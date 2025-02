ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon, 9mila cuori da 71 nazioni

Una linea di partenza così affollata è un teatro di storie di vita dal quale prendere spunto per apprezzare anche altri aspetti che ruotano intorno ad una giornata di sport. Storie di vita, di rivincita, di malattia che raccontano come il concetto di traguardo sia molto personale, ma che, in un contesto magico come quello di domenica 16 febbraio, si fonde e diventa unico.

I numeri

Quasi 9mila atleti come somma al via dei tre eventi. Stranieri in aumento, con oltre 1500 presenze, sono quasi triplicati rispetto allo scorso anno. Rappresentate 71 nazioni, circa un terzo di tutto il mondo, con la top list che vede Germania, Francia e Spagna anticipare di poco gli USA e atleti da tutti i continenti. Il Bel Paese c’è con la forza delle sue venti regioni, tutte al via capitanate da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Le gare

Domenica 16 febbraio si graviterà in zona stadio, con le partenze tutte in piazzale Olimpia e gli arrivi spettacolari all’interno della Stadio Bentegodi. S’inizierà alle ore 8.15 con i 7km della festa delle famiglie, la Avesani Romeo&Giulietta Family Run, camminata o corsa non competitiva, aperta a tutti, senza obbligo di tesseramento e certificazione agonistica.

Ore 9.30 per la ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21k, manifestazione competitiva (World Athletics e Aims) su percorso omologato Fidal che prevede ben 4 onde di partenza: 9.30, 9.33, 9.37 e infine 9.40.

Alle 9.40 start anche della Adigeo Romeo&Giulietta Run Half Marathon RELAY, team da due persone e zona cambio sul Lungadige Attiraglio dopo 13km, il secondo staffettista correrà per i restanti 8km. Per tutti la t-shirt commemorativa in omaggio e per tutti i finisher di tutte le gare è prevista la medaglia.

Le storie

Giacomo ed Elia - #PuoiComeVuoi

Sulla linea di partenza troviamo Giacomo, conosciuto sui canali social con il tag #PuoiComeVuoi, è il papà di Elia, un bambino di 9 anni a cui una malattia virale ha lasciato un segno indelebile, quello di potersi muovere solo in carrozzina. Durante la pandemia, Giacomo si trova a correre per far del bene al suo corpo e al suo spirito, e scopre che l’ambiente della corsa è accogliente, ci sono condivisione, socialità, della famiglia e inclusione. Da qui nasce #PuoiComeVuoi per ricordare che in qualche modo si può, non è importante il come, ma prima bisogna volerlo, “Se Vuoi, Puoi”. Un messaggio condiviso con grande entusiasmo da tutta la squadra di Giacomo, il Tapascione Running Team. Giacomo è lo spingitore di Elia che lo precede perché i figli, si sa, devono tagliare il traguardo prima dei padri.

Vincenzo e Valentina

L’amore si celebra tra padre e figlia con Vincenzo e Valentina, che hanno messo in calendario la partecipazione a questo evento da diversi mesi. Valentina è affetta dalla Sindrome di Cornelia de Lange, una malattia genetica rarissima, quasi sconosciuta, che comporta scarsa crescita, ritardo psico-motorio e assenza o difficoltà nella comunicazione verbale, che le è stata diagnosticata a sei mesi. Vincenzo ha maturato la volontà di correre una maratona durante un evento dell’Associazione Nazionale di Volontariato Cornelia de Lange, scegliendo quella di Venezia proprio nell’anno in cui l’evento ha visto l’acqua alta. Un’esperienza che ha reso ancora più speciale il legame tra padre e figlia per quella dolcezza con cui i tifosi incoraggiano la coppia e la consapevolezza che Valentina ne è felice.

Claudio Palmulli

La sua è ormai una presenza abitudinaria, si tratta di Claudio Palmulli, atleta affetto da tetraparesi spastica neonatale che rappresenta un esempio di coraggio e determinazione. Come già accaduto nel corso dell’ultima Eurospin Verona Run Marathon dello scorso novembre, Claudio affronterà la gara con una carrozzina normale, spinto dalla forza di dimostrare che lo sport è uno spazio aperto a tutti e deve essere la cosa più inclusiva possibile. Per lui, correre non è solo una sfida fisica, ma soprattutto un simbolo di libertà, gioia e rinascita. Partecipare a questa mezza maratona non è solo un obiettivo personale per Claudio, ma un messaggio di speranza e forza rivolto a chiunque si trovi ad affrontare momenti difficili. Dopo la gara, Claudio sarà ospite speciale in uno spazio dedicato, dove avrà l’onore di incontrare il Sindaco di Verona, Damiano Tommasi al quale regalerà a una copia del suo libro «Il vento sulle braccia – Non mollate mai».

Corriamo con Zanfe

In gara lo speciale gruppo #CorriamoconZanfe per ricordare il coach veronese Andrea Zanferrari, prematuramente scomparso a causa di una malattia. Il gruppo, capitanato dalla moglie Gloria con i bimbi Luigi e Pietro, lo ricorderà partecipando alla manifestazione ed indossando una speciale t-shirt con l’intento di porre l’accento sull’importanza di gestire bene il nostro tempo per vivere la vita al massimo e con le persone che si amano, godendo di tutto ciò che fa stare bene, come, ad esempio, una corsa in compagnia con gli amici per mantenere anima e corpo in salute lungo le strade della bella Verona.

Curiosità

I più giovani in gara sono i piccoli Riccardo e Sofia, rispettivamente di 7 e 9 anni mentre i più maturi sono il 91enne Paolo Vanoncini e la 79enne Luigia Cappa.

Nel weekend di gara 25 atleti festeggeranno il compleanno, tutti insieme spegneranno 1.155 candeline. Auguri a: Alessandro Atripaldi, Marco Bravo, Giuliana Cavina, Davide Falzone, Giovanni Fazzini, Lisa Hommel, Sara Ianeselli, Katrin Kohler, Paula Kohler, Pablo Mazzon, Sirio Merighi, Davide Perego, Amy Pryor, Beata Solyom, Nicola Tanadini, Fabrizio Tarantino, Susanna Taylor, Alessio Tiengo, Veronica Toldo, Monica Trivellin, Alessandro Trotto, Francesco Zannin,

Iscrizioni

Le iscrizioni online sono chiuse. Fino a venerdì 14 febbraio, è possibile iscriversi alla Avesani Romeo&Giulietta Family Run presso i seguenti punti vendita: Al Risparmio, Corso di Porta Nuova 3, Verona; KM Sport Verona, Viale del Lavoro 22, San Martino Buonalbergo; Verona Runner, Piazzale Vittorio Veneto 41/D, Bussolengo. Solo in caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi anche nella giornata di venerdì 14 e sabato 15 Febbraio presso l'area EXPO (AGSM FORUM - Piazzale Atleti Azzurri D'Italia). Non si effettuano iscrizioni nella giornata di gara, domenica 16 febbraio 2025.