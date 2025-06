85^ Cetilar Notturna di San Giovanni, sabato sera 21 giugno Firenze va di corsa

L’evento trova la prima edizione nel 1938, con l’intento di celebrare il Santo Patrono di Firenze in un contesto magico grazie alle luci della sera nella prima notte d’estete, quando i partecipanti si immergeranno tra i monumenti più suggestivi della città. Partenza e arrivo, in onore del Santo Patrono, avverranno proprio di fronte alla magnificenza del Duomo, in Piazza S. Giovanni.

Le gare

Le emozioni di un evento così ricco di storia si aggiungono a quelle di una corsa serale, con partenza alle ore 21, dal sagrato del Duomo, quando 2mila podisti andranno a caccia di divertimento sul percorso di 9,9 km, uno sprint per tenersi in allenamento anche per chi voglia mettere in calendario la propria partecipazione alla 41^ Estra Firenze Marathon di domenica 30 novembre 2025. Accanto alla manifestazione a carattere competitivo, destinata agli atleti in possesso di regolare tesseramento Fidal, si svolgerà, sulla stessa distanza ma con partenza differita di qualche minuto, la non competitiva, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico.

L’evento ha da sempre un carattere fortemente inclusivo, spazio, dunque, a chi volesse correre o camminare godendo delle bellezze del centro storico del capoluogo toscano, senza lo stress del cronometro, che potrà portare a termine il percorso da 4 km immerso nelle luci della sera ed il tifo del pubblico.

Così Letizia Perini, Assessora allo Sport del Comune di Firenze: “Questa è la mia prima Corsa di San Giovanni, devo dire la verità, mai l’ho vista personalmente, quindi sarà la prima volta e sono molto contenta perché deve essere uno spettacolo unico. Siamo molto abituati a vedere corse nella città di Firenze, ma questa fatta la sera sicuramente ha una magia, un'atmosfera diversa. 85esima edizione, ormai possiamo definirla un evento storico della città di Firenze e ringrazio la Firenze Marathon che ha deciso e decide ogni anno di riproporre la corsa anche se le incombenze non sono mai meno ma piuttosto aumentano. Firenze cambia, cresce e migliora, poi però quando si vanno a fare le corse podistiche alcuni disagi li abbiamo e ringrazio tutti coloro che si sono messi a disposizione per trovare le soluzioni migliori per poter far sì che la Corsa di San Giovanni si potesse fare al meglio. Il numero delle persone che si sono rese disponibili a far sì che la corsa potesse esserci è un numero importantissimo, così come l’avere 300 volontari in un sabato di giugno non è assolutamente scontato. Ringrazio anche la Società di San Giovanni e il suo Presidente Bini, perché è la dimostrazione di una sinergia che in qualche modo coinvolge eventi di varia natura, ma c’è anche il pensiero di una città che vuole festeggiare il suo Santo Patrono con tutta una serie di eventi e questo dal punto di vista sportivo è quello sicuramente più bello”.

Fabio Burchi, CEO di Maratona di Firenze: “Non è solo una tradizione, ma un piacevole impegno ed onore per Maratona di Firenze ed il comitato organizzatore di Firenze Marathon, partecipare ai festeggiamenti del Patrono della città di Firenze . Sicuramente la collocazione dell’evento sportivo/podistico in una fascia oraria suggestiva contribuisce ad arricchire e rendere più gioiosa ed intrigante la serata di festeggiamento del nostro Patrono. L’opportunità di attraversare correndo le vie, gli scorci paesaggistici più belli, con i colori del tramonto e la festa finale all’arrivo. Sensazioni uniche non solo per noi fiorentini, ma anche per chi viene da fuori a correre e festeggiare con noi. Sensazioni che solo Firenze sa dare."

Presenti anche Simone Cardullo Presidente Coni Regione Toscana, Giancarlo Romiti, Presidente comitato organizzatore e fondatore della maratona di Firenze nel 1984, Calogero Cirneco vicepresidente del Comitato organizzatore, Fulvio Massini, Direttore Tecnico e Diego Petrini Direttore Generale di Firenze Marathon.

Elena Panchetti, Designer e Social Manager di Firenze Marathon ha firmato la maglia ufficiale tecnica con una grafica che ripercorre i monumenti più importanti che i runners troveranno lungo il percorso.

Le associazioni

A partecipare al successo della manifestazione, la Società di San Giovanni Battista, rappresentata dal Presidente Claudio Bini, che ha contribuito, tra le altre attività, al suo inserimento nel calendario delle manifestazioni ufficiali dei festeggiamenti del patrono della città. La Società di San Giovanni Battista organizza gli spettacolari “Fochi” d’artificio, con il sostegno di Fondazione CR Firenze, che ogni anno caratterizzano i festeggiamenti del Santo Patrono.

