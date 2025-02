Il percorso della Termal Bologna Marahon. Si corre questa domenica 2 marzo

Il percorso

La Termal Bologna Marathon partirà da via Irnerio, a ridosso del Parco della Montagnola, per dirigersi verso via Zamboni e costeggiare l’Università di Bologna e la Chiesa di Santa Maria Maddalena. Da qui verso Piazza Verdi per andare ad incrociare Strada Maggiore. Si prosegue su via Santo Stefano. Da via Farini si svolta verso via Sant’Isaia per dirigersi verso via Saragozza e da qui, lungo via Urbana, si arriva in via Garibaldi, in prossimità di Piazza San Domenico. Attraverso viale Dodici Giugno si raggiunge Porta Castiglione per proseguire verso via Dante Alighieri e Piazza Trieste e Trento. Dopo qualche chilometro ci si troverà a costeggiare la Caserma Mazzoni ed il Centro Sportivo Aldo Cerè. Dopo il passaggio in via della Battaglia, gli atleti gireranno intorno al Piazzale Atleti Azzurri per proseguire lungo i Giardini Acerbi, che fiancheggiano entrambi i lati del percorso.

Una serie di lunghi viali condurrà gli atleti a svoltare su via Larga verso la Cupola ed il centro sportivo del Pilastro. Si andrà verso viale Europa ad attraversare il Giardino Giovanni Bersani per svoltare in direzione della ex Caserma Sani. Un passaggio nel Parco Vitzhak Robin conduce gli atleti a Via del Tuscolano da dove ci si dirige verso il quartiere Corticella per proseguire su via Cristoforo Colombo e puntare verso l’Ippodromo Arcoveggio. Ancora qualche chilometro per fiancheggiare i giardini Elena Luzzatto e Vittime della Strage del 2 agosto 1980. Il rientro nel centro storico da via Amendola, via Marconi, costeggia la Basilica di San Petronio e conduce a Piazza Maggiore, dove è posto il traguardo. Sul sito bolognamarathon.run sono disponibili la mappa del percorso interattivo e l'ordinanza comunale di chiusura strade.