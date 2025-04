E' domani, sabato 5 aprile, il 9^ CMP Venice Night Trail!

Venezia – Mancano solo poche ore al via della nona edizione del CMP Venice Night Trail che domani sera, sabato 5 aprile, avrà come protagonisti oltre 5.000 iscritti dotati di lampada frontale che, come tante piccole lucciole si addenteranno tra calli e campielli di un'affascinante Venezia notturna, sfidandosi lungo un impegnativo percorso di 16 chilometri e 51 ponti e dando vita ad una coreografia di luci unica nel suo genere e molto spettacolare, sia per i partecipanti stessi che per il pubblico.