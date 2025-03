Maratona di Roma, come seguire i tuoi amici dalla App

Scarica subito l’app ufficiale Run Rome The Marathon e vivi l’emozione della gara in tempo reale: traccia i tuoi amici, scopri la loro posizione sul percorso e tifa per loro mentre conquistano la Città Eterna!

Scaricala ora:

iOS: https://apps.apple.com/it/app/run-rome-the-marathon/id6444675583

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=events.tracx.romamarathon