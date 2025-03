Grande festa sabato al Circo Massimo con l’Acea Water Fun Run

ROMA – E tutta nuova e sempre più bella e grande la Acea Water Fun Run : per la prima volta nella storia è anticipata al sabato mattina e per la prima volta partirà (e arriverà) al Circo Massimo. Una camminata o una corsa a passo libero di 5km con 20mila partecipanti , sarà una vera festa perché al Circo Massimo sarà allestito un villaggio con tante attività che continueranno fino al tardo pomeriggio.

L’appuntamento è per sabato mattina dalle ore 10, al via con la Wake Up Run anche tutti i maratoneti che il giorno seguente correranno la maratona. E’ la prima volta che accade, saranno insieme alle loro famiglie per l’ultimo allenamento di rifinitura prima dei 42km della domenica che li renderà Gladiatori moderni. Saranno migliaia di persone tutte insieme, così come accade nelle altre grandi maratone del mondo. Protagonisti saranno anche camminatori o runner di tutte le età, famiglie, bambini che vorranno passare una mattinata e poi una giornata di grande festa e divertimento. Non è finita, al via anche la Stracanina, l’evento a 6 zampe per unire ancor di più il padrone e l’animale in una grande giornata di festa e solidarietà.

Sabato e domenica torna al Circo Massimo la manifestazione promossa da CSV Lazio, Centro di Servizio per il Volontariato, in collaborazione con Acea Run Rome the Marathon 2025.

Sabato 15 marzo e domenica 16 marzo dalle 8.30 alle 17.00 le 120 associazioni coinvolte animeranno il Circo Massimo con tante attività gratuite e coinvolgenti per tutti, adulti, bambini e amici a quattro zampe.

Per domenica sarà una grande occasione soprattutto per i familiari e i supporter dei runner che parteciperanno alle corse più impegnative della domenica e che avranno l’occasione di aspettare l’arrivo in modo divertente e coinvolgente nell’unica maratona che vede un’accoglienza così fun sul finish.

I bambini e i ragazzi

I bambini e i ragazzi potranno sperimentarsi tra i laboratori di cucina, apicoltura, giardinaggio e la scherma storica; la clownterapia e l’art therapy, il truccabimbi e l’animazione; i giochi interattivi sul riciclo, i diritti, la gestione delle emozioni, la consapevolezza digitale; le attività alla scoperta della LIS, la lingua italiana dei segni. Torneranno i tanto amati giochi di legno giganti, lo scivolo di 10 metri e il teatrino delle marionette. E poi il circo e le danze acrobatiche. I bambini e le loro famiglie avranno a disposizione un’area sosta dedicata, con punto ristoro per i più piccoli, nursery, spazio allattamento.

Per tutti

Volontari Fun Village ne ha per tutti i gusti. Per i più creativi mostre fotografiche e mosaici collettivi, tanti laboratori - cucito, maglia, disegno, bricolage - le prove di disegno etrusco, i mandala, la creta, la scrittura creativa, fino alla simulazione di taglio del marmo con gli strumenti antichi e le sedute di make-up contro ansia e depressione. Per chi si sente sportivo si va dai giochi tradizionali – le bocce o il tiro alla fune – alla simulazione di gare con cyclette e tapis roulant, la meditazione e il relax del Tai Chi e del gioco danza. Per i più hi tech le prove sportive in realtà immersiva e le attività in realtà virtuale. E poi le esperienze multisensoriali e le simulazioni dedicate alla sicurezza stradale, al bullismo, alla legalità, alla disabilità, all’ipovisione. I laboratori sulla genitorialità e il role play, la cucina antispreco, le simulazioni per la gestione dei conflitti e un incontro con lo scrittore Giuseppe Bordi, sugli effetti negativi sui bambini dell’uso eccessivo dei videogiochi. Chi vorrà una pausa diversa tra un’attività e l’altra potrà fare l’esperienza della tradizionale cerimonia del caffè etiope.

Per la salute

Tornano anche quest’anno al Circo Massimo le attività dedicate alla salute. Il primo intervento con le dimostrazioni di manovre salvavita, il primo soccorso pediatrico, la rianimazione cardio polmonare e la disostruzione delle vie aeree negli adulti e nei bambini. L’informazione e le consulenze mediche gratuite su diabete, ipertensione, sindrome fibromialgica, oltre alla consulenza reumatologica specifica sul Lupus. I tanti screening gratuiti, la misurazione della glicemia, l’ecodoppler, l’ECG per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. La donazione sangue e, ancora, i trattamenti gratuiti di reiki e shiatsu, la riflessologia plantare, il bi shin.

A 4 zampe

Gli amici a 4 zampe avranno un’area dedicata con lo shiatsu per cani, la pet therapy, le consulenze gratuite con istruttori cinofili e le dimostrazioni con i cani da soccorso accanto alle unità cinofile della Polizia di Stato. Anche quest’anno, infatti, la Water FunRun sarà Stracanina. Sarà possibile acquistare un pettorale anche per gli amici a quattro zampe, che al Circo Massimo troveranno gadget a loro dedicati.

Artigianato dal mondo, abbigliamento, oggettistica di tutti i tipi realizzati dai volontari. E ancora, giochi e quiz in cui cimentarsi per vincere piccoli premi. E chi vorrà potrà contribuire con piccole donazioni alle attività associative.

Tantissime quindi le attività quante sono le associazioni. Basta scegliere e costruire il proprio percorso tra gli stand fino al premio finale.

Per rilassarsi tra un’esperienza e l’altra ci sarà anche un punto ristoro dove mangiare qualcosa accompagnati dalla musica di Radio 105 dal palco centrale.

Dal palco. Oltre l’intrattenimento di Radio 105 con con Ylenia e Pizza e alle ore 12.30 appuntamento con l’artista e dj Ludwig e poi musica etnica con i Nubras e il loro sound balcanico, la pizzica e la tammurriata di Transumanze Popolari & Compagnia SciaraBallo, la tradizione romana con i mandolini e le chitarre di Un pizzico di Note e Angelo Santirocco, il ragazzo con il Pianoforte Rosa.

«Nel suo decimo compleanno Volontari Fun Village si inserisce tra le iniziative di questo Giubileo 2025. La manifestazione organizzata da CSV Lazio diventa così un’occasione per Roma e per i suoi cittadini di vivere e sperimentare le molteplici connessioni che legano volontariato, sport sano e inclusivo e accoglienza», commenta la presidente del CSV Lazio Cristina De Luca. «Questa decima edizione diventa così tappa ideale di Vol.A in Rete, progetto di accoglienza dei pellegrini realizzato da CSV Lazio e Forum Terzo Settore Lazio e promosso dal Dipartimento Protezione Civile e Dipartimento Politiche Sociali e Salute presso l’Assessorato Politiche sociali e Salute di Roma Capitale. Il 15 e 16 marzo al Circo Massimo i volontari aspetteranno l’arrivo dei runner e offriranno ai cittadini occasioni per svagarsi e per pensare. Ancora una volta saranno costruttori dell’accoglienza che genera accoglienza».

CSV Lazio ETS Centro di servizio per il volontariato, da oltre vent’anni promuove, rafforza, sostiene e qualifica la presenza e il ruolo delle associazioni e dei volontari negli Enti di Terzo settore, con particolare riguardo per le Organizzazioni di Volontariato. È presente nel Lazio con Case del Volontariato e Sportelli, punto di accesso ai servizi gratuiti e luogo di incontro e scambio per i volontari e i soggetti impegnati nell’interesse generale. Per conoscerci meglio: https://volontariatolazio.it/ - https://www.retisolidali.it/