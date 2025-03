Il 9^ CMP Venice Night Trail è pronto ad illuminare Venezia! 

Venezia – E’ iniziato il conto alla rovescia del tanto atteso 9^ CMP Venice Night Trail, la prima gara del lungo calendario di eventi organizzati da Venicemarathon nel corso dell'anno e già sold out dai primi giorni di febbraio per esaurimento dei 5.000 posti disponibili.

Una manifestazione che ogni anno si riconferma di enorme successo e di grandissimo fascino per atleti e pubblico che nella nottata di sabato 5 aprile assisteranno allo spettacolo di una Venezia illuminata da cinquemila torce frontali che si muoveranno, come tante piccole lucciole, su e giù per i 51 ponti e lungo i 16 chilometri del percorso, tra calli e campielli di suggestiva bellezza, lambendo zone di grande fascino come Piazza San Marco, il ponte dell’Accademia, Punta della Dogana, le Fondamenta delle Zattere e il Canale della Giudecca.

A poco meno di due settimane dal via è giunto il momento di svelare anche la medaglia che tutti gli atleti potranno mettersi al collo al termine della gara. Quest’anno sarà di forma tonda, con in primo piano un gondoliere e sullo sfondo i simboli di Venezia, come la colonna di San Marco, la Basilica di San Marco, il Ponte di Rialto e la Basilica della Salute.

La festa del 9^ CMP Venice Night Trail comincerà da venerdì 4 aprile con l’apertura del CMP Venice Night Village, dalle ore 15 alle 20, al Terminal Crociere 123 del Porto di Venezia. Il Village offrirà tutti i servizi pre e post gara, compreso iampi parcheggi nei quali gli atleti potranno facilmente lasciare l’auto a pochi metri dalla linea di partenza e arrivo.

Nella giornata di sabato 5 aprile il CMP Venice Night Village aprirà dalle ore 9 per accogliere l’enorme flusso di atleti che passeranno a ritirare pettorale, pacco gara e conoscere le ultime novità in termini di abbigliamento allo stand CMP, ricevere simpatici gadget allo stand Alì oppure farsi sciogliere i muscoli dai massaggiatori di Body Evolution con i prodotti Lacomed Sport. All'esterno Audi Motorclass proporrà attività di test drive.

La partenza è prevista alle ore 21 e terminata la gara inizierà il Venice Night Party con il Pasta Party, gratuito per tutti gli iscritti e acquistabile online per accompagnatori e il dj set che farà ballare fino a notte fonda. Il tutto sarà arricchito come sempre da buona Birra Bavaria.

La manifestazione è organizzata da Venicemarathon con il supporto e patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Venezia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico.

Per maggiori informazioni: www.venicenighttrail.it