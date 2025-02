Presentata la medaglia della Termal Bologna Marathon, un elogio alla tradizione gastronomica locale 

A far gli onori il Presidente della Camera di Commercio di Bologna Valerio Veronesi che, insieme alla Presidente di Termal Bologna Marathon Teresa Lopilato hanno dato il benvenuto ai presenti e sottolineato la soddisfazione di collaborare con questo grande evento ormai alle porte.

Valerio Veronesi Presidente Camera di Commercio di Bologna: “La raffigurazione di Palazzo della Mercanzia nella medaglia ufficiale di Bologna Marathon ci rende orgogliosi. Palazzo della Mercanzia è la casa delle imprese bolognesi, imprese che corrono, gestiscono le energie per arrivare a traguardi competitivi e sfidanti e la loro non è mai corsa una solitaria. Da qui sono passate decisioni importanti su aeroporto, fiera, tangenziale, centro agroalimentare. Da qui, sede della Camera di commercio di Bologna, ancora oggi passano le idee e le soluzioni per le imprese di domani. È il luogo dove si pensa e si costruisce il futuro delle aziende del territorio e dove ogni imprenditore, nelle opportunità e nelle sfide, sa di avere qualcuno su cui poter contare. E possono contare su di noi anche tutti coloro che promuovono il sistema Bologna, come Bologna Marathon”.

Teresa Lopilato Presidente Termal Bologna Marathon: “Correre a Bologna significa immergersi in una città che unisce tradizione e innovazione, storia e futuro. La medaglia di questa edizione, con la raffigurazione di Palazzo della Mercanzia sul fronte e di un QR code sul retro, celebra questa capacità di creare, collaborare, connettere. L'obiettivo della Termal Bologna Marathon è di diventare un evento sempre più internazionale capace di coinvolgere l’intera città per mostrarne e valorizzarne radici, cultura, imprese e territorio. ‘Taste the Run’ è il nostro invito a vivere Bologna attraverso lo sport, ad assaporarne l’essenza ed a conquistarne, chilometro dopo chilometro, il traguardo".

Alzato il drappo che nascondeva la medaglie è intervenuto Fabio Cavallari responsabile marketing e comunicazione di Bologna Marathon che le ha illustrate. E’ intervenuto anche Marco Checchi AD di Pelliconi, partner esclusivo della medaglia già nel 2023, quando fu omaggiata a Lucio Dalla e nel 2024 con quella dedicata a Bologna “la turrita”.

Marco Checchi AD Pelliconi: “Grazie al Presidente Veronesi e alla Camera di Commercio per l’ospitalità, trovo grandi affinità con la maratona: impegno e superamento dei loro limiti, così come cercano di fare tutte le imprese di Bologna. Siamo lieti di essere vicini a questa Termal Bologna Marathon affinchè si possa portare sempre di più il nome di Bologna all’estero”.

La medaglia e la tagliatella d’oro

Rinnovato il sodalizio con il graphic e web designer calabrese Paolo Niutta ( Capselling ) che, dopo il successo di quelle del 2023 e 2024, ha realizzato la medaglia finisher 2025. Sul fronte è inciso il Palazzo della Mercanzia, anche detto Loggia dei Mercanti o Palazzo del Carrobbio, che si affaccia sull’omonima piazza, divenuto poi sede della Camera di Commercio e all’interno del quale è custodita la Tagliatella d’Oro.

Quest’ultima è un oggetto d’oro zecchino depositato nel 1972 da Francesco Majani e Alcino Cesari, a nome dell’Accademia della Cucina Italiana, che funge da riferimento assoluto di quanto debba essere larga la vera tagliatella bolognese prima della cottura, precisamente 8 mm, mentre può variare a piacere la lunghezza. La tagliatella d’oro è richiamata graficamente ai piedi del palazzo oltre che la base da cui si ricava la scritta Finisher, nonché sulla cornice superiore della medaglia. Il retro della medaglia riporta la frase di Oscar Wilde «I have the simplest tastes. I am always satisfied with the best» (Ho gusti semplici, mi accontento semplicemente del meglio) e un QR code tutto da scoprire. Alla medaglia è affidato il compito di congelare le emozioni dell’arrivo al traguardo, quando ciascun runner raccoglie fatiche e sudore per trasformarli in gioia.

Bologna Sport Marathon, dopo aver ringraziato i presenti e le tante realtà che permettono a questo grande evento di essere, alla quarta edizione, già tra le più importanti manifestazioni podistiche nazionali e tra le più appetibili a livello internazionale, ha coinvolto Elena Spinsi, in arte @bastachesiapasta, sfoglina bolognese doc e giovane “madrina’ dell’evento, a svelare le medaglie.