Tra i festeggiamenti, che andranno dal 21 al 24 giugno, si ricordano la Incoronazione del Marzocco, la mattina del 22, con la consegna del Premio Corona del Marzocco, e la mattina del 24 giugno alle ore 8:30 il Corteo degli Omaggi e in serata lo spettacolo dei "Fochi". La stessa Società San Giovanni Battista premierà con trofei personalizzati il primo uomo e la prima donna classificati.

"Siamo felici di confermare la collaborazione con Firenze Marathon che promuove lo sport ed è vicina ai giovani - dichiara Claudio Bini, Presidente della Società San Giovanni Battista - per noi è come tornare indietro nel tempo visto che la Società San Giovanni ha promosso la creazione di questa manifestazione podistica per aggiungere valore sportivo ai festeggiamenti del Santo Patrono di Firenze, ogni anno donati dalla Società San Giovanni alla città, a chi la vive e a chi la visita. Sarà un onore premiare nuovamente i primi atleti che taglieranno il traguardo. Con l'occasione invito tutti a seguirci per partecipare ai tanti festeggiamenti in programma, compreso lo spettacolo dei Fochi che il 24 giugno illuminerà il cielo sui lungarni di Firenze".

Rinnovata la collaborazione con una rappresentativa del club AIAM (Accademia Italiana, Antichi Motori Firenze) che dalle 19.30 animerà Piazza Duomo con una suggestiva mostra statica di moto d’epoca tre delle quali, in corteo, apriranno la manifestazione podistica.

Confermati l’entusiasmo e la ricca presenza di 300 volontari di Firenze Marathon che presidieranno il percorso ed assisteranno i podisti prima, durante e dopo la gara e la presenza dell’Esercito Italiano con uno stand promozionale in piazza San Giovanni.

Il percorso

Partenza e arrivo per tutte le manifestazioni avverranno sotto lo sguardo del Duomo di Firenze, dal quale i podisti impegnati nella 9.9 km si dirigeranno verso Piazza San Giovanni - Via Martelli - Via Cavour - Via Degli Alfani - Via Dei Servi (Km 1) - Piazza Duomo - Via Del Proconsolo - Piazza San Firenze - Via Dei Gondi - Piazza Signoria - Via

Vacchereccia - Via Por Santa Maria - Borso Ss Apostoli (Km 2) - Piazza Santa Trinità - Via Del Parione - Via Della Vigna Nuova - Piazza Goldoni - Ponte Alla Carraia - Piazza Nazario Sauro - Via Dei Serragli (Km 3) - Piazza Della Calza - Via Romana (Km 4) - Piazza San Felice - Piazza Pitti - Via Guicciardini - Via Dei Bardi - Piazza Santa Maria Soprarno - Lungarno Torrigiani (Km 5) - Lungarno Serristori - Piazza Poggi - Lungarno Cellini (Km 6) - Ponte San Niccolò - Lungarno Pecori Giraldi Piazza Piave - Lungarno Zecca Vecchia (Km 7) - Piazza Cavalleggieri - Corso Dei Tintori - Via De’ Neri - Via Della Ninna - Piazzale Degli Uffizi - Via Lambertesca - Borgo Ss. Apostoli (Km 8) - Piazza Santa Trinità - Via Del Parinone - Via Della Vigna Nuova - Piazza Goldoni - Via Del Moro - Via Del Sole -

Piazza Santa Maria Novella - Via Dei Banchi - Via De’ Rondinelli (Km 9) - Piazza Antinori - Via Tornabuoni - Via Strozzi - Via Sassetti - Piazza Davanzati - Via Porta Rossa - Via Pellicceria - Piazza Della Repubblica – Via Brunelleschi - Via Dei Pecori - Piazza San Giovanni - Piazza Duomo – Arrivo.

Il percorso della camminata ludico-motoria di 4 km sarà sovrapponibile a quello della 9.9 km fino a poco oltre il Km 2, giunto in Piazza Goldoni, il tracciato andrà in direzione di Via del Moro, per ricongiungersi con quello della gara principale dopo il Km 8 e condividere gli ultimi due chilometri ed il traguardo.

