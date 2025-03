E' la keniana Betty Chepkwony la Regina della 30^ Acea Run Rome The Marathon

Gara femminile che già al km 10 fa segnare alcune variazioni nel gruppo di testa nel quale sono solide le keniane Rebecca Kangogo e Betty Chepkwony e le etiopi Shegae e Maeregu con le italiane Ayse Sonmez Burcin e Debora Sartori in 11^ e 12^ posizione. Al 25° Kangogo, Gebre e Chepkwony assumonol la testa di gara e consolidano le loro posizioni al 31°.

Vittoria della keniana Betty Chepkwony in 2h26:16, piazza d’onore per l’etiope Selam Fente Gebre in 2h28:22, terzo gradino per la keniana Rebecca Kangogo in 2h31:16.



