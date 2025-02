Nuova HOKA Cielo X1 2.0: la miglior alleata per allenare la velocità

La Cielo X1 2.0 è progettata per l'allenamento veloce e per le prestazioni in gara, integrando le tecnologie più innovative di HOKA per offrire un'esperienza ultra-propulsiva agli amanti della velocità. Le caratteristiche principali includono:

Design propulsivo: MetaRocker™ aggressivo votato alla velocità, Active Foot Frame™ concentrato sull'avampiede e piastra in fibra di carbonio con ali per la massima velocità.

Ammortizzazione reattiva: La schiuma PEBA a doppia densità offre un ritorno ultra-reattivo, con intagli dinamici rinnovati per ridurre il peso.

Comfort leggero: Tomaia traspirante in mesh jacquard tecnico, rinforzo serigrafato in 3D e linguetta in tessuto di poliestere riciclato al 100%.

Calzata sicura: Il collarino imbottito per garantire la massima stabilità del piede.

Trazione migliorata: La suola in gomma antiscivolo garantisce una trazione ottimale sulla strada.

La nuova Cielo X1 2.0 sarà disponibile su hoka.com, presso i punti vendita HOKA e presso i partner commerciali selezionati a partire dal 21 febbraio 2025.

Peso: 228.00 g

Drop tacco-punta: 7.00 mm

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito HOKA.com.