Il Gladiatore della Maratona di Roma: la rivincita di Mattia Martinello

Roma non è solo una città. È un’arena, un palcoscenico dove si scrivono storie di gloria, di sacrificio, di eroi che non si arrendono mai. Il 16 marzo, tra il Colosseo e San Pietro, tra le strade impregnate di storia millenaria e battaglie epiche, un moderno gladiatore tornerà a combattere la sua sfida più grande.

Sotto l’arco di partenza della Acea Run Rome The Marathon, tra migliaia di cuori palpitanti e sogni che prendono forma a ogni passo, ci sarà un ragazzo speciale: Mattia Martinello. Il suo non è solo un nome tra tanti. Il suo è un nome che racconta resistenza, rinascita, voglia di non arrendersi mai.

La sua non è solo una storia di sport, ma di resilienza, di forza, di una lotta vinta contro il destino. Un incidente ha cambiato per sempre la sua vita, lasciandogli cicatrici che nessun tempo potrà cancellare. Ma Mattia ha lottato, ha ricostruito sé stesso passo dopo passo, allenamento dopo allenamento, fino a trasformare la sofferenza in nuova forza, in nuova speranza.

Ora Mattia torna a Roma, non come spettatore, ma come protagonista, Non per guardare indietro, ma per correre avanti. È un atto di sfida al passato e una dichiarazione di potenza al futuro, torna per riprendersi ciò che questa città gli ha tolto e per celebrare il suo ritorno nel modo più grande possibile: correndo.

La caduta al Colosseo

Nel 2014, proprio nei pressi del Colosseo, un incidente ha cambiato la vita di Mattia. La caduta, il coma, il lungo ricovero al San Giovanni. Poi, una sfida ancora più grande: ricominciare da zero. Respirare, mangiare, camminare. Passo dopo passo, Mattia ha riconquistato il suo corpo e la sua vita, fino a diventare un atleta della Nazionale Italiana di Calcio a 7 cerebral palsy. Ma la corsa, la fatica e la determinazione di superare i propri limiti, sono diventati il nuovo obiettivo. Dopo aver portato a termine le maratone di Venezia e Firenze, Mattia è pronto per la sfida più importante: quella con Roma.

Un ritorno simbolico

Per Mattia, questa non è solo una gara. È un viaggio nel tempo, un cerchio che si chiude. Correre a Roma significa affrontare i fantasmi del passato e trasformarli in forza, il traguardo non è solo una linea da superare, ma un simbolo di tutto ciò che ha dovuto faticosamente riconquistare. Al suo fianco, la sua famiglia, gli amici e la sua compagna Francesca, che condividerà ogni passo di questa impresa. Insieme, attraverseranno la città come moderni gladiatori, pronti a prendersi la loro vittoria più grande.

Mattia, torni a Roma dieci anni dopo l’incidente. Cosa significa per te questa maratona?

"È la mia rivincita personale contro la sfortuna, è la dimostrazione che il corso degli eventi non mi ha abbattuto. La vita mi ha messo alla prova, ma non mi sono arreso e me la sono ripresa. Torno a Roma per conquistarla, per dimostrare che nulla può abbatterci se ci crediamo, se ci mettiamo fiducia e dedizione."

Hai già corso due maratone, ma questa ha un valore speciale. Qual è stata la tua motivazione più grande?

"Tutto è iniziato otto anni fa, quando Marco, un mio carissimo amico mi ha sfidato a correre la mezza maratona di Padova. Io, che avevo sempre odiato la corsa, ma la sfida mi ha acceso qualcosa dentro e ho accettato, mi sono allenato e nel 2018 ho tagliato il traguardo, sostenuto da Marco, da Francesca la mia fidanzata, dalla mia squadra di corsa (united trail & running). Da lì non mi sono più fermato. Ho corso mezze maratone in tutto il nord-est Italia, poi due anni fa Francesca mi ha regalato l’iscrizione alla Maratona di Venezia per il nostro anniversario. Certo che volevo farla, ma non avevo il coraggio, lei mi ha dato la spinta e la forza e l’abbiamo corsa insieme. Dopo anche la maratona di Firenze, mi sono detto: Roma deve essere mia. Questa è la mia sfida, la mia rivincita più grande."

Quanto è stato importante il supporto di chi ti è stato vicino?

"E’ stato importantissimo e fondamentale. Da solo puoi avere tutta la determinazione del mondo, ma senza le persone giuste accanto, la strada è molto più dura. E’ stato un nuovo inizio di vita difficilissimo, se oggi riesco a pensare a nuovi traguardi è grazie anche all’enorme supporto della mia famiglia, gli amici, i medici e di “Brain, l’associazione traumi cranici dell’ospedale di Vicenza. La loro presenza costante è stata essenziale, mi ha dato coraggio e speranza. Sono caduto tante volte, ma grazie a loro mi sono sempre rialzato."

Qual è il messaggio che vuoi trasmettere a chi correrà con te e a chi leggerà la tua storia?

"Resilienza. Non mollare mai. C'è sempre una luce in fondo al tunnel, anche se il cammino è duro. La vita è una maratona: richiede sacrificio, impegno e fiducia. Ma se tieni la testa bassa e continui a correre, la luce della rinascita arriva sempre. Roma è la mia metafora: mi ha fatto cadere, ora voglio rialzarmi e conquistarla."

Roma, la Maratona e il suo Gladiatore

Il 16 marzo, tra i 30.000 maratoneti che attraverseranno Roma, ci sarà anche Mattia. E quando taglierà il traguardo, non sarà solo il coronamento di una gara, ma il simbolo di una battaglia vinta. Roma ha bisogno di lui. Ha bisogno del suo coraggio, della sua storia, della sua forza. E noi tutti, mentre lo vedremo correre, avremo qualcosa da imparare. Forza, Mattia, Roma ti aspetta.