patria Milano), abituato a gareggiare in Italia, che a Enschede, nel 2023, ha fermato il suo miglior crono a 1:05:42. Più indietro il francese Julien Gueydon che da poco ha strappato un nuovo personal best sui 10 km e può contare sul primato di 1:08:15 fatto segnare a Napoli nel 2023. Per l’Italia ci sono ancora Khalid Jbari (Athl. Club 96 Alperia) con il suo personale di 1:07:37 e il 12° posto del 2018, e l’atleta locale Matteo Muraro (ASD Atl. San Biagio) che proprio in questa manifestazione ha conquistato il suo primato personale di 1:09:39 nel 2023 mentre per la Germania corre Hannes Burger, al debutto sulla specialità ma che può contare sul crono di 31:29.67 sui 10000m a Regensburg nel 2020.

I top runner - Donne

Ancora del 2023 il record della gara femminile, nelle gambe della keniana Janet Chepngetich che stravinse in un fantastico 1:06:58.

Per la vittoria se la giocano almeno cinque donne: una norvegese, una portoricana, una tedesca, una keniana e una italiana. A guidare la cavalcata per la vittoria è la norvegese Maria Sagnes Wagan, campionessa nazionale 5000m 2017 e 2019, che domina con il suo personale di 1:11:59 strappato a Barcellona nel 2024. Un po’ più indietro veleggia la nostra bandiera tricolore grazie ad Alessia Tuccitto (Caivano Runners), vicecampionessa italiana di maratona nel 2023 proprio sulle strade di Verona, già decima al traguardo della Romeo&Giulietta Half Marathon del 2020 e capace di chiudere le proprie fatiche in 1:14:23 a Roma, nel 2023, suo personal best. Poco dietro di lei la portoricana Paola Ramos che ha fatto segnare la sua miglior prestazione a Praga nel 2023, quando tagliò il traguardo in 1:15:14. Chiudono le fila, al debutto sulla distanza, la tedesca Annasophie Drees, e la keniana Shaline Lagat.

Le gare

Domenica 16 febbraio si graviterà in zona stadio, con le partenze tutte in piazzale Olimpia e gli arrivi spettacolari all’interno della Stadio Bentegodi. S’inizierà alle ore 8.15 con i 7km della festa delle famiglie, la Avesani Romeo&Giulietta Family Run, camminata o corsa non competitiva, aperta a tutti, senza obbligo di tesseramento e certificazione agonistica.

Ore 9.30 per la ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21k, manifestazione competitiva (World Athletics e Aims) su percorso omologato Fidal che prevede ben 4 onde di partenza: 9.30, 9.33, 9.37 e infine 9.40.

Alle 9.40 start anche della Adigeo Romeo&Giulietta Run Half Marathon RELAY, team da due persone e zona cambio sul Lungadige Attiraglio dopo 13km, il secondo staffettista correrà per i restanti 8km. Per tutti la t-shirt commemorativa in omaggio e per tutti i finisher di tutte le gare è prevista la medaglia.

Iscrizioni

Le iscrizioni online a ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21k e Adigeo Romeo&Giulietta Run Half Marathon RELAY sono chiuse. Fino alle 23:59 di oggi, giovedì 13 febbraio, sono aperte le iscrizioni online alla Avesani Romeo&Giulietta Family Run alla quale, fino a venerdì 14 febbraio, è possibile iscriversi presso i seguenti punti vendita: Al Risparmio, Corso di Porta Nuova 3, Verona; KM Sport Verona, Viale del Lavoro 22, San Martino Buonalbergo; Verona Runner, Piazzale Vittorio Veneto 41/D, Bussolengo.

Fino ad esaurimento dei pochissimi pettorali rimasti, sarà possibile iscriversi anche nella giornata di venerdì 14 e sabato 15 Febbraio presso l'area EXPO (AGSM FORUM - Piazzale Atleti Azzurri D'Italia) al costo di € 50,00 per la Half Marathon, € 90,00 per la RELAY e € 16,00 per la Family Run. Non si effettuano iscrizioni nella giornata di gara, domenica 16 febbraio 2025.