Le Regine degli Anni ’70 in Mostra a Firenze

Anche quest’anno l’Accademia Italiana Antichi Motori Firenze (AIAM) sarà presente in Piazza Duomo con una mostra statica a partire dalle 19.30, dedicata alle iconiche moto degli anni ’70. Il club partecipa alla Notturna di San Giovanni fin dal 1984, portando ogni anno la propria passione per i motori d’epoca. A seguire, un corteo di tre modelli simbolo del decennio aprirà la gara, unendo storia e passione motoristica all’energia della Cetilar Run.

Cetilar è il title sponsor dell’evento

Il title sponsor Cetilar sarà presente in Piazza San Giovanni con un proprio stand ed offrirà la propria consulenza professionale supportando i podisti con specifici consigli tecnici, oltre a fornire massaggi pre- e post- gara. Fondata e guidata dai fratelli Lacorte, PharmaNutra S.p.A. è un’eccellenza del settore farmaceutico italiano e leader in Europa nell’ambito degli integratori a base di ferro.

Prodotto unico e brevettato, Cetilar® è una crema a base di esteri cetilati (7,5% CFA) rivolta prevalentemente agli sportivi che non vogliono rinunciare alle proprie passioni a causa di fastidi muscolari o problemi articolari. Disponibile anche nella versione Patch, Cetilar® aiuta la capacità di movimento, riducendo la sintomatologia dolorosa a livello muscolo-scheletrico e aiutando nel recupero della mobilità e nella riabilitazione conseguenti a fenomeni infiammatori e traumi sportivi.

Corrono con la 85^ Notturna di San Giovanni

Anche per l’edizione 2025, suggellata la partnership con l’azienda toscana Pharmanutra che rinnova con il marchio Cetilar e con un punto dedicato ai massaggi in area partenza/arrivo, il Title Sponsor della manifestazione.

Affianco a tutti gli eventi targati Firenze Marathon, in qualità di sponsor tecnico, è JOMA Italia.

Un ringraziamento va anche i partner Game7Athletics per il supporto alle iscrizioni, Conad, San Benedetto ed Enervit che cureranno i ristori ufficiali a metà e a fine percorso.

Local Media partner dell’evento saranno RDF e Lady Radio.

"Siamo orgogliosi di essere al fianco della 85^ Notturna di San Giovanni, un appuntamento che incarna i valori della comunità, della partecipazione e delle tradizioni locali. Con il supporto a questa iniziativa, vogliamo ribadire il nostro impegno nel promuovere uno stile di vita sano e attivo, sostenendo un evento che da decenni è parte integrante della storia e della cultura fiorentina. – dichiara Alessandro Bacciotti, Direttore Commerciale di Conad Nord Ovest - La Cetilar Run è molto più di una corsa, rappresenta un momento speciale di condivisione e aggregazione che coinvolge tutta la comunità, cittadini, famiglie, sportivi, turisti e appassionati nella bellissima cornice del centro storico di Firenze. Conad Nord Ovest crede fortemente nel valore dello sport come strumento di inclusione e crescita, ed è con questo spirito che rinnoviamo il nostro sostegno a manifestazioni che arricchiscono il tessuto culturale e sociale delle nostre comunità."

Iscrizioni e ritiro pettorali di gara

Le iscrizioni per la competitiva sono aperte solo in modalità online – CLICCA QUI – fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 18 giugno, alla quota fissa di 15 € (oltre commissioni). Le iscrizioni alle manifestazioni non competitive (9.9 km e 4 km) sono aperte online – CLICCA QUI – fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 18 giugno, alla quota fissa di 15 € (oltre commissioni).

E’ possibile iscriversi alle manifestazioni non competitive, entro oggi, mercoledì 18 giugno, anche presso: Game7Athletics Firenze Duomo (Piazza Duomo 6/7/8r – Firenze), Universo Sport Firenze Novoli (Via Sandro Pertini 36 Firenze), Universo Sport Firenze Masaccio (Via Masaccio 201/D Firenze), Run1 – Il Campione (Via Mino Da Fiesole, 20, Prato), Fulvio Massini Consulenti Sportivi (Via Fra’ Giovanni Angelico, 36, 50121 Firenze), Isolotto Dello Sport (Via Dell’argingrosso 69 A/B, Firenze). In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi direttamente in Piazza Duomo la sera stessa dell’evento.

Tutti coloro che si iscrivono online potranno ritirare il pettorale direttamente in Piazza San Giovanni il giorno della gara a partire dalle 18.30. La consegna delle maglie avverrà direttamente in piazza dopo la gara presso un apposito stand situato alle spalle del Campanile di Giotto. Sarà previsto il deposito borse presso uno stand dedicato situato alle spalle del Campanile di Giotto.