Quest’anno Acea Run Rome The Marathon raddoppia. Raddoppia la data e il divertimento, ma anche il pacco gara, la t-shirt ufficiale e la medaglia. E’ una cosa unica e speciale, perché per la prima volta tutti i maratoneti iscritti possono partecipare, gli anni scorsi era sempre di domenica mattina in contemporanea alla maratona.

E’ dunque una nuova e grande opportunità per tutti i maratoneti, che come nelle più grandi maratone del mondo, da New York a Londra a Berlino, hanno la possibilità di fare l’ultimo allenamento di rifinitura in un evento ufficiale e in compagnia di migliaia di altri atleti.

Inoltre nella WAKEUP RUN i maratoneti, o gli staffettisti, possono correre o camminare anche insieme alla propria famiglia, ai propri figli, agli amici. Sarà una mattinata di festa e di serenità, in anticipo di 24 ore rispetto alla grande e attesissima 30^ edizione dell’Acea Run Rome The Marathon in programma il giorno seguente domenica 16 marzo 2025.

Sabato mattina 15 marzo il Circo Massimo sarà quindi il teatro di una grande festa, con oltre 20mila persone, una prima botta di adrenalina, di gioia pura, di incontro con le storiche strade di Roma ormai pronte alla battaglia dei 30mila gladiatori moderni in gara poi la domenica. Al Circo Massimo poi festa fino a tutto il pomeriggio, con tantissimi stand, musica e giochi per i bambini.

Tutti i maratoneti iscritti riceveranno nella propria mail un codice per un voucher con facilitazione economica nell’iscrizione alla Acea Water Fun Run, sarà solo l’inizio, sarà il momento di dire ‘Roma mi sta aspettando, sono pronto!’