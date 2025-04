In 5mila per la 13^ Sarnico Lovere, l’evento più grande del Lago d’Iseo

Vigilio Arcangeli, Sindaco del Comune di Sarnico: “Sarnico è orgogliosa di ospitare la partenza di questa competizione che per noi è un’occasione straordinaria di richiamare atleti da tutto il mondo e, allo stesso tempo, a cui si possono avvicinare anche atleti non competitivi. Il percorso è spettacolare, invito tutti a partecipare”.

Claudia Taccolini, Sindaco di Lovere e Assessore con delega al turismo: “Lovere è da sempre meta turistica ma anche centro di riferimento per lo sport. Io arrivo dal mondo dello sport e sono convinta che sia una dimensione di famiglia. Con questo evento, il nostro territorio ha un’occasione di rilancio turistico su tutta la sponda bergamasca del Lago di Iseo. Vi aspetto al traguardo, buon divertimento a tutti, grazie agli organizzatori per questo importante lavoro.”

Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing Sociale della Regione Lombardia: “Come Regione abbiamo voluto essere vicini in tutti i modi perché abbiamo creduto nella Sarnico Lovere quando non aveva storia, la prima edizione è stata difficile, tanto per sospendere il traffico quanto per l’importante sforzo per sostenere il servizio di trasporto atleti e borse. Porto anche il saluto di Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia che condivide e ringrazia per lo sforzo che fanno gli organizzatori che hanno da sempre raccontato la bellezza del posto attraverso immagini di grande qualità. Qui abbiamo la bellezza del lago, delle montagne, dei borghi storici e quanti praticano lo sport con passione trasformano la partecipazione all’evento in un’occasione di promozione turistica. Oggi la manifestazione è diventata cultura sociale, civica e dello sport. Sarò al via anche come atleta, auguro a tutti buon divertimento”.

Filippo Cassarino, Presidente Moving Factory SSD: “Abbiamo sempre voluto che fosse un evento di promozione del territorio, strada che abbiamo perseguito attraverso la raccolta, l’elaborazione e la proiezione di immagini emozionanti che hanno conquistato il cuore di tantissimi runner, da tutto il mondo. Si è trattato di una scelta che ci è costata molto in termini economici ma ad oggi, con quasi 5mila persone, tra atleti ed accompagnatori, di cui circa il 10% da 35 nazioni, che arriveranno nel nostro territorio e dormiranno qui, possiamo dire di aver fatto un bel salto in avanti. Auspico che si persegua questa strada incrementando il numero di eventi di questo tipo facendo squadra con tutti i Comuni. Da ben nove anni siamo stati coinvolti nell’organizzazione di una gara con lo stesso format, la Bibione Half Marathon nel Comune di San Michele al Tagliamento, un segnale che la nostra capacità organizzativa è stata riconosciuta ed apprezzata anche in altri contesti”.

I numeri

Irresistibile, magica, affascinante, divertente, la 13^ Sarnico Lovere ha conquistato un posto speciale nel cuore di tantissimi runner in oltre un decennio di questa spettacolare gara tutta da correre sulla sponda bergamasca del Lago d’Iseo. I numeri di partecipazione raccontano di un sold out anticipato, con 3.400 pettorali già assegnati. Al via della manifestazione principale e della non competitiva Riva di Solto – Lovere di 6 km, previste dunque oltre 5mila presenze, tra queste 500 stranieri provenienti da 35 nazioni, un dato che si traduce in una presenza turistica importante, includendo gli accompagnatori, di circa 15mila persone sul territorio per l’intero fine settimana. E’ la conferma che la Sarnico Lovere è il più grande evento, non solo sportivo, del Lago d’Iseo.

Doppio traguardo

Grande novità di questa edizione sarà il traguardo volante alla distanza ufficiale di mezza maratona al 21,097km: tutti i partecipanti avranno quindi all’arrivo al Porto turistico di Lovere due timing ufficiali, quello della mezza maratona e quello ufficiale di fine gara da 25km.

Palinsesto gare

I primi ad emozionarsi saranno i più piccoli che sabato 26 aprile parteciperanno alla Kids Run alle ore 14.30 dallo Stadio Comunale di Sarnico, con iscrizione gratuita per bambini di tutte le età ed una simbolica cerimonia di premiazione.

Domenica 27 aprile alle 9.10 lo start da Riva di Solto è per atleti, famiglie, bambini e adulti di tutte le età che percorreranno a passo libero il tratto più iconico del percorso, gli ultimi 6 km della gara principale.

Alle ore 9.30 start per la Sarnico Lovere, un viaggio da Sarnico che andrà a concludersi a Lovere dopo aver sfilato lungo il Lago d’Iseo per 25 km. Per questa edizione, gli atleti avranno la possibilità di misurarsi in contemporanea con la distanza di mezza maratona, 21,097km certificata Fidal, grazie al traguardo volante.

L’evento trova nella Diecimila del Faro e Bibione Half Marathon di sabato 10 e domenica 11 maggio in Veneto, un gemellaggio ormai divenuto una tradizione, che si esprime in una quota di iscrizione combinata e nelle medaglie finisher delle due gare, combinabili.

