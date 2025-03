Presentata la Corri Battaglia di Pavia 2025 di domenica 30 marzo

PAVIA – E’ stata presentata oggi, venerdì 14 marzo, presso la Sala Consiliare del Palazzo Mezzabarba del Comune di Pavia la Corri Battaglia di Pavia , appuntamento podistico inserito nel novero delle tante iniziative organizzate dal capoluogo lombardo per celebrare il 500° anniversario del famoso scontro andato in scena nel 1525 tra le truppe francesi del sovrano Francesco e l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico dell'imperatore Carlo V. La manifestazione, organizzata dalla ASD Atletica Cento Torri di Pavia con l’approvazione della Fidal e del Comitato Regionale Lombardia e Provinciale di Pavia oltre che con il Patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Pavia, ASM, ATS, Plastic Free e Polo Tecnologico si svolgerà su percorso cittadino di 13 km, in modalità competitiva e non competitiva, quest’ultima aperta a tutti, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico, dando così modo a chiunque di vivere una stimolante giornata di sport e rievocazione storica.

Sono intervenuti:

Michele Lissia, Sindaco Comune di Pavia: “Mancano ormai pochi giorni alla «Corri Battaglia di Pavia» di domenica 30 marzo, la manifestazione podistica che rientra all’interno del fitto e variegato calendario celebrativo dei 500 anni dell’epico scontro andato in scena nel febbraio 1525. Il percorso su 13 chilometri toccherà alcuni dei luoghi della celebre battaglia, come Mirabello e l’omonimo Castello, e Cantone Tre Miglia con la Cascina Repentita, dove nacque la celebre Zuppa alla Pavese e dove fu tenuto prigioniero il Re francese sconfitto. La Corri Battaglia di Pavia sarà quindi un evento dalla forte connotazione simbolica in grado di far conoscere da vicino i luoghi che hanno segnato la famosa battaglia tra le truppe francesi di re Francesco I e l’esercito imperiale dell’imperatore Carlo V. Una rara occasione di sport e di turismo a «passo veloce», che darà a tutti i partecipanti la possibilità di scoprire luoghi poco conosciuti. Buona corsa!”

Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia: “La Corri Battaglia di Pavia non è solo una corsa, ma un viaggio nella storia, un ponte tra passato e futuro che celebra i valori dello sport, della memoria e della comunità. Siamo orgogliosi che questa manifestazione sia parte del progetto Cuori Olimpici, la nostra staffetta di eventi che sta unendo tutta la Lombardia nel percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Questa è la seconda tappa del nostro emozionante viaggio e ringrazio l’Assessore di Pavia, una donna di grande impegno, per aver creduto nel valore di questa iniziativa e per aver contribuito a rendere questa corsa un simbolo di identità e partecipazione. Un ringraziamento speciale va anche al Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha sostenuto e fatto evolvere il progetto Cuori Olimpici, riconoscendone la capacità di coinvolgere l’intera regione in un percorso di avvicinamento ai Giochi che non è solo sportivo, ma anche storico e territoriale. Le Olimpiadi sono molto più di una competizione: sono inclusione, passione, spirito di squadra e voglia di superare i propri limiti. È lo stesso spirito che vedremo il 30 marzo sulle strade di Pavia, tra atleti e appassionati, in un evento che coniuga sport e territorio, sostenibilità e tradizione. Ogni passo su questo percorso ci avvicina a Milano-Cortina 2026, ricordandoci che i veri traguardi si raggiungono insieme, con determinazione e con il cuore.”

Angela Barbara Gregorini, Assessore con delega allo Sport, Politiche giovanili, Turismo, Cura e benessere animale: "La Corripavia è uno degli eventi che maggiormente caratterizzano la nostra città. Per questo motivo, nell'anno del cinquecentenario della Battaglia di Pavia, altro evento memorabile che identifica il nostro capoluogo nei libri di storia, abbiamo ritenuto di "raddoppiare" organizzando una Corripavia tutta dedicata ai luoghi della battaglia. In considerazione del fatto che la Corripavia, per la nostra città, è simbolica e partecipata, abbiamo ritenuto importante inserire proprio questa particolare corsa tra gli eventi, identitari per ogni provincia, riconosciuti da Regione come manifestazioni di avvicinamento alle olimpiadi invernali del 2026”.

Greta Marchese, Vicepresidente FIDAL Pavia: “Il Comitato Provinciale FIDAL di Pavia è sinceramente orgoglioso di assistere alla nascita di un'altra Manifestazione podistica di livello nella Città di Pavia, soprattutto perché è un evento che si pone come tramite nel racconto di un fatto storico fondamentale della nostra tradizione pavese. E' dal 2014 che collaboro da volontaria con Atletica Cento Torri nell'organizzazione della Corripavia e vedere oggi sul tavolo organizzativo la Corripavia e la sua gemella storica, la Corri Battaglia, mi riempie il cuore di gioia e di soddisfazione perché dimostra la volontà di proseguire con determinazione maggiorata su una direzione ben precisa. La collaborazione con ASD Atletica Cento Torri Pavia e il Comune di Pavia ha portato allo sviluppo di una Manifestazione che ben riesce a integrare lo Sport, la Cultura e il Turismo, esattamente ciò che l'Atletica è. Mi auguro di vedere ancora questa Manifestazione tra le richieste che sopraggiungono, nonostante sia un evento dedicato a questa specifica ricorrenza, un po' come se dovesse diventare una tradizione cittadina. Ringrazio il Comune di Pavia, la Regione Lombardia e il Presidente di Atletica Cento Torri per il loro incessante lavoro nella promozione di questo magnifico Sport che è l'Atletica. Buon divertimento a tutti!"

Franco Corona, Presidente ASD Atl. Cento Torri: “Come Atl. Cento Torri, quest’anno abbiamo fatto un ulteriore sforzo per rispondere alla chiamata del Comune che ci ha chiesto di rendere omaggio alla ricorrenza del 500° anno della Battaglia di Pavia organizzando un evento podistico, la Corri Battaglia che rientra nel progetto «Cuori Olimpici» di Regione Lombardia. Si tratta di una gara che ricalca un po’ la classica Corri Pavia di ottobre ma con una distanza spuria, un percorso che unisce alla velocità la possibilità di toccare tutti i luoghi simbolo interessati dalla Battaglia. A partire da questa manifestazione, abbiamo attivato la collaborazione con A&C Consulting, una società che supporta l’organizzazione di eventi di alto profilo come Salomon Running, Milano Marathon, per citarne alcuni, un supporto di cui sentiamo la necessità e che ci permetterà di offrire una qualità organizzativa migliore anche per la Corri Pavia di ottobre. Al momento, le iscrizioni sono soddisfacenti, siamo fiduciosi di riuscire a toccare la quota che ci siamo prefissati, 2mila partecipanti, confidiamo in una bella giornata di sole per goderci tutti insieme queste importanti celebrazioni e una giornata di sport e divertimento lungo le strade della nostra bella Pavia”.



Il progetto “Cuori Olimpici”

Corri Battaglia rientra tra gli eventi «Cuori Olimpici», il progetto di Regione Lombardia che detterà il conto alla rovescia per i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Per 10 mesi le dodici province lombarde saranno le protagoniste di una staffetta di 12 eventi che porteranno alla scoperta delle eccellenze culturali, sportive ed enogastronomiche del territorio. La scelta di Regione Lombardia di inserire in questa lista la Corri Battaglia di Pavia è conferma della qualità organizzativa degli eventi targati Atl. Cento Torri di Pavia e dell’importanza di promuovere storia e cultura di una città così ricca di storia.

Il percorso

Il percorso (di cui sarà garantita la chiusura al traffico fino alle ore 11.00) della Corri Battaglia di Pavia, evento parte del progetto di Regione Lombardia “Il cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026”, risulta liscio e piuttosto filante caratterizzato da poche curve (otto ad angolo retto e quattro semicurve) e ciò consentirà ai meglio attrezzati di mantenere alta l’andatura e fare velocità per la quasi totalità dei 13 chilometri in programma.

Il via, come per la Corri Pavia che quest’anno sarà il 12 ottobre (altro evento targato ASD Atletica Cento Torri di Pavia), avverrà nei pressi del Castello Visconteo, un tempo corte nobiliare, oggi sede invece di varie sezioni dei Musei Civici. Abbandonato l’edificio voluto da Galeazzo II Visconti, gli atleti proseguiranno verso via Santa Maria alle Pertiche e Via Gilardelli per poi imboccare con una secca svolta a sinistra una delle palestre più frequentate dai runner locali, l’Alzaia Naviglio Pavese.

Su quest’iconica lingua d’asfalto gli atleti raggiungeranno quindi Piazzale San Giuseppe dove un rapido destra-sinistra permetterà d’imboccare il rettilineo di via Umberto Olevano. Dopo 2,5 chilometri tutti dritti i partecipanti giungeranno quindi a Mirabello da dove, dopo aver costeggiato l’omonimo Castello (teatro del successo dalle truppe imperiali su quelle di Francesco I che segnò l’inizio della supremazia spagnola in Italia e in Europa), la marcia continuerà in direzione nord su via Poligogna.

Altri 1300 metri in rettilineo faranno da antipasto alla curva a 90° su Strada Cantone Tre Miglia la quale non solo condurrà alla boa di metà gara ma permetterà di ammirare fugacemente un altro luogo simbolo della Battaglia di Pavia come Cascina Repentita.

Un chilometro dopo il luogo della genesi della nota Zuppa alla Pavese ma anche della prigionia di Francesco I in seguito alla sconfitta maturata sul campo contro Carlo V, i podisti svolteranno dunque a sinistra e ritroveranno l’Alzaia del Naviglio Pavese, strada che, per quattro chilometri che sembreranno infiniti, ricondurrà tutti in Piazzale San Giuseppe: da qui, percorrendo in senso contrario il medesimo tragitto fatto all’andata, avrà inizio l’ultimo chilometro e mezzo di passione prima di tagliare lo striscione d’arrivo posto in Piazza Castello.

La T-shirt

Svelata la T-shirt ufficiale dell’evento per tutti i partecipanti, un capo tecnico, realizzato con la collaborazione dell’azienda Karhu, a manica lunga dalla tonalità bianca brillante che, specie in scorci come quello dell’Alzaia Naviglio Pavese, contribuirà a creare l’effetto di una fluida marea chiara in movimento. Sul fronte della maglia spiccherà il logo della Battaglia di Pavia in colore rosso fuoco, simbolo della passione che tutti i runner riverseranno per le strade domenica 30 marzo ma anche dell’ardore che le due fazioni contrapposte nello scontro del 1525 misero sul campo di battaglia. Completerà il tutto, all’altezza della spalla sinistra, il simbolo del progetto di Regione Lombardia “Il cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026” di cui la manifestazione fa parte.

La medaglia

Tra gli oggetti più ambiti ad ogni evento podistico, la medaglia della Corri Battaglia di Pavia ripagherà tutti i finisher della fatica e del sudore versati per portare a termine i 13 chilometri della prova. Rinnovata la tradizione di realizzare una medaglia che ha nel materiale di realizzazione la sua peculiarità principale visto che il logo della Battaglia di Pavia sarà stampato a emissioni zero su una base in legno riciclato, ricavato da alberi caduti, da materiale raccolto durante la pulizia dei boschi o da processi biologici e rotativi di taglio degli alberi. È una la filosofia “green” quindi quella che sta alla base dei prodotti della linea IfeelWood, elaborati solo con legno certificato FSC e PEFC® ovvero proveniente da piantagioni controllate e approvate seguendo determinate norme di taglio e ricrescita. Chi taglierà il traguardo in Piazza Castello, dunque, avrà l’opportunità di ottenere un oggetto non solo da collezione ma anche 100% ecosostenibile, un principio questo che gli organizzatori hanno deciso di sposare in toto con questa scelta anche grazie al sostegno della Onlus Plastic Free.

Iscrizioni

Le iscrizioni all’evento sono aperte sul sito e presso Sweet Pavia di Clenzi, strada Nuova n. 2 - fino al 25 marzo 2025 per la distanza competitiva. Fino ad esaurimento pettorali, sarà possibile iscriversi solo alla manifestazione non competitiva anche sabato 29 marzo 2025 dalle ore 15 alle ore 18 e domenica 30 marzo dalle 7.30 fino alle 9.00 nei giardini del Castello Visconteo.

Per tutti, T-shirt tecnica a manica lunga Karhu e medaglia ecosostenibile appositamente coniata raffigurante il logo della Battaglia di Pavia. I gruppi, fino ad un totale di 40 iscrizioni, potranno usufruire di un’iscrizione gratis ogni 10. Gruppi superiori potranno contattare gli organizzatori inviando una una e-mail a info@corripavia.it.