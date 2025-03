T-shirt, pacco gara e medaglia di Fondazione Telethon Walk of Life Napoli, domenica 23 marzo la sostenibilità corre con la ricerca

NAPOLI – Le vibrazioni dei 7mila cuori che hanno animato la Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio sono ancora nell’aria, è in questa scia di grandi emozioni che si avvicina la XII Walk of Life Napoli, evento organizzato da Napoli Running in collaborazione con Fondazione Telethon ETS con il patrocinio del Comune di Napoli per domenica 23 marzo 2025.

«Insieme facciamo correre la ricerca verso la cura»

L’evento è pensato per unire i temi di sport e solidarietà, il ricavato sarà infatti devoluto a sostegno di progetti di ricerca scientifica di Fondazione Telethon ETS, un messaggio importante che con l’edizione 2024 ha toccato la cifra di 80mila euro grazie alle donazioni delle seimila persone che hanno preso parte alla manifestazione, delle quali 2mila runner e 4mila sostenitori, fondi che sono stati devoluti all’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM) di Pozzuoli. Nata nel 2012 per raccogliere fondi che rappresentano linfa vitale per supportare la ricerca su malattie genetiche rare, Walk of Life ha saputo conquistare un posto nel panorama degli eventi podistici a sfondo solidale, diventando un appuntamento irrinunciabile. Domenica 23 marzo 2025, dunque, si correrà per portare al traguardo il messaggio di speranza «Insieme facciamo correre la ricerca verso la cura» per tutte le persone e i loro familiari che non si arrendono a una malattia genetica rara.

Il percorso

L’evento si caratterizza per la grande inclusività grazie alla possibilità di partecipare alla gara competitiva Fidal di 9.9 km o non competitiva di 3 km o 9.9 km, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico, dedicata alle famiglie e a tutti quei bambini che ogni giorno affrontano una patologia rara. Partenza alle ore 9.00 di domenica 23 marzo, dal palcoscenico della Rotonda Diaz, caratterizzata dalla presenza di una statua equestre in onore dell’eroe di guerra partenopeo Armando Diaz, a metà strada sul percorso del Lungomare Caracciolo. Gli atleti andranno a conquistare Piazza Vittoria nella quale è possibile ammirare la Villa Comunale, voluta da Ferdinando IV di Borbone come ispirazione del Giardino delle Tuilieres parigino prima di compiere un giro di boa che li porterà a sfilare su via Caracciolo da dove si potrà ammirare l'Acquario più antico d'Europa, la stazione zoologica Anton Dohrn. Si proseguirà in direzione di Piazza della Repubblica con il suo monumento alle Quattro giornate di Napoli e Piazza Sannazaro con la sua maestosa ed elegantissima Fontana della Sirena prima di ripassare dalla Rotonda Diaz. Sarà il momento di premere sull’acceleratore e iniziare la cavalcata sul lungomare Caracciolo e Partenope, ammirando il Borgo Marinaro ed il Castel dell’Ovo prima di proiettarsi al cospetto di Piazza Plebiscito, da qui, attraverso Galleria della Vittoria, si torna su Piazza Vittoria in direzione di Piazza della Repubblica e, percorrendo il lungomare, al traguardo posto alla Rotonda Diaz. Famiglie e bambini che parteciperanno all’evento sulla distanza di 3 km condivideranno il percorso con gli atleti iscritti alla 10 km ma troveranno il traguardo al rientro alla rotonda Diaz.

Il pacco gara e la sostenibilità

La manifestazione ha a cuore anche il tema dell’ambiente, rinnovata, dunque, la collaborazione con Acqua Ferrarelle che fornirà la sacca gara in R-PET, plastica riciclata, centrando in pieno l’impegno “Per noi la sostenibilità è un valore, non uno slogan”. Attraverso un viaggio negli stabilimenti dedicati al riciclo, Acqua Ferrarelle dona valore al rifiuto plastica ed è, ad oggi, l’unica azienda ad avere un’intera gamma in plastica PET 100% riciclata per bar e ristoranti e con almeno il 50% di R-PET per tutto il mercato, un impegno che ha alla base la filosofia di “Impatto -1” perché tutti insieme ci si possa prendere cura del pianeta, ciascuno riciclando più di quanto consumi e che ha trovato la sua realizzazione nello stabilimento di Presenzano dedicato al riciclo.

All’interno della sacca gara, di colore rosso, la T-shirt tecnica arancione, un colore caldo, ricco di energia. Sul fronte, i loghi dei partner di gara e la tradizionale doppia elica di DNA stilizzata, depositaria della nostra salute. Il pacco gara è arricchito da un pacco di pasta La Molisana, biscotti Doemi, Caramelle Ambrosoli e una confezione di Cappuccino Lovers Matese.

La medaglia

Il premio per le fatiche dei runner impegnati sulla distanza più lunga, competitiva e non competitiva, sarà la medaglia finisher, da appendere nella propria bacheca per rievocare le emozioni della partecipazione ad un evento in cui sport e divertimento incontrano il tema della salute e della solidarietà ad importanti progetti di ricerca. Un oggetto di forma rotonda, dorato, sul quale è riportato il logo di gara.

Il villaggio expo

Sabato 22 marzo dalle 15.00 alle 18.00 presso il villaggio expo alla Rotonda Diaz si svolgeranno numerose attività di intrattenimento e sarà un momento per informarsi sulle attività di Fondazione Telethon, ci sarà inoltre la possibilità di iscriversi. Con l’iscrizione, gli atleti hanno diritto al pacco gara comprensivo di gadget e T-shirt running.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte online fino alle 23:59 di giovedì 20 marzo 2025 o al raggiungimento della quota massima di iscritti. La quota di iscrizione è di 15.00 € per la gara competitiva e 10.00 € per la non competitiva. Con l’iscrizione, gli atleti hanno diritto al pacco gara comprensivo di gadget e T-shirt running. Info: walkoflife@telethon.it