Il percorso

Partenza in piazza XX Settembre a Sarnico, situata all’estremità meridionale del lago, centro nevralgico per le migliaia di appassionati di sport, natura e benessere che ogni anno scelgono il Lago d’Iseo come meta turistica. Si attraversa il comune di Predore, da cui bene si apre la visuale sulla sponda bresciana del Lago d’Iseo, lungo un percorso pianeggiante, con la sola eccezione di qualche strappetto nella seconda metà di gara. Un vero e proprio viaggio in un paesaggio affascinante nel quale l’attenzione dei podisti sarà catturata da Monte Isola, la più grande isola dei laghi europei e uno dei borghi più belli d’Italia, caratterizzato da vegetazione mediterranea. Il tracciato si snoda lungo l’abitato di Tavernola Bergamasca e di Riva di Solto, uno dei borghi medievali meglio conservati del sebino e nel quale è possibile visitare l'anfiteatro naturale del Bogn, una magnifica conformazione di faraglioni a strapiombo sul lago che celano piccole baie e spiagge di ghiaia e da dove partirà la manifestazione non competitiva di 6 km. Rocce a picco, tipico paesaggio costiero, lungo gli ultimi km, tra Castro e Lovere, prima di transitare al traguardo volante di mezza maratona e arrivare al porto turistico di Lovere, un anfiteatro aperto sulla natura, paesaggio romantico ed incantato che farà parte della ricca collezione di ricordi per tutti gli atleti.

Love at First Sight: la medaglia

Negli ultimi anni, gli organizzatori della 13^ Sarnico Lovere hanno creato oggetti speciali, da collezione e con un tocco magico, grazie alla possibilità di unire la medaglia della Sarnico Lovere con quella della Bibione Half Marathon, un oggetto unico che suggella e raddoppia le emozioni di due weekend di gara in posti straordinari. Per questa edizione, ampio spazio alla fantasia che ha portato ad un oggetto unico, da collezione. La medaglia, infatti, ricorda il quadrante di un classico orologio da polso. Al centro il Lago di Iseo, ben dettagliato, con Monte Isola, il blu del lago e il nome della gara, mentre sulla ghiera, al posto delle ore, sono indicati i chilometri di gara con il pulsante «start» quasi da premere per avviare la registrazione di un’attività di allenamento o gara. A completare questo fantasioso premio, il cordino sul quale è stampato il claim di gara “Love at first sight” con i colori della manifestazione. L’altra caratteristica, che è diventata una tradizione, è che la medaglia si combina con quella della Bibione Half Marathon di domenica 11 maggio. Anche questa ricca di dettagli, con il faro al centro, immerso nei colori del mare di primavera del litorale lagunare, sulla ghiera i chilometri di gara.

Love at First Sight: la T-shirt tecnica

Ciascuna edizione dell’evento è stata caratterizzata dalla presenza di gadget tecnici personalizzati, una memoria preziosa. Rinnovato il sodalizio con il partner tecnico Joma con il quale Moving Factory SSD, società organizzatrice della manifestazione, ha realizzato la t-shirt tecnica. In versione maschile e femminile, quest’ultima con lo scollo a V, distinte anche nei colori, grigia da uomo e fucsia da donna, riporta sul petto il claim “Love at first sight” in caratteri colorati e attraversati dal nome dell’evento. Un capo elegante dall’alta qualità tecnica, perfetto per accompagnare tutti gli allenamenti.

La gara per l’ambiente

Rinnovata la tradizione, iniziata nel 2018, di prelevare l’acqua per i ristori direttamente dalla rete idrica grazie a UNIACQUE attraverso speciali erogatori posizionati i tutti in ristori lungo il percorso e altri due in zona partenza e in arrivo in grado di riempire con acqua pubblica e fresca circa 7/800 bicchieri al minuto, con conseguente risparmio di oltre 20mila bottiglie di plastica sulla strada. Tutti i bicchieri utilizzati saranno in carta riciclabile.

“Questo progetto mi gratifica particolarmente, credo sia uno stimolo per tante manifestazioni” ha commentato Paolo Franco, che ha sostenuto questo progetto nel 2018, allora Presidente di UniAcque.

Associazione Angelman

Il weekend di gara è un’occasione per salutare e collaborare con gli amici di Associazione Angelman, una onlus nata in provincia di Bergamo nel 2012 dalla volontà di una famiglia con diagnosi di sindrome di Angelman, una malattia rara del neurosviluppo, di origine genetica. L’allegro e laborioso gruppo di volontari è da sempre impegnato agli stand del villaggio, nel trasporto e nella distribuzione delle sacche e nella logistica della non competitiva. Associazione Angelman si impegna per diffondere la conoscenza della sindrome e per raccogliere fondi per la ricerca. Numerosi i progetti di ricerca e le borse di studio finanziate in questi anni.

Roberta Martinelli, Presidente Associazione Angelmann: “Questo è il 12esimo anno che siamo vicini a questa manifestazione che ha tenuto battesimo alla nostra realtà, nata proprio nei giorni in cui ho contattato gli organizzatori della Sarnico Lovere. Il nostro incontro si è trasformato subito in qualcosa di virtuoso, ad oggi i nostri 50 volontari lavorano durante l’evento e con la promozione del nostro messaggio abbiamo raccolto oltre 800k euro e tre borse di studio per la ricerca, un tassello importante quindi è firmato Sarnico Lovere. Ringrazio gli organizzatori e uuguro a tutti una bellissima esperienza”.

I Senatori

In gara anche 10 “Senatori”, atleti sempre presenti a tutte le edizioni della manifestazione, riconoscibili dallo speciale pettorale con il numero color oro per onorare la loro partecipazione: Valerio Capoferri, Fabio Corna, Matteo Fedriga, Riccardo Giordano, Carlo Masla, Luigi Paltenghi, Alessio Parolotto, Michele Scandella, Stefano Tironi e Daniele Vuerich.

Iscrizioni

Le iscrizioni della 13^ Sarnico Lovere sono chiuse. E’ ancora possibile iscriversi alla KIDS Run e alla Riva di Solto – Lovere.