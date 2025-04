11 maggio, torna StaiSano! RUN, l'evento dell'Università degli Studi di Milano

L’iniziativa, ideata nel 2024 dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, con il supporto della Scuola di Scienze Motorie, delle Istituzioni cittadine e di partner privati e del terzo settore, si conferma come un importante progetto che promuove stili di vita sani, salutari e sostenibili e mira a diventare una tradizione dell’ateneo milanese. Un evento che gode del Patrocinio del Comune di Milano.

Il cuore dell'evento: Stare Bene Insieme

StaiSano! RUN è molto più di corsa NON competitiva, è un invito a muoversi e stare bene aperto davvero a tutti. dai docenti agli studenti, il personale dell’Università degli Studi di Milano, ai cittadini milanesi, ai runners esperti o principianti, fino a chi semplicemente vuole fare una camminata all’aria aperta. Con un percorso che attraversa gli scorci più caratteristici della zona universitaria in Città Studi, la StaiSano! RUN offre due distanze: 4 km o 10 km. La partenza è fissata per le ore 10:00 da via Clericetti. Ognuno potrà scegliere la distanza più adatta alle proprie capacità, con l’idea di vivere la giornata come un’occasione concreta per avvicinarsi, o riavvicinarsi, a uno stile di vita più sano e attivo.

Preparazione e allenamenti: la scelta è tua

Per arrivare pronti al giorno della gara, ogni sabato alle 10:00 è possibile partecipare a StaiSano! Training: sessioni di allenamento gratuite guidate dagli esperti dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con il negozio specializzato WHY RUN di Corso Sempione 6.. Gli allenamenti sono aperti a tutti, dai principianti ai più esperti, e permetteranno di scegliere il gruppo che meglio si adatta alle proprie esigenze fisiche. Inoltre, per chi preferisce allenarsi autonomamente, sul sito dell'evento sono disponibili schede di preparazione che includono consigli su alimentazione, motivazione e l’importanza di adottare uno stile di vita attivo.

Iscrizioni Aperte: partecipa al cambiamento!

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte sul sito dell'evento StaiSano! RUN. Chi si iscrive riceverà un pacco gara esclusivo, che include la t-shirt ufficiale dell’evento, gadget degli sponsor, ristoro finale e assistenza sanitaria. Il costo di iscrizione varia in base alla data di registrazione, con sconti speciali per gruppi di oltre 10 persone, studenti under 18 e altre facilitazioni. Dettagli e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito.

Un'occasione da non perdere per partecipare ad un evento che non solo promuove l’attività fisica, ma si impegna a costruire una comunità più sana e consapevole del proprio benessere. StaiSano! RUN è l'inizio di una tradizione che vuole crescere insieme alla città di Milano.

Per informazioni e iscrizioni: https://staisano.unimi.it/ attivita/staisano-run/