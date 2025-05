100 donne al via della 100km del Passatore, storie di forza, determinazione e 'sorellanza'

Ma questa non è solo una sfida sportiva per l’iniziativa “100 km per 100 donne”. È un viaggio carico di significato, di forza e di solidarietà.

Mariella Dileo di 100 km per 100 donne spiega l’iniziativa punto per punto:

Come affrontate la sfida?

“Affrontiamo la 100 km senza supporto al seguito, con solo la nostra forza, la nostra determinazione e l’energia del gruppo.

Noi sappiamo che non saremo mai sole: Noi e il Passatore!

Ognuna di noi sostiene una causa: correre per dare voce e sostegno a una ONLUS del territorio, che rispecchi i nostri valori e i nostri motivi più profondi.

"UN AMICO PER TUTTI" Perché ogni passo ha un senso. Ogni chilometro è un messaggio.”

Chi vi sostiene?

“Per il quarto anno consecutivo, Brooks Running crede in questo progetto ci rende squadra e corre al nostro fianco. Anche quest’anno ci supporterà fornendoci una maglietta simbolo del nostro gruppo: un segno distintivo che ci renderà riconoscibili lungo il cammino, ma soprattutto ci ricorderà che non siamo sole.”

Che cosa vi spinge a compiere questo ‘viaggio’?

“Ognuna di noi ha un motivo. Una storia. Una scintilla che l’ha spinta a dire “sì” a questa sfida. Ma il traguardo non è solo la linea d’arrivo di Faenza: è arrivarci insieme, sostenendoci a vicenda, condividendo fatica, emozioni e conquiste. È dimostrare che unite, possiamo fare molto più di ciò che immaginiamo.

100 km per 100 donne è un inno alla forza femminile, alla libertà, alla solidarietà.”