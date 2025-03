ROMA – I Fori Imperiali si vestono di allegria, entusiasmo e colore con i 28mila maratoneti di Acea Run Rome The Marathon i 4mila partecipanti della staffetta Acea Run4Rome da 127 nazioni del mondo.

Partenza per tutti da Via dei Fori Imperiali (primo start alle 8.00) ed arrivo al Circo Massimo.

Punti cambio staffetta

Divertimento assicurato, entusiasmo moltiplicato per 4, una maratona intera diviso 4, circa 10 km ciascuno in uno dei percorsi più suggestivi del mondo, sotto lo sguardo del Colosseo e lungo i Fori Imperiali, passando per il Vittoriano e piazza Venezia, il Circo Massimo e il Lungotevere, Castel Sant’Angelo, viale della Conciliazione e la Basilica di San Pietro con i punti di cambio teatro di spettacoli e musica.

Prima frazione 13.7 km circa con partenza da via dei Fori Imperiali e cambio in Largo Carlo Azeglio Ciampi.

Seconda frazione 8 km con cambio in Viale Giulio Cesare.

Terza frazione 9.6 km fino a Viale XVII Olimpiade.

Ultima frazione 10.9 km circa fino al Circo Massimo.