E' partita la 30esima Acea Run Rome The Marathon

ROMA – E stato il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri a sventolare la bandiera italiana con l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma e dare lo start ufficiale alle ore 8.15 dai Fori Imperiali ai 28mila atleti impegnati nella conquista della città eterna. Partenza qualche minuto prima per gli iscritti alla categoria dei diversamente abili e gli spingitori Inix. Prima della partenza è stata rinnovata la tradizione del Gruppo Storico Legione Romana che ha marciato verso la starting line. Osservati 42 secondi di silenzio uno per ogni chilometro, per testimoniare la vicinanza al Santo Padre. Sulle note dell’Inno Nazionale è partita la 30^ Acea Run Rome The Marathon.