Elena Spinsi @bastachesiapasta: “Sono una sfoglina 2.0, guardo la tradizione ma provo a condividerla sui canali social. C’è voglia di trasmettere la pasta fresca, come sfoglina, in tutta Italia ma anche all’estero e attraverso i contenuti social valorizziamo questa tagliatella che qui nella Camera di Commercio è conservata quella ufficiale da 8mm. Metterò le mani in pasta tirando la sfoglia in piazza Maggiore durante la maratona”.

Taste the Run - Un omaggio alla cultura gastronomica

Il claim di questa edizione della Termal Bologna Marathon, già riportato sulle maglie Joma che saranno consegnate a tutti gli iscritti, è “Taste the Run” un invito a vivere una vera festa del “palato” e dello sport, a gustare l'Evento Bologna Marathon e allo stesso tempo a scoprire i sapori di una città unica come Bologna

Una città che è detta anche "La Grassa", e che sarà raccontata ai runner provenienti da tutto il mondo come città gastronomica italiana per eccellenza, con una lunghissima tradizione che può vantare centinaia di secoli di storia e cultura culinaria, i cui piatti saporiti e tradizionali hanno fatto innamorare, negli anni, milioni di persone. E la medaglia racconta un pò tutto questo.

Palazzo della Mercanzia

Palazzo della Mercanzia, rappresentato nelle tre medaglie della Termal Bologna Marathon, è sede della Camera di commercio di Bologna, la “casa delle imprese bolognesi”, scelta dall’Accademia Italiana della Cucina come luogo deputato a custodire le ricette di alcuni piatti tipici gastronomici che fanno parte della storia e dell’arte culinaria di Bologna e che sono conosciuti in tutto il mondo. Dal 1972 ad oggi, l’Accademia, ogni volta dopo un percorso di studi e ricerca, ha depositato 34 ricette: tortellini e tagliatelle, ragù, cotoletta alla bolognese e tanti altri piatti da tramandare alla storia. Il cibo è socialità, condivisione, cultura, senso di appartenenza, identità, può rappresentare la trasmissione di valori della storia di un territorio, di imprenditori, lavoratori, di imprese. Il cibo è veicolo di conoscenza, biglietto da visita, vetrina; e queste ricette storiche, contribuiscono a far conoscere e apprezzare Bologna in tutto il mondo.

Termal Bologna Marathon: palinsesto eventi podistici

Le iscrizioni corrono velocemente verso il sold-out, la Termal Bologna Marathon di domenica 2 marzo 2025 sarà dunque una grande festa altamente inclusiva, grazie alla possibilità di scegliere di partecipare a diverse distanze. Al via la distanza regina, la maratona, su percorso misurato FIDAL, la 30 Km dei Portici e la 21 Km Run Tune Up, tutte competitive, con obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico. Per chi volesse godersi la città senza lo stress del cronometro, in modalità non competitiva, la corsa benefica Tecnocasa City Run 5 Km e per i più piccoli la Tigotà KIDS Marathon di sabato 1 marzo, queste ultime con partecipazione libera, senza tesseramento. Già annunciato il sold out della 21 km Run Tune Up.

Iscrizioni eventi competitivi

Le iscrizioni sono aperte sul sito – CLICCA QUI – fino al 24 febbraio 2025. In caso di disponibilità di pettorali, gli iscritti dal 18 al 24 Febbraio 2025 riceveranno un pettorale non nominale in ultima griglia. L’iscrizione comprende pettorale di partecipazione, t-shirt tecnica, pacco gara con gadget sponsor da ritirare presso il Marathon Village in Piazza Maggiore, assicurazione, assistenza e ristoro sul percorso, ristoro finale. Le iscrizioni alla 21km Run Tune Up sono chiuse. Per ulteriori informazioni info@bolognamarathon.run

Iscrizioni Tecnocasa Bologna City Run 5 km non competitiva

La partecipazione è aperta a tutti, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico.

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 26 Febbraio 2025 o al raggiungimento della quota massima di 3mila iscritti. In caso di disponibilità di pettorali sarà possibile iscriversi venerdì 28 febbraio dalle ore 15:30 alle ore 19:00 in Piazza Maggiore. L’iscrizione comprende pettorale di partecipazione, donazione di 5 euro ad una delle charity aderenti, t-shirt, welcome pack da ritirare presso l’Area Expo Tecnocasa del Marathon Village in Piazza Maggiore, assistenza sul percorso, medaglia finisher e ristoro finale. Per ulteriori informazioni info@bolognamarathon.run

Iscrizioni Tigotà Kids Marathon

Le iscrizioni sono aperte online fino al 27 febbraio 2025, per un massimo di 500 partecipanti, al costo di 5 euro, commissioni incluse. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi di persona presso il race office situato a Palazzo D’Accursio (Piazza Maggiore) il 28 febbraio dalle 15:30 alle 19:00 e il 1 marzo dalle 9:00 alle 10:00, momento in cui verranno distribuiti anche i pettorali, i kit di partecipazione e le maglie. È possibile iscriversi anche nei negozi Tigotà di Bologna e provincia.