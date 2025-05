FollowYourPassion: Monza21 e F1RE in Autodromo di Monza

F1RE: 12 ore in sella, dal tramonto all’alba

Sabato 27 settembre, alle ore 19:00, scatterà il semaforo verde per F1RE, la gara ciclistica notturna che per 12 ore vedrà centinaia di atleti sfidarsi lungo i 5,793 km del leggendario tracciato monzese. Si correrà fino all’alba, in un’atmosfera surreale fatta di luci, silenzi e spirito di squadra: i partecipanti potranno competere individualmente o in team da 2, 4 o 8 persone.

Ma F1RE non è solo performance e resistenza: è anche solidarietà. Quest’anno conferma il proprio impegno sociale sostenendo i progetti di Dynamo Camp e Fondazione Laureus Sport for Good, a cui sarà devoluto il 50% della quota d’iscrizione. Previsti anche format dedicati alle aziende, con box personalizzati, catering e spazi hospitality: un’opportunità perfetta per il team building e la responsabilità sociale d’impresa.

Monza21: correre dove corre la Formula 1

Domenica 28 settembre sarà il turno della corsa su strada Monza21, uno degli appuntamenti podistici più suggestivi del panorama nazionale, giunto alla 18ª edizione. Partenza e arrivo direttamente sull’asfalto dell’Autodromo di Monza, i partecipanti avranno l’occasione unica di correre tra cordoli, chicane e curve leggendarie come la Variante della Roggia e la Parabolica, dove appena due settimane prima gareggeranno i piloti di Formula 1.

Con oltre 7.000 runner attesi da tutta Italia e dall’estero, Monza21 propone quattro distanze per tutti i livelli: 30 km competitiva, 21,097 km (mezza maratona) competitiva e turistico-sportiva, 10 km competitiva e non competitiva e 5 km non competitiva, perfetta anche per famiglie e bambini. L’evento è inserito nei calendari ufficiali FIDAL e World’s Marathon.

Il cuore pulsante sarà il Village nel paddock 1: stand, animazione, servizi e accoglienza per atleti e pubblico, in un’atmosfera da grande evento.

Un weekend per tutta la città

Organizzate da MG Sport e inserite nel prestigioso circuito FollowYourPassion, F1RE e Monza21 non sono solo gare, ma una vera festa per la città di Monza. Coinvolti centinaia di volontari, associazioni locali, scuole e famiglie. Grande attenzione alla sostenibilità con raccolta differenziata e uso di materiali riciclati, e un forte impatto turistico grazie all’arrivo di migliaia di visitatori italiani e stranieri.

Quest’anno, Monza21 è ufficialmente inserita nel programma del Festival del Parco di Monza, una rassegna culturale e naturalistica che valorizza uno dei parchi cintati più grandi d’Europa attraverso eventi, incontri, attività educative e momenti di scoperta. Un connubio perfetto tra sport, ambiente e promozione del territorio, che rende ancora più significativa la partecipazione alla corsa.

Come partecipare

Le iscrizioni per entrambe le gare sono aperte sul sito ufficiale www.followyourpassion.it. Per le partecipazioni aziendali e i format solidali di F1RE, è possibile contattare direttamente Dynamo Camp o Fondazione Laureus Sport for Good. Per Monza21, è possibile acquistare il pettorale solidale con Sport Senza Frontiere Onlus, direttamente dal sitoweb FollowYourPassion.

Il 2025 di MG Sport

MG Sport, con il brand FollowYourPassion, è un leader nell’organizzazione di eventi endurance in Italia. Ogni anno, propone competizioni di corsa, triathlon, ciclismo su strada, mountain biking e nuoto in acque libere, pensate per atleti di tutti i livelli. Nel 2025, il calendario comprende 16 eventi in tutta Italia.

Il calendario

1 febbraio – Bergamo Urban Night Trail

2 febbraio – Bergamo21

10 aprile – Roma Appia Run

25 aprile ChiaSWIM (Chia Sport Week)

26 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week) evento sospeso

27 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)

3 maggio – MilanoTRI

3 maggio – Milano10K

4 maggio - Olbia21

11 maggio - StaiSano! RUN

29 giugno – LovereTRI

26 luglio - Alta Valtellna Bike Marathon

27 settembre - F1RE

28 settembre - Monza21

4-5 ottobre - PeschieraTRI

23 novembre – Milano21