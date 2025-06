Domenica il LovereTRI 2025: tutti i favoriti

Numeri e curiosità

Il successo delle precedenti edizioni ha reso LovereTRI un evento di grande richiamo internazionale con sempre più partecipanti stranieri che hanno affollato la linea di partenza della manifestazione bergamasca. Nel dettaglio, quest’anno saranno ben 23 le nazioni rappresentate: a guidare la classifica delle presenze, dopo l’Italia, saranno Belgio e Irlanda, seguite a ruota da Svizzera, Stati Uniti e Regno Unito, mentre i triatleti da Nuova Zelanda, Argentina, Brasile, Messico e Filippine testimoniano concretamente come la manifestazione sia in grado ormai di attrarre sportivi da quasi tutti i continenti.

Relativamente invece alla presenza italiana, al via di LovereTRI 2025 avremo atleti provenienti complessivamente da 17 regioni diverse con i rappresentanti di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte in quest’ordine a farla da padrone. Tale quadro si riflette direttamente nel podio delle province meglio rappresentate capeggiato da Milano davanti a Bergamo e Brescia.

Da segnalare infine come, nel 37.2, gareggeranno sia l’atleta più anziano in gara (Giancarlo Pittoni, 74 anni) che quello più giovane, ossia il diciottenne Luca Degasperi. Quest’ultimo è figlio di Alessandro Degasperi, due volte primo all’Ironman Lanzarote e vincitore del LovereTRI nel medio due anni fa.

Infine, non passerà inosservata la presenza al via del noto volto della tv e della radio Dino Lanaro che, da appassionato e praticante di triathlon buon livello (in passato finisher, tra gli altri, dell’Ironman 70.3 di Pescara), si metterà alla prova nel medio

I favoriti nel triathlon medio

Tanto in campo maschile quanto in quello femminile c’è da attendersi una serrata battaglia per aggiudicarsi la vittoria nel triathlon medio di LovereTRI. A strappare il successo tra gli uomini nel 2024 fu l’alfiere del Doloteam Nicola Duchi che quest’anno non sarà al via. A succedere al trentino nell’albo d’oro della manifestazione proveranno in prima battuta il giovane Vincent Dominin (Doloteam), campione italiano di duathlon 2024 e il 2° classificato agli ultimi Campionati Italiani nel medio Leonardo Allegri (Valdigne Triathlon), ma anche il classe ’90 dell’Alfa Team Davide Rossetti, settimo nel 2024, desideroso di chiudere nel migliore dei modi un mese di giugno che l’ha già visto trionfare a Idroman nella distanza sprint.

Parimenti in lizza per ambire a un piazzamento molto importante sarà pure Paolo Atzeni (Cagliari Marathon Club) che, archiviato il primo posto a Chia21 dello scorso 27 aprile, a Lovere tenterà di portarsi a casa il secondo alloro in stagione in competizioni marchiate FollowYourPassion prendendo parte a una gara che vedrà al via anche il tre volte campione europeo e quattro volte campione italiano sulla distanza Giulio Molinari (Livigno Team).

A livello femminile nella distanza medio al via Eva Serena (DDS) che, memore della prova dello scorso anno che l’ha vista vincitrice, cercherà di sicuro di concedere il bis in una gara che è assolutamente nelle sue corde. Merita altresì d’essere annoverata tra le principali favorite Elisabetta Stocco. L’azzurra del Buonconsiglio Nuoto, vincitrice nel 2024 del titolo italiano nella categoria S2 nel duathlon classico, dopo il terzo posto a Lovere, ottenuto sia nel 2023 che nel 2024, ha il chiaro obiettivo di riuscire a sfatare il tabù della vittoria per questa edizione.

La trentina non avrà certamente un compito facile visto che non mancheranno le avversarie in grado di darle filo da torcere. Fra queste, i nomi da tenere maggiormente d’occhio saranno quelli di Alice Capone (Tri Team Sassari), prima sulla distanza olimpica a ChiaTRI 2023 e della reggiana Matilde Salati (Valdigne Triathlon), recentemente vincitrice dei Campionati Italiani di Triathlon medio nella categoria S1.

Distanze e orari

Formula vincente non si cambia e, dunque, anche nel 2025 saranno due le distanze che comporranno il programma di LovereTRI. La prima, in calendario fin dall’edizione inaugurale, è il medio che porterà i partecipanti, dopo il via dal Porto Turistico di Lovere alle ore 7:45, a coprire in successione 1900 metri di nuoto, 85 km in bici e 20,3 km di corsa.

Diverso invece il chilometraggio della gara 37.2 che, con i suoi 900 metri di nuoto, 30 km di bici e 6,3 km di corsa, costituisce una prova più breve ma ugualmente intensa, perfetta per gli interpreti delle distanze corte ma anche per coloro che vogliono avere un riscontro affidabile in vista di un possibile esordio nel triathlon olimpico (1500 metri di nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa). La partenza di questa gara, lanciata per la prima volta nel 2023 e subito molto apprezzata dai partecipanti, è fissata per le ore 8:30 sempre dal Porto Turistico di Lovere.

I tracciati di gara

Piacere per gli occhi, sfida per gambe e polmoni. È in questo mix che, da sempre, risiede la bellezza del percorso del LovereTRI, un tracciato che sfrutta al meglio le caratteristiche morfologiche e la spettacolarità del territorio attorno alla cittadina bergamasca. Le limpide acque del Lago d’Iseo faranno dunque da sfondo alle frazioni a nuoto, mentre sui rilievi dei dintorni potranno materializzarsi in bici i primi distacchi consistenti fra i pretendenti al successo. Costoro, in particolare, dovranno mandar giù 451 metri di dislivello nel triathlon 37.2 e 1263 metri di dislivello nel medio percorrendo rispettivamente uno e tre giri di un impegnativo anello da 30 chilometri che farà da preludio alla frazione a piedi conclusiva. Qui, lungo una spettacolare traccia a picco sul lago che verrà percorsa quattro volte dai protagonisti del medio e una sola volta da quelli del 37.2, bisognerà giocarsi le ultime cartucce e dar fondo alle energie rimaste per giungere davanti a tutti sul traguardo del Porto Turistico di Lovere.

Triathlon Series by FollowYourPassion

Insieme a ChiaTRI (27 aprile), MilanoTRI (3 maggio) e PeschieraTRI (4-5 ottobre), LovereTRI fa parte delle Triathlon Series by FollowYourPassion 2025, circuito sponsorizzato da Hardskin (azienda specializzata nell’abbigliamento tecnico sportivo ad alte prestazioni) che quest’anno mette in palio un montepremi dal valore complessivo di quasi 7.000 euro per le tre squadre che avranno portato il maggior numero di atleti alla partenza dei quattro appuntamenti in programma.

LovereTRI terza tappa del Circuito Triathlon No Draft 2025

Con LovereTRI proseguono le competizioni valide per il Circuito Triathlon No Draft 2025. Dopo All Trigether (10-11 maggio), Triathlon Trani (24-25 maggio) e prima del gran finale alle Adriatic Series di Cesenatico (30-31 agosto), il medio in programma sul Lago d’Iseo varrà, infatti, come terza prova della speciale rassegna della triplice. Con il ranking finale stilato in base ai risultati ottenuti dagli atleti in gara e al numero complessivo di iscritti appartenenti alla stessa società, il circuito incoronerà le prime cinque squadre della graduatoria (premiate con un montepremi in denaro messo in palio dalla Federazione Italiana Triathlon) e, dunque, riconoscerà non solo il valore delle prestazioni individuali ma anche l’impegno collettivo profuso dalle società partecipanti.

La magia di Lovere

Inserita nel 2003 tra “I Borghi più belli d’Italia”, Lovere è un piccolo gioiello incastonato tra le cristalline acque del Lago d’Iseo e le lussureggianti pendici delle Prealpi orobiche. Fondata dai Celti e prosperata in epoca medioevale questa cittadina in provincia di Bergamo vanta una posizione invidiabile e, allo stesso tempo, può fregiarsi di un meraviglioso centro storico fatto di imponenti edifici (come la Torre Civica o la rinascimentale Basilica di Santa Maria in Valvendra), vicoli (rinomato quello della “Stretta”) e palazzi finemente ristrutturati che testimoniano il passaggio nella zona di diverse dominazioni nel corso dei secoli. A Lovere, dunque, è possibile immergersi nelle atmosfere di un tempo ma, allo stesso tempo, assaporare i capolavori dell’arte grazie alla Galleria dell’Accademia Tadini (che custodisce capolavori di Canova, Hayez e Tiepolo) o passare intense giornate all’aria aperta sfruttando ciò che il territorio ha da offrire. Con questa ricca proposta, Lovere si configura come meta ideale per passare uno o più giorni all’insegna del relax, della cultura e del divertimento.

Il 2025 di MG Sport

MG Sport, con il brand FollowYourPassion, è un leader nell’organizzazione di eventi endurance in Italia. Ogni anno, propone competizioni di corsa, triathlon, ciclismo su strada, mountain biking e nuoto in acque libere, pensate per atleti di tutti i livelli. Il calendario 2025 consta di oltre 16 eventi.

Il calendario

1 febbraio – Bergamo Urban Night Trail

2 febbraio – Bergamo21

10 aprile – Roma Appia Run

25 aprile ChiaSWIM (Chia Sport Week)

26 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week) evento sospeso

27 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)

3 maggio – MilanoTRI

3 maggio – Milano10K

4 maggio - Olbia21

11 maggio - StaiSano! RUN

29 giugno – LovereTRI

12 luglio - Gatorade Race The Bridge

26 luglio - Alta Valtellna Bike Marathon

20 settembre - Treviso Runway Run

27 settembre - F1RE

28 settembre - Monza21

4-5 ottobre - PeschieraTRI

23 novembre – Milano21