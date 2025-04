Nicolò Petrin ed Elisa Sartori illuminano il 9° CMP Venice Night Trail di Venezia

Nicolò Petrin, ribattezzato il 'panettiere volante' veneziano per la sua professione parallela a quella di atleta, è tornato a vincere in laguna per la quinta volta. Dopo la pausa della passata edizione nella quale il veneziano aveva accompagnato al successo la fidanzata Francesca Tonin, ieri sera non ha avuto indugi e, dopo una partenza tranquilla, ha facilmente allungato il passo negli ultimi chilometri, scrollandosi di dosso la concorrenza e andando a vincere facilmente in 1h01’15”. Dietro di lui, con un ritardo di 51 secondi è arrivato Alessandro Fagherazzi e, con oltre 2 minuti di distacco, Alessandro Bonfante.

“Ogni anno questa gara è per me sempre più speciale, perchè aumentano le aspettative e si amplificano le emozioni. Parliamo di una manifestazione che si svolge in una delle città più belle del mondo, che di notte diventa ancora più magica e affascinante per le sue luci e l’atmosfera che si crea, per cui sono davvero molto felice di essere tornato ad apporre la mia firma nell’albo d’oro di una gara alla quale sono davvero molto affezionato” – queste le parole di Nicolò Petrin al traguardo.

In campo femminile, netta vittoria della trentina Elisa Sartori che si è imposta in 1h12’04” davanti ad una Francesca Tonin in fase di recupero da un infortunio che è arrivata al traguardo con un ritardo di oltre un minuto, 1h13’21”. Al terzo posto, la svizzera Federica Meier Devecchi che ha chiuso in 1h13’37”.

Elisa Sartori, che di professione riveste il ruolo di tecnico amministrativo all’Università di Trento, ha iniziato a correre per caso solo 2 anni fa, entrando a far parte di un gruppo di avvicinamento alla corsa per adulti. Incredula al traguardo: “Sono davvero felicissima di questa mia prima vittoria di carriera e ancora quasi incredula. Lungo il percorso sentivo il pubblico urlare ‘forza che sei terza’ e già non ci credevo, e via via che superavo le avversarie davanti a me mi galvanizzavo. Quando poi ho visto le luci della biciletta di testa mi sono resa conto di essere davanti ed è stata un'enorme sorpresa".

Il 9° CMP Venice Night Trail è stato un vero e proprio show di luci, partito puntuale alle ore 21 dal Terminal Crociere 123 della Marittima del Porto di Venezia, quello che fino a qualche anno fa era sede d’attracco delle grandi navi da crociera, in una serata caratterizzata da temperature frizzantine e salutato anche dal nuovo presidente della Fidal di Venezia Francesco Serena e anche dalla mascotte dell’AdSP Faro de Faris e dalla quella a forma di accento di Alì. Il carosello di arrivi, sempre al Terminal Crociere, è poi continuato fin oltre la mezzanotte, accompagnato dalla buona musica dj Dacj che ha fatto ballare chi ancora aveva le ultime forze in corpo, mentre il resto dei concorrenti si rifocillava cal Pasta Party.

La magia della gara si è accesa quando gli atleti hanno azionato le loro torce frontali, sulle note dell'Inno d’Italia, per poi dare vita ad un lunghissimo serpentone luminoso che si è addentrato nel buio della città, rischiarando a lume di torcia zone poco conosciute ma sicuramente molto suggestive e punti più caratteristici come l’Arsenale, Piazza San Marco, il ponte dell’Accademia e la Basilica della Salute.

Erano in gara anche Fabio Campagnolo, Ceo della Fratelli Campagnolo, l'azienda proprietaria del marchio CMP che da 7 anni è title sponsor dell’evento, Roberto Bravin, Ceo di Audi Motorclass nuovo sponsor dell'evento e Antonella Scardino, Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia. Tutti molti soddisfatti per la qualità organizzativa e il fascino dell'evento e di come sia di così forte richiamo per atleti italiani e stranieri.

Entusiasti per l’ennesimo successo gli organizzatori e in particolar modo il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva: “Siamo felici di poter commentare con tanto entusiasmo l’ennesimo successo di questa manifestazione, che ogni anno appassiona sempre di più gli atleti, italiani e stranieri, ma anche gli stessi veneziani che iniziano ad accogliere con grande calore il passaggio dei concorrenti. In questi anni siamo cresciuti gradualmente, per rispettare la fragilità della città e per assicurare servizi efficienti e di qualità e continueremo su questa strada, perchè Venezia merita di essere rispettata. Ringrazio tutti i protagonisti di questa splendida festa: dagli atleti ai loro accompagnatori, al Comune di Venezia, il Porto di Venezia, le forze dell'ordine e tutte le istituzioni coinvolte, gli sponsor e soprattutto gli oltre 500 volontari che ieri notte hanno assistito non solo lungo il percorso tutti i partecipanti. Da domani inizieremo a pensare all’edizione del decennale del prossimo anno che dovrà sarà ancora più speciale”.

Classifica Uomini

Nicolò Petrin (Asd Atletica Biotekna) 1h01’15”

Alessandro Fagherazzi (Atl. Fiori Barp) 1h02’05”

Alessandro Bonfante (Vicenza Marathon) 1h03’26”

Alberto Baron (Atl. Pedemontana) 1h03’56”

Alessandro Simionato (Asd Nico Runners) 1h04’35



Classifica Donne

Elisa Sartori (Atl. Valle di Cembra) 1h12’04”

Francesca Tonin (Vicenza Marathon) 1h13’21”

Federica Meier Devecchi (Svizzera) 1h13’37”

Giulia Gemin (Duerocche) 1h15’01”

Marina Pittarello (Atl. Rivierab del Brenta) 1h16’19”