22^ Rosso Corri Trieste, con 28'04" è la gara da 10km più veloce d'Italia

TRIESTE – Ancora una volta, per la 22esima volta è Corri Trieste, anzi Rosso Corri Trieste come denominata grazie all’azienda di manutenzione e costruzioni generali Rosso che ha titolato la gara svoltasi per il secondo anno consecutivo al Porto Vecchio – Porto Vivo. Un rinnovato luogo di Trieste, teatro di una grande gara agonistica e della 2^ Rosso di Sera Family Run, corsa-camminata di 3km dedicata a famiglie, bambini, adulti di tutte le età che parla di socialità, benessere e solidarietà in particolare nei confronti di un’altra eccellenza del territorio, la Fondazione Burlo Garofolo ETS, con la quale Asd Promorun ha suggellato il suo impegno da diverse edizioni.

Gara record

E’ ancora Martin Magengo Kiprotich a vincere la Rosso Corri Trieste, fa il bis e abbassa il record del percorso tagliando il traguardo in 28’04” (era 28’20”), Trieste anche quest’anno diventa, per la terza volta, la gara sui 10km più veloce in Italia del 2025. Il 28’04” vale anche come decima prestazione di tutti i tempi sul suolo italiano.

Siamo all’eccellenza, tempi di assoluto livello mondiale anche grazie al secondo classificato, il keniano Asbel Kiprop Kiprono, al debutto in una vera gara ufficiale, che conclude in 28’18”, tempo ancora inferiore al precedente record della manifestazione. Medaglia di bronzo per il burundese Louis Intunzinzi (GP Parco Alpi Apuane) che completa il podio in 28’28”, nuovo record personale.

E’ solo quarto rimanendo ai piedi del podio l’etiope, due volte campione mondiale dei 5000 metri, Muktar Edris, che qui a Trieste nel 2023 era stato vincente in autunno nella Corsa dei Castelli. Ha concluso i tre giri da 3,3km in 28’34”. E’ quinto Marco Sforza (Runcard), il primo italiano, in 33’51”.

“Sono contento di aver corso così forte oggi a Trieste – fa sapere il vincitore Kiprotich -. Davanti eravamo tutti forti, la differenza l’ho fatta dopo il quinto chilometro, da lì in poi ho spinto al massimo sull’acceleratore, volevo un grande tempo e questa vittoria a tutti i costi”.

Gara femminile

Gara femminile che rispecchia i favori del pronostico grazie al successo della keniana Abigael Chelangat (Atl. Libertas Unicusano Livorno) che termina in 34’16” mettendosi alle spalle le gemelle Vassallo venute ancora una volta dalla Sicilia. E’ seconda Barbara Vassallo (Atl. Bagheria) in 36’19” che migliora il terzo posto dell’anno scorso. Barbara precede di un solo secondo la sorella Francesca Vassallo (Atl. Bagheria) con un buon 36’20”. Per entrambe è primato personale, Barbara aveva 36’23 fissato di recente a Valencia, mentre Francesca vantava 36’46” oggi nettamente migliorato. E’ quarta l’atleta di casa Chiara Pianeta (Team Km Sport) in 39’16”.

“Abbiamo messo questi grandissimi campioni nelle condizioni di correre forte – ammette l’ex azzurro Michele Gamba, direttore tecnico di gara -. Un evento giunto alla 22esima edizione ma che cresce sempre di più, è la terza volta che diventiamo la gara più veloce d’Italia sui 10km e ne siamo fieri. Sicuramente sentiremo parlare anche del debuttante Asbel Kiprop Kiprono che ha fatto una grande gara, partendo addirittura troppo forte con 2’40” nel primo chilometro. Anche Edris ha fatto una buonissima gara, forse non era brillantissimo dopo il suo 5° posto al debutto della maratona di Boston di un mese fa”.

Gelindo Bordin

Per la prima volta l’evento si è svolto di sabato sera, una grande festa, 22^ Rosso Corri Trieste è un evento ideato da ASD Promorun e si avvale della coorganizzazione del Comune di Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia. Tra le migliaia di presenze, con numeri raddoppiati rispetto alla passata edizione, ha brillato la simpatia e il carisma del campione olimpico di maratona a Seoul ’88 Gelindo Bordin che ha partecipato con il pettorale numero 1 in qualità di amico e testimonial dell’evento.

“Avevo smesso dall’agosto scorso di correre perché davvero troppo impegnato per lavoro – fa sapere il campionissimo Gelindo Bordin -, voglio ricominciare da questa 2^ Rosso di Sera Family Run e continuare ad andare a correre almeno due o tre volte a settimana. E’ sempre una bella sensazione stare tra la gente, ho sentito tanto affetto anche se sono passati tanti anni dai miei successi. Il bello di queste manifestazioni è che uniscono persone che hanno magari la mia età e dunque hanno vissuto con me i miei successi e magari si riesce a trasmettere qualcosa anche ai ragazzini che certamente all’epoca non erano neanche nati. Trieste è bellissima, una città dove si è scritta la storia. Sono Veneto, di Vicenza, siamo quasi cugini, parliamo quasi la stessa lingua e quando sono qui e si parla in dialetto mi sembra proprio di essere a casa”.

Così Silvia Gianardi, Presidente di Asd Promorun: “E’ stato un bel tempo, sia meteorologico che per il crono finale del vincitore che fa diventare la 22^ Rosso Corri Trieste una delle competizioni più importanti d’Italia di sempre. Siamo molto soddisfatti, evento sempre più bello, un grazie anche al campionissimo Gelindo Bordin e a tutti coloro che hanno collaborato con grande passione”.