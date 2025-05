9^ Bibione Half Marathon e 2^ Diecimila del Faro, edizione ricca di primati. Vittoria di Vincent Momanyi e Sara Bottarelli

BIBIONE – Si chiude con la 9^ Bibione Half Marathon un fine settimana ricco di emozioni, un’altalena di grande entusiasmo cominciata sabato 10 maggio con la Kids Run a cui hanno preso parte quasi 100 bambini di tutte le età. Dopo lo sprint dei piccolissimi, passerella un po’ più lunga all’aumentare dell’età. Sport, condivisione, e per tutti medaglia e merenda, una tradizione per Moving Factory SSD , società organizzatrice dell’evento, che vuole contribuire a costruire gli atleti di domani gettando un seme tra i giovanissimi. La serata è stata illuminata dagli straordinari risultati della 2^ Diecimila del Faro , con la miglior prestazione maschile 2025 su suolo italiano del keniano John Maina Ndirangu e si è chiusa con la festa di Radio Company. Velocissimo, dunque, il percorso di gara che, anche grazie alle condizioni climatiche ideali, ha regalato anche il nuovo record maschile della mezza maratona, nelle gambe del keniano Vincent Momanyi.

Risultati 9^ Bibione Half Marathon

Il sole ha illuminato la gara, con temperature miti ideali per correre al meglio. La prima partenza è stata per «Gli amici di Diego», associazione vicentina che offre supporto a famiglie con anziani o con disagio; attraverso numerose attività e già in passato presente all’evento.

Primo passaggio al km 6 con il keniano Simon Thuku Muchai (Run2Gether) ed il connazionale Simon Dudi Ekidor (Atl. Potenza Picena), vincitore due settimane fa della 13^ Sarnico Lovere, in 17’27”, tallonati dal keniano Vincent Momanyi. Per l’Italia, appaiati, quarto e quinto assoluto Abdoullah Bamoussa (Asd Atl San Biagio) e Mohammed Zouioula (Gruppo Millepiedi) in 18’32”.

Dopo essersi accontentato del secondo posto alla 2^ Diecimila del Faro di ieri, sabato 10 maggio, Momanyi è partito con cautela andando a guadagnare metro su metro sulla testa di gara, che dall’inizio aveva imposto un ritmo piuttosto rischioso. Con questa strategia, Vincent Momanyi si riscatta e guadagna il gradino più alto del podio su cui cala un asso speciale, quello del nuovo primato di gara con 1h02’31”.

“Mi ero ripromesso di correre in 1h02’ e direi che posso congratularmi con me stesso” – ha esordito il vincitore. “Ieri sera ho corso la Diecimila del Faro e sono arrivato secondo, stamattina ho impiegato più tempo ad accelerare sicuramente ma poi ho sentito le gambe girare bene e sono andato a vincere, oltre al primato di gara ho siglato anche il mio personal best sia sui 10 km che sulla mezza maratona, sono felicissimo”, ha concluso. La piazza d’onore è per Simon Dudi Ekidor che, con 1h02’39” avrebbe comunque sgretolato il primato del percorso mentre è terzo Simon Thuku Muchai in 1h03’25”. Primo per l’Italia in 1h07’22” è Mohammed Zouioula, pochi giorni fa terzo alla Sarnico Lovere.

Pronostico rispettato al femminile dove al km 6 il primo passaggio è per Sara Bottarelli (Free Zone), detentrice del primato di gara con 1h14’08”, che transita in 21’09”, ben in vantaggio su Sara Boer (KM Sport) e la sua compagna di squadra Arianna Lutteri, rispettivamente in 23’22” e 23’41”.

E’ Sara Bottarelli a confermare la sua supremazia vincendo in 1h16’07”. “Sono partita con la volontà di strappare qualche secondo al mio stesso primato di gara” – ha esordito la vincitrice – “Fino al km 17 ero assolutamente in linea ma ho dovuto affrontare, per la prima volta nella mia carriera, una fitta allo stomaco, che mi ha costretta a gestire i rimanenti chilometri. Volevo a tutti i costi questa vittoria, ho dato tutto” – ha concluso. La Bottarelli crea comunque un gap importante rispetto alla seconda classificata, la vincitrice dell’ultima Bologna Marathon, Giorgia Venturi (Pod. Ozzanese) che chiude le sue fatiche in 1h23’06”, di un soffio su Arianna Lutteri, terza in 1h23’08”.

Risultati 2^ Diecimila del Faro

Grazie alla performance del keniano John Maina Ndirangu (Run2Gether), l’evento si fregia della miglior prestazione maschile su suolo italiano 2025. Ndirangu è stato protagonista di una gara straordinaria che lo ha visto tagliare il traguardo in scioltezza, con il crono stellare di 28’17”. Tripletta keniana, tutta targata Run2Gether, grazie alla piazza d’onore di Vincent Momanyi che, seppur con netto distacco dal vincitore, con 28’43” si aggiudica anche il terzo miglior crono maschile di stagione su suolo italiano e di Castor Omwena Mogeni che conclude le sue fatiche entro i 30’. Primo portacolori nazionale e quinto assoluto è Osvaldo Zanella (DK Runners) in 32’04”.

Per le donne, è Marina Giotto (DK Runners) a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione, dopo una gara in solitaria che l’ha vista tagliare il traguardo in 37’07”, nuovo primato del percorso. La medaglia d’argento è di Arianna Lutteri (Km Sport) con il crono di 38’13” qui seconda nel 2023 e protagonista anche della mezza maratona. Il gradino più basso del podio è di Elisabetta Lucchese (ASD Hrobert Running Team) in 39’23”.

“E’ una girandola di emozioni” – fa sapere Filippo Cassarino, presidente della società organizzatrice Moving Factory SSD – “Partecipazione record, primato maschile in mezza maratona, primato maschile e femminile della Diecimila del Faro e miglior prestazione maschile 2025 su suolo italiano, è un’edizione speciale che ci darà la carica per lavorare sempre meglio, oggi Bibione è il faro dell’atletica nazionale” – ha aggiunto. “Ringrazio le istituzioni, in particolare l’amministrazione del Comune di San Michele al Tagliamento – Bibione, l'Associazione Bibionese Albergatori e tutte le strutture ricettive e tutti i partner che collaborano e ci danno fiducia, senza di essi non avremmo toccato il cielo con un dito, oggi. Un plauso speciale va ai nostri volontari che accendono il sorriso con passione ed impegno, sono loro a muovere le fila di questa manifestazione”, ha dichiarato.