39^ Wizz Air Venicemarathon: già oltre 11mila iscritti e mezza maratona sold out!

Venezia - Giacomo Casanova seduce i runners da tutto il mondo! A cinque mesi dalla 39^ Wizz Air Venicemarathon che si ispira quest’anno alla leggendaria figura dell’avventuriero veneziano, sono già oltre 11.000 gli iscritti (oltre 50 % di stranieri) alle tre gare in programma, ovvero la 42K, 21K e 10K, e di queste è già sold out la mezza maratona per il raggiungimento del tetto massimo dei 4.500 partecipanti.

Si preannuncia, quindi, un’edizione da record che genererà sempre più indotto economico per la città e il suo territorio, quella in programma domenica 26 ottobre lungo il tradizionale e spettacolare percorso, che parte dalla Riviera del Brenta e penetra nel cuore di Venezia, raggiungendo la finish line in laguna, in Riva Sette Martiri, traguardo che accoglierà anche l’arrivo della mezza maratona (partenza dal centro di Mestre) e della 10K (partenza dal Parco San Giuliano di Mestre).

Nel frattempo, è pronta la squadra di associazioni del terzo settore che costituiscono il Venicemarathon Charity Program 2025. A guidare questa nutrita squadra di organizzazioni di volontariato pronte a schierare team di runners solidali dalle gambe forti e dal cuore grande, ci sarà anche quest’anno l’atleta paralimpica Giusy Versace che, oltre a rivestire il ruolo di madrina della manifestazione, parteciperà al progetto con l’associazione da lei fondata nel 2011, la Disabili No Limits, impegnata a raccogliere fondi per donare sedie a ruote superleggere e protesi in fibra di carbonio (non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale) per attività quotidiane e sportive, a sostegno di coloro che vivono in condizioni economiche svantaggiate.

Ecco l’elenco delle 21 associazioni ad ora presenti: Aclicoop, Africa Mission, Afro Med, Aido, Airc, Associazione Piccoli Punti, Atletica Amatori Chirignago, Avapo Mestre, Care to Action Onlus, Disabili No Limits, Fond. Città della Speranza, Iside Cooperativa Sociale, Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), Fond. Banca degli Occhi, Fondazione Italiana Diabete, Fondazione Salus Pueri, Il Granello di Senape, Lions Riviera del Brenta, Raccontiamo con Francesca, Rotary International, Sport Senza Frontiere.

E’ possibile conoscere i dettagli ogni singolo progetto e i relativi obiettivi di raccolta sul sito www.venicemarathon.it, alla voce Charity Program del